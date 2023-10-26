«Немцы хихикали: все наладится. Если бы их не уволили, «Локомотив» играл бы в стыках!» Честное интервью Ненахова

«СЭ» поговорил с защитником «Локомотива».

Путь Максима Ненахова в основу «Локомотива» — испытание. Защитник прошел через тренировки в «Тюмени» в -38 и перелеты из Хабаровска, закалился в Грозном при Андрее Талалаеве, а в Черкизове застал кризис имени Ральфа Рангника, который чуть не привел к вылету из РПЛ.

В интервью «СЭ» Ненахов рассказал о реакции на увольнение Марко Николича, влиянии Дзюбы на раздевалку, прогрессе при Андрее Талалаеве и желании выиграть золото с «Локомотивом».

Горячая кровь Тикнизяна точно сыграла роль в стычке с Венделом

— Пятое место после 12 туров — удовлетворительный результат для «Локомотива»?

— Скажу так: нормальный. Начали мы не очень. Были и тяжелые игры, и хорошие — с «Зенитом», с «Краснодаром». Но, думаю, двигаемся в правильном направлении.

— Весной «Локомотив» играл с большим запасом, а осенью часто спасался в концовках матчей. Почему так?

— Могу это связать только с тем, что у нас много новичков в команде. Нужно было сыграться. Например, в центре обороны — новая пара защитников, добавились Самошников и Сильянов. Требовалось время. А такие концовки — это еще и характер. Он у нас точно есть — в команде все готовы биться до конца.

— Как с «Зенитом» в Питере?

— Обыграть чемпиона всегда приятно, после этого чувствуешь уверенность в себе. К тому же для Артема Дзюбы этот матч был очень важен — мы хотели выиграть в том числе и для него. Он собирался показать, что пришел в «Локомотив» и усилил команду. В общем, было приятно вдвойне. Не говоря уже о том, что такой результат укрепил наш статус как команды — мы показали, что нас стоит бояться, что мы — одни из претендентов на высокие места.

— После победы над «Зенитом» ты сказал: «Может быть, даже поборемся за чемпионство». Все сразу вспомнили прошлый сезон, перед которым игроки «Локо» тоже рассуждали о шансах на титул...

— Говорю то, что думаю, и то, что вижу. При этом я же не утверждаю, что мы станем чемпионами. Надеюсь, поборемся! И точно приложим для этого все усилия.

— На последних минутах у вас случилась стычка с Венделом, которая привела к удалению Тикнизяна. С чего все началось?

— Как по мне, это обычный игровой момент. Последняя минута, я фолю, чтобы не было контратаки... Венделу это не понравилось, он ударил. Все нормально! Что касается Тикнизяна, то нас в команде все друг за друга, поэтому партнеры заступились за меня — в том числе мой друг Наир.

Его горячая кровь точно сыграла роль в том эпизоде, ха-ха! Нужно просто знать Наира — он вспыльчивый парень. После игры пришел в раздевалку и начал кричать: «Чего он тебя трогает?!» Мы все посмеялись, конечно.

— Вернемся к задачам «Локомотива» — руководство озвучило, что цель: топ-3 РПЛ и финал Кубка. Это вообще выполнимо?

— Думаю, да. Задача минимум в Кубке выполнена — мы вышли из группы. Будем двигаться дальше. В чемпионате еще надо доказывать, работать, не сбавлять темп.

— Лидерство «Краснодара» — главная неожиданность сезона?

— «Краснодар» очень удивляет. Они заслуженно занимают первое место, с ними было очень тяжело играть. Команда хорошо контролирует мяч, а на каждой позиции подобран молодой футболист такого уровня, что можно ехать в Европу. Считаю, и Черников, и Сперцян, и Волков, и многие другие футболисты в состоянии играть за рубежом.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дзюба — зрелый игрок, который уже все доказал

— Год назад «Локо» боролся за совсем другие места. Подписание Дзюбы — главный фактор, переломивший ситуацию?

— В тот момент нам нужен был нападающий, который мог цепляться за мячи. И мы вдвойне обрадовались, что пришел Артем, а не какой-то иностранец. Дзюба — зрелый игрок, который уже все доказал.

— Артем был лидером во всех командах. Многие боялись, что они не уживутся с Бариновым...

— Мне кажется, Артем помог Баре стать еще большим лидером. Может, направил в верное русло. Видно, что Дима стал проявлять лидерские качества ярче, чем до этого.

Еще один плюс Дзюбы — он не менжевался ни минуты: сразу закидал раздевалку шутками, передал всем свою уверенность. Опять же, он опытный человек. К тому же с чувством юмора.

— Дзюба называл Тикнизяна шашлычником. А тебя?

— Даже и не вспомню уже! Но, например, мы часто играли в хоккей на приставке. Я ему говорил, что обыгрываю его ногами — он в ответ психовал и уверял, что победит меня с закрытыми глазами! Бывают и колкие шутки, но это юмор, так что все нормально.

— Дзюба — уже легенда российского футбола?

— Конечно. Как можно с этим не согласиться? Он лучший бомбардир российского футбола.

— Как в команде относятся к его медиаактивности с Леонидом Слуцким?

— Абсолютно спокойно. Смешное же шоу, в чем проблема? Наоборот, только поддерживаем его в этом.

— Если тебя позовут в качестве гостя, согласишься?

— Возможно. Но туда зовут скорее тех, кто уже прошел какой-то путь в футболе. Тех, кто уже либо завершил, либо скоро завершит карьеру. У меня пока нет столько историй, чтобы попасть в шоу.

— Зато ты побывал на дне рождения Артема!

— На таких днях рождения вообще никогда не был — как будто свадьба! Но все прошло очень круто. Собрались его друзья, Леонид Викторович, комики. Мы много пели, танцевали, участвовали в конкурсах и квизе.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сейчас сборная — единственная возможность сыграть в международных матчах

— В следующем году у тебя истекает контракт с «Локомотивом». Что с переговорами о продлении?

—На данный момент ничего нет. Наверное, в будущем начнутся какие-то разговоры, предложения. Но скажу честно: меня в «Локомотиве» все устраивает. Здесь сложился хороший и дружный коллектив, мы бьемся друг за друга, тренер доверяет. Чувствую, что и сам развиваюсь и приношу пользу команде. Надеюсь, все будет хорошо, и я продолжу играть за «Локомотив».

— На некоторых игроков заканчивающийся контракт начинает давить. В голове не сидит, что остался год действующего соглашения?

— Разумеется, гораздо лучше и спокойнее, когда есть определенность и стабильность. Но пока никакого напряжения я не чувствую. Сосредоточен на игре, думаю о футболе. Очень его люблю, поэтому просто работаю на тренировках, выкладываюсь в играх, стараюсь приносить максимальную пользу команде.

— А есть желание попробовать себя в Европе?

— Чтобы играть там, нужно попасть в сборную России. Это как минимум. Конечно, хочется попробовать себя в Европе, это мечта детства! Но если этого не случится, сильно не расстроюсь. Будет интерес и предложение — обсудим, нет — значит нет.

— Как реагируешь на непопадание в сборную России?

— Ну а как я могу реагировать? Иногда задаюсь этим вопросом — бывает, даже ругаюсь внутри себя, но все равно в конце концов прихожу к выводу, что никакого другого рецепта, кроме как работать и трудиться, не существует. Мое дело — тренироваться и стабильно играть за клуб, а все остальные решение принимает тренерский штаб сборной во главе с Валерием Георгиевичем [Карпиным].

— Общался с Карпиным?

— Ни разу.

— Что для тебя сборная сейчас?

— Сейчас это единственный вариант поучаствовать в международных матчах. Это тот случай, когда ты можешь проверить свои силы с интересными командами международного уровня.

— С Камеруном и Кенией?

— Конечно. Почему нет? Я уверен, что там тоже есть футболисты высокого класса.

— Как реагировал на отстранение от международных турниров?

— Было тяжело это принять, мечта ушла... Теряем все еврокубки, все чемпионаты мира. Время-то утекает. Мне зимой уже будет 25 — возраст такой, когда хочется везде поиграть.

— Но еврокубки ты все-таки застал — какой матч впечатлил больше всего?

— Ничья с «Галатасараем». Мы выглядели хорошо, ничего нам не мешало и обыграть их. По классу, мастерству были плюс-минус на одном уровне. Но я понял, что они более раскрепощенные. К тому же постоянно играют на таком уровне. Если бы мы тоже регулярно выступали в еврокубках, то результаты были бы лучше. Сто процентов.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Было психологически тяжело, а тренеры хихикали и говорили, что все наладится

— Ты пришел в «Локомотив» при Марко Николиче. Чем он запомнился?

— Тяжелейшими сборами, которые могу сравнить только с нагрузками у Галактионова. Николич — очень хороший тренер, сильный специалист. Но, насколько понимаю, меня он не особо хотел подписывать. В команде я поначалу был четвертым фланговым защитником. Но в итоге смог отвоевать место в составе.

— Правда, что до перехода в «Локомотива» у тебя было предложение от «Спартака»?

— Да, но без конкретики. «Локомотив» сразу предложил контракт, а со «Спартаком» пошли качели: хотим — не хотим. Поэтому я даже не думал.

— Николич говорил: когда началась перестройка «Локомотива», футболисты были за него. Правда?

— Даже я, не играя, был за него! Когда Марко убрали, возникло полное непонимание происходящего — казалось, что грядет тяжелое время. Никто не знал, что будет при немцах — они начали выстраивать непонятную структуру, подписывать ненужных игроков. При Гисдоле какая-то логика прослеживалась, но дальше...

— Эмоционально было тяжело?

— Да. Причем доходило до агрессии. Мы начали злиться друг на друга, спрашивали с каждого — казалось, что дело в нас. Но, как видите, причина заключалась в тренере и во всей системе, которую строили немцы. Видимо, эта структура не особо подходит для российского чемпионата. Хотя... Где она вообще может подойти?

— В Европе?

— Возможно, но ни один из тренеров сейчас там не работает. Для Марвина Комппера «Локомотив» вообще стал первой командой [в качестве главного тренера]. А как в топ-клубе может быть человек, который до этого нигде не работал? Хотел на нас поучиться? Вот мы и шли на соответствующих позициях в таблице... Кстати, Циннбауэр как тренер выглядел лучше, чем Комппер. У него хотя бы был опыт — и знание, как выстраивать тренировочный процесс. Явно не так, что сначала ты что-то увидел на YouTube, а потом попробовал в реальности...

— Как себя вел Ральф Рангник?

— Мы пару раз пересеклись, когда он приезжал к нам на тренировки в «Лужники». И все, я больше его не видел. Думаю, он забросил этот проект, потому что у него был интерес из «Манчестер Юнайтед». После этого «Локомотив» ему стал неинтересен. Поэтому не сказал бы, что он сильно причастен к тем результатам.

— Ты сказал про агрессию — до драк не доходило?

— По поводу драк не буду ничего говорить. Но любая команда начала бы психовать в такой ситуации. Все понимали причину, но ничего сделать не могли. Моральное состояние было на нуле. Мы настолько перестали верить в себя, что даже опытные ребята начали совершать ошибки, которых раньше просто не было. Психология в футболе реально играет важную роль.

— При Гисдоле были легендарные сборы в Испании — с кучей выходных. Чем заниматься, когда 10 дней отдыха, о чем не раз говорили ребята?

— Да, отлично отдохнули. Результат этих сборов вы видели.

— Если бы немцев не уволили, на каком месте «Локо» финишировал бы весной?

— Думаю, мы бы попали в стыки, но остались бы в РПЛ. Обидно, что от всего этого страдали игроки, а не те, кто был реальным виновником таких результатов. В итоге под горячую руку болельщиков попадал я, Тикнизян... Психологически было очень тяжело. А тренеры хихикали и говорили, что все наладится.

— После одного из матчей ты сказал: «Немцы строили безобразный футбол».

— Так и есть. Сейчас от своих слов не отказываюсь. Ни капли.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не знаю, каким бы я стал футболистом, если бы не было жены

— В «Локомотив» ты перешел из «Ахмата». Как тебе жизнь в Грозном?

— Все люди там — очень добрые и отзывчивые. Перед переездом чуть-чуть волновались, обдумывали все с женой. Но волнение исчезло, когда мы туда прилетели. Очень сильно повлияло то, как нас встретили, как люди относились, как они интересовались всем постоянно.

С командой тоже повезло — в «Ахмате» подобрался отличный коллектив: и с Глушаковым поиграл, и с Семеновым; Олег Иванов давал очень ценные советы, сильно ему благодарен.

— Что нужно обязательно увидеть в Грозном?

— «Грозный-Сити». Оттуда открывается вид на весь город. Очень красиво! А напротив — мечеть «Сердце Чечни», тоже обязательна к посещению.

— Глушенков называл Талалаева самым жестким тренером в карьере.

— В плане высказываний, наверное, да. Он мог и грубо ответить, а потом извинялся. Но мне не прилетало. На самом деле, очень понравилось с ним работать. Он тот человек, который помог мне выйти на новый уровень.

— Пятое место «Ахмата» — его багаж?

— Сто процентов! Это видно даже по началу этого чемпионата при Ташуеве, когда «Ахмат» полностью провалился и занимал 12-е или 13-е место.

— Ты попал в «Ахмат» после «СКА-Хабаровск», а до этого поиграл в Тюмени. К чему было сложнее всего привыкнуть в ФНЛ?

— В Тюмени — к морозам! Помню, вылетал из Москвы при 0 градусов... Я в джинсиках, легкой курточке. А в Тюмени -40! Вышел из аэропорта и думаю: «Куда я попал?» У меня слезы потекли и глаза слиплись. Честно, это самый лютый холод, с которым я когда-либо сталкивался. На следующий день была тренировка в -38. Это ужас! Причем адаптироваться просто нереально — там минимум комбинезон надо надевать, который на -60 градусов рассчитан, чтобы тебя нигде не продувало. Зато коллектив там подобрался очень хороший. Главным тренером был Маминов, легенда «Локомотива». Он верил в меня и дал толчок моему росту. У меня остались отличные воспоминания.

— Как жена реагировала на постоянные переезды?

— Понятно, что ей было непросто из-за этого: то Чечня, то Хабаровск, то Тюмень... Но она никогда не жаловалась. И всегда ехала со мной.

Когда отправлялись в Тюмень, у нас только-только появился ребенок. Помню, как жена гуляла с коляской прямо на балконе, потому что на улице можно было окоченеть!

— Как на тебе отразилось появление семьи в таком возрасте?

— Это сильно помогло. Не знаю, каким бы я стал футболистом, если бы не было жены... Она немного старше меня и во многих вопросах мне здорово помогает, в том числе и в плане психологии. Всегда поддерживает, бесконечно ей благодарен.

Слышал истории, когда футболистов семейные заботы останавливали в развитии, потому что мешали. У меня же все наоборот. Был бы я один, возможно, меня бы потянуло в какие-то ночные заведения. А так я ничего этого не увидел. Семья уберегла!