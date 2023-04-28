Отношения с УЕФА, работа Каманцева, возвращение пива: интервью генерального секретаря РФС Митрофанова

Генеральный секретарь РФС ответил на вопросы «СЭ».

В среду, 26 апреля, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов посетил заседание Комитета по спорту Государственной думы РФ, где высказал позицию РФС о необходимости возвращения пивных напитков на стадионы. А позднее встретился с представителями клубов РПЛ на общем собрании.

Генеральный секретарь РФС ответил на вопросы «СЭ» — о судействе в российском футболе, посещаемости на стадионах и отношениях с УЕФА.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Отношения РФС с УЕФА хуже не стали

— Сборная России отказалась от участия в турнире ЦАФА. Какие варианты остались на июньские даты?

— Совместно с тренерским штабом по ряду причин мы приняли это решение. Понятно, что, в хорошем смысле, это была синица в руках — готовый турнир, готовые матчи. Сейчас ведем переговоры с рядом федераций относительно проведения и организации товарищеских матчей.

— Это федерации Азии и Африки?

— Это разные федерации.

— Какие отношения у РФС с УЕФА в данный момент?

— Такие же. Хуже не стали.

— Но и лучше тоже?

— К сожалению, пока мы не находимся в стадии принятия решения.

— Изменились ли сроки принятия решения о допуске к отбору на чемпионат мира-2026?

— Вопрос в том, примет ли ФИФА это решение. Если мы идем по пути Азии, решение нужно принимать в начале июня. Если мы идем по пути Европы, оно может быть перенесено на следующий год. Это разные пути.

Павел Каманцев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

У нас есть доверие к работе, которую делает Каманцев

— Доверяет ли РФС главе судейского департамента Павлу Каманцеву?

— Мы доверяем Павлу Юрьевичу Каманцеву. Он руководитель судейского комитета, председатель департамента судей. У нас есть доверие к работе, которую он делает.

— В СМИ называлось имя Милорада Мажича в качестве потенциально нового главы судейского корпуса. Насколько это возможно?

— Называются разные фамилии, но есть спекуляции, а есть факт. Он заключается в том, что глава судейского корпуса — Павел Юрьевич Каманцев. Как усиливать свою команду — его прерогатива. Если от него будут предложения, их будет рассматривать президент РФС.

— Каманцев совмещает три должности, что противоречит правилам ФИФА.

— Он не совмещает три должности. Глава департамента судейства — единственная должность, которую занимает Павел Юрьевич. Председатель судейского комитета — не должность, а позиция руководителя консультативного органа при Исполкоме РФС. ЭСК — это конкретная комиссия в составе департамента судейства. Он ее возглавляет как раз по должности руководителя департамента судейства. Если же появится новый руководитель департамента судейства, а все мы не вечные, он возглавит комиссию. Говорить, что Павел Каманцев совмещает три должности — ошибка.

— Какое отношение у РФС к скандалу в матче «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»?

— У РФС негативное отношение к любым скандалам. Мы хотим, чтобы их не было. Стремимся к тому, чтобы судейство было максимально профессиональным и тем более к тому, чтобы оно не являлось поводом для каких-то скандалов.

— Считаете ли вы публичную отставку генерального директора «Крыльев Советов» шантажом РФС?

— Каждый человек имеет право на любое личное решение. Это вопрос Вадима Андреева и его руководителей.

— «Крылья» обещали обратиться в правоохранительные органы.

— Мы за максимальную чистоту во всем, что касается судейства, регулярно проводим проверки судей. Мы за максимальную чистоту процесса.

Федор Успенский, Фото «СЭ»

Разрешать рекламу пива нужно

— Вы высказали позицию РФС по пиву. На сколько может увеличиться посещаемость, если пивные напитки вернутся на стадионы?

— Мы говорили об увеличении количества людей, которые будут ходить на стадионы, о стоимости билетов. Первая задача — вернуться на показатели посещаемости 2018-2019 годов, где средняя посещаемость составляла около 19 тысяч. Мы бы хотели для начала вернуться на эту цифру. Сейчас у нас два клуба делают максимум средней посещаемости — «Зенит» и «Факел». Мы бы хотели, чтобы и они еще больше увеличили посещаемость, и все остальные.

— Думаете, это возможно?

— Конечно. Я не просто думаю, я знаю, что это возможно. Я работал в клубе, прекрасно представляю, что дорогу осилит идущий. У нас профессиональные руководители клубов. Они справятся с этой задачей.

— Сколько смогут зарабатывать клубы с продажи пивных напитков? Гинер озвучил сумму в 10-12 миллионов рублей.

— Наш прогноз — чуть больше. В данном случае мы говорили исключительно об оценке доходов от продажи пива. Но надо учитывать, что увеличение количества продаваемых билетов — основной заработок, который получит клуб. Он измеряется в миллиардах рублей, в зависимости от вместимости стадиона.

— Реклама пивных напитков принесла бы больше денег?

— Наша позиция — разрешать рекламу пива тоже нужно, мы ее последовательно придерживаемся.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Дата конференции РФС пока не назначена, избирательная процедура не начата

— На общем собрании, судя по повестке, обсуждался вопрос кандидатов от представителей РПЛ в новый состав Исполкома РФС. Есть какое-то решение?

— Это решит конференция РФС. Пока ее дата не назначена. Вопрос не рассматривался, так как не начата избирательная процедура.

— Что из себя представляет утвержденное правление РПЛ?

— Правление — прежде всего вопрос РПЛ. Это орган оперативного управления, который нужен в случаях, когда нет возможности провести собрание и необходимо быстро рассмотреть какие-то вопросы. Насколько понимаю, коллеги решили создать такой орган по аналогии с Бюро исполкома РФС. На прошедшем собрании членов правления РПЛ не избирали.

— Нетипично, что представители судейства в лице Павла Каманцева присутствуют на общем собрании. Какое у вас сложилось мнение об этом?

— В повестке было два вопроса, которые касались увеличения затрат на судейство и компенсацию системы ВАР.

— Качество судейства не обсуждалось?

— В повестке собрания этого вопроса не было. Коротко коснулись — договорились с коллегами по окончании сезона встретиться, подробно обсудить все нюансы и вопросы.