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Отношения с УЕФА, работа Каманцева, возвращение пива: интервью генерального секретаря РФС Митрофанова

Артем Бухаев
Корреспондент
Максим Митрофанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Павел Каманцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный секретарь РФС ответил на вопросы «СЭ».

В среду, 26 апреля, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов посетил заседание Комитета по спорту Государственной думы РФ, где высказал позицию РФС о необходимости возвращения пивных напитков на стадионы. А позднее встретился с представителями клубов РПЛ на общем собрании.

Генеральный секретарь РФС ответил на вопросы «СЭ» — о судействе в российском футболе, посещаемости на стадионах и отношениях с УЕФА.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Отношения РФС с УЕФА хуже не стали

— Сборная России отказалась от участия в турнире ЦАФА. Какие варианты остались на июньские даты?

— Совместно с тренерским штабом по ряду причин мы приняли это решение. Понятно, что, в хорошем смысле, это была синица в руках — готовый турнир, готовые матчи. Сейчас ведем переговоры с рядом федераций относительно проведения и организации товарищеских матчей.

— Это федерации Азии и Африки?

— Это разные федерации.

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— Какие отношения у РФС с УЕФА в данный момент?

— Такие же. Хуже не стали.

— Но и лучше тоже?

— К сожалению, пока мы не находимся в стадии принятия решения.

— Изменились ли сроки принятия решения о допуске к отбору на чемпионат мира-2026?

— Вопрос в том, примет ли ФИФА это решение. Если мы идем по пути Азии, решение нужно принимать в начале июня. Если мы идем по пути Европы, оно может быть перенесено на следующий год. Это разные пути.

Павел Каманцев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

У нас есть доверие к работе, которую делает Каманцев

— Доверяет ли РФС главе судейского департамента Павлу Каманцеву?

— Мы доверяем Павлу Юрьевичу Каманцеву. Он руководитель судейского комитета, председатель департамента судей. У нас есть доверие к работе, которую он делает.

— В СМИ называлось имя Милорада Мажича в качестве потенциально нового главы судейского корпуса. Насколько это возможно?

— Называются разные фамилии, но есть спекуляции, а есть факт. Он заключается в том, что глава судейского корпуса — Павел Юрьевич Каманцев. Как усиливать свою команду — его прерогатива. Если от него будут предложения, их будет рассматривать президент РФС.

— Каманцев совмещает три должности, что противоречит правилам ФИФА.

— Он не совмещает три должности. Глава департамента судейства — единственная должность, которую занимает Павел Юрьевич. Председатель судейского комитета — не должность, а позиция руководителя консультативного органа при Исполкоме РФС. ЭСК — это конкретная комиссия в составе департамента судейства. Он ее возглавляет как раз по должности руководителя департамента судейства. Если же появится новый руководитель департамента судейства, а все мы не вечные, он возглавит комиссию. Говорить, что Павел Каманцев совмещает три должности — ошибка.

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— Какое отношение у РФС к скандалу в матче «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»?

— У РФС негативное отношение к любым скандалам. Мы хотим, чтобы их не было. Стремимся к тому, чтобы судейство было максимально профессиональным и тем более к тому, чтобы оно не являлось поводом для каких-то скандалов.

— Считаете ли вы публичную отставку генерального директора «Крыльев Советов» шантажом РФС?

— Каждый человек имеет право на любое личное решение. Это вопрос Вадима Андреева и его руководителей.

— «Крылья» обещали обратиться в правоохранительные органы.

— Мы за максимальную чистоту во всем, что касается судейства, регулярно проводим проверки судей. Мы за максимальную чистоту процесса.

Федор Успенский, Фото «СЭ»

Разрешать рекламу пива нужно

— Вы высказали позицию РФС по пиву. На сколько может увеличиться посещаемость, если пивные напитки вернутся на стадионы?

— Мы говорили об увеличении количества людей, которые будут ходить на стадионы, о стоимости билетов. Первая задача — вернуться на показатели посещаемости 2018-2019 годов, где средняя посещаемость составляла около 19 тысяч. Мы бы хотели для начала вернуться на эту цифру. Сейчас у нас два клуба делают максимум средней посещаемости — «Зенит» и «Факел». Мы бы хотели, чтобы и они еще больше увеличили посещаемость, и все остальные.

— Думаете, это возможно?

— Конечно. Я не просто думаю, я знаю, что это возможно. Я работал в клубе, прекрасно представляю, что дорогу осилит идущий. У нас профессиональные руководители клубов. Они справятся с этой задачей.

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— Сколько смогут зарабатывать клубы с продажи пивных напитков? Гинер озвучил сумму в 10-12 миллионов рублей.

— Наш прогноз — чуть больше. В данном случае мы говорили исключительно об оценке доходов от продажи пива. Но надо учитывать, что увеличение количества продаваемых билетов — основной заработок, который получит клуб. Он измеряется в миллиардах рублей, в зависимости от вместимости стадиона.

— Реклама пивных напитков принесла бы больше денег?

— Наша позиция — разрешать рекламу пива тоже нужно, мы ее последовательно придерживаемся.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Дата конференции РФС пока не назначена, избирательная процедура не начата

— На общем собрании, судя по повестке, обсуждался вопрос кандидатов от представителей РПЛ в новый состав Исполкома РФС. Есть какое-то решение?

— Это решит конференция РФС. Пока ее дата не назначена. Вопрос не рассматривался, так как не начата избирательная процедура.

— Что из себя представляет утвержденное правление РПЛ?

— Правление — прежде всего вопрос РПЛ. Это орган оперативного управления, который нужен в случаях, когда нет возможности провести собрание и необходимо быстро рассмотреть какие-то вопросы. Насколько понимаю, коллеги решили создать такой орган по аналогии с Бюро исполкома РФС. На прошедшем собрании членов правления РПЛ не избирали.

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— Нетипично, что представители судейства в лице Павла Каманцева присутствуют на общем собрании. Какое у вас сложилось мнение об этом?

— В повестке было два вопроса, которые касались увеличения затрат на судейство и компенсацию системы ВАР.

— Качество судейства не обсуждалось?

— В повестке собрания этого вопроса не было. Коротко коснулись — договорились с коллегами по окончании сезона встретиться, подробно обсудить все нюансы и вопросы.

Футбол
РПЛ
РФС
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
УЕФА
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