«Почему бы «Балтике» не стать русским «Лестером»?» Интервью Максима Петрова

Сегодня, 08:00
24-летний Максим Петров рассказал о феномене калининградской команды, тренировках Андрея Талалаева, целях на вторую часть чемпионата, интересе «Зенита» и «Краснодара».
— Вы получили травму в матче с «Ахматом» и пропустили игру с «Краснодаром». Как ваше здоровье?
— Возвращаюсь в строй. Все нормально. Наш медицинский штаб качественно выполняет свою работу.
— Как смотрелась игра против «Краснодара» со стороны?
— Во-первых, мне самому очень хотелось выйти на поле. Горд за нашу команду! Хороший, качественный матч в исполнении «Балтики», особенно второй тайм. Считаю, мы были ближе к победе. После игры даже испытывал некоторое чувство сожаления, так как немного не дожали чемпиона страны.
— Андрей Талалаев заметил, что во втором тайме «Краснодара» вообще не было на поле.
— С трибуны мне тоже показалось, что у «Краснодара» вообще ничего не получалось в атаке. Я даже и не вспомню, чтобы у «быков» были какие-то моменты после перерыва. А у нас же, напротив, штанги, заблокированные удары, спасение Агкацева...
— Еще одна цитата Талалаева: «Нам не хватило нестандартности Макса Петрова».
— Что ж, это видение главного тренера. Хорошо (улыбается).
— Первый круг позади. Почему по большому счету так никто и не смог раскусить «Балтику»?
— Не думаю, что нас не смогли раскусить. Но против «Балтики» сложно играть, все это - результат нашей ежедневной работы. Благодаря тренерскому штабу, аналитическому отделу мы тщательно изучаем каждого соперника и стараемся готовить ему сюрпризы. Получается, это дает свои плоды.
— Складывается ощущение, что по физической подготовке «Балтика» в РПЛ даст фору любой команде.
— Пожалуй, соглашусь с вами. В первом круге мы идем на втором месте по пробегу (после «Динамо». — Прим. «СЭ») и лидируем по дистанции на спринтах. Так что цифры говорят сами за себя.
— Многие «Балтику» хвалят, но есть и те, кто критикует за большое количество фолов, грубость, чрезмерную жесткость...
— У нас довольно агрессивный футбол. Он предполагает, что мы должны плотно располагаться рядом с соперниками. Применяем прессинг чуть ли не на протяжении всего матча. Отсюда, наверное, такое количество фолов. При этом не обращаем внимания на критиков, а придерживаемся своего стиля. И не собираемся отходить от этой линии.
— У «Балтики» вертикальный футбол. Талалаев требует, чтобы игроки как можно быстрее расставались с мячом и доставляли его в финальную треть?
— Мы отрабатываем определенные вещи на тренировках под каждого соперника. Но уже на поле можем импровизировать. Все ситуативно.
— В какой момент по ходу чемпионата поняли, что можете дать бой любому клубу в РПЛ?
— Тренеры нас ментально подготовили еще до чемпионата. Говорили, что мы должны выходить спокойно против любой команды, даже топовой, и никого, ничего не бояться. По моим ощущениям, в середине первого круга поняли, что способны конкурировать со всеми в этой лиге.
— После какого матча? «С «Локомотивом» (1:1), «Зенитом» (0:0)?
— Конкретной игры не назову. Это скорее накопительный эффект после удачных матчей.
— Сейчас для вас вообще нет авторитетов?
— Есть хорошие, сильные команды. Но, как уже заметил выше, мы способны бороться со всеми. Не нужно никого бояться. Это и показал первый круг. Мы сумели потрепать нервы всем фаворитам, отнять у них очки. Только армейцы смогли нас обыграть, и то гол был забит в дополнительное время.
— Самая мотивирующая речь Талалаева перед матчем или в перерыве?
— Чего-то конкретного так с ходу и не скажу, наверное. Но у Андрея Викторовича перед каждой игрой новая речь, новые мотивационные слова! Он не повторяется и просто старается нас заряжать своей уверенностью.
— Мингиян Бевеев рассказывал, что его оштрафовали за то, что из-под него гол забил «Акрон». Вас тоже подвергали денежным санкциям?
— К счастью, пока меня не штрафовали. Стараюсь четко выполнять тренерские установки.
— Самый сильный футболист РПЛ, против которого вам довелось сыграть в этом сезоне? Батраков, Глушенков, Сперцян, кто-то еще?
— Не хочется кого-то выделять. В РПЛ много качественных футболистов. Но самыми сильными все же назову игроков «Балтики», против которых приходится действовать на тренировках.
— Например?
— Варатынов. Очень силен в отборе. Поверьте, он просто стена!
— Нет опасений, что зимой состав вашей «Балтики» растащат топовые клубы?
— Сейчас мы об этом не думаем. Готовимся к последнему отрезку первой части сезона. А что дальше? Не загадываем.
— СМИ уже сватают лично вас в «Краснодар» и «Зенит».
— Ну... Знаете, в интернете много чего пишут. Стараюсь нечасто читать спортивные сайты, инсайды и так далее. Больше настроен на то, чтобы восстановиться, вернуться на поле и помочь «Балтике» на предстоящем отрезке до зимней паузы.
— А если бы поступили одновременно два предложения — от «Зенита» и «Краснодара», каким был бы ваш выбор?
— Сложный вопрос. В футболе нет места сослагательному наклонению. Сейчас мне хорошо в «Балтике», и это самое главное. А дальше уже посмотрим.
— Каким итоговым местом «Балтики» будете довольны?
— Сейчас мы пятые. Нам важно не сбавлять обороты. Продолжать побеждать, набирать очки в каждом туре. А уже весна покажет, на что мы наиграем. В турнирную таблицу особо не смотрим. Концентрируемся на ближайшем матче.
— Неужели не хочется залезть в медали?
— Конечно, хочется! Почему нет? Попадание в тройку — очень серьезный результат, к которому надо стремиться.
— Способна ли «Балтика» стать русским «Лестером»?
— Считаю, что да. Почему бы и нет? «Балтика» уже и так всех удивила и игрой, и результатами, и местом в таблице. Сами мы верим в себя. Нам в принципе сейчас все по силам. В первом круге проиграли лишь однажды. Двигаемся поступательно.
— Вы, кстати, кому симпатизируете в АПЛ?
— «Манчестер Сити». Особенно той команде Гвардиолы, которая играла два-три года назад. Очень нравился футбол «горожан».
— Этой осенью ждали звонка от главного тренера сборной России Валерия Карпина?
— Я не могу сказать так категорично. Не буду лукавить, все хотят получить вызов в национальную команду. Но последнее слово здесь за главным тренером. Раз Валерий Георгич мне не позвонил, значит, пока я еще не заслужил места в сборной.
— Не так давно футбольный функционер Тимур Гурцкая поспорил с тренером сборной России Николаем Писаревым. Гурцкая в октябре утверждал, что Максим Петров играет сильнее Алексея Миранчука и должен получить вызов в национальную команду. Писарев с ним не согласился.
— Особо себя ни с кем не сравниваю. Когда еще был в «Локомотиве», недолго тренировался с Алексеем Миранчуком. Очень качественный полузащитник. Но, повторюсь, не готов проводить какие-то параллели. Ясно одно: конкуренция в сборной очень серьезная. Ее надо выдерживать.
Павел Леонидович
ваш талалайка не Раньери, не строй иллюзий)
22.11.2025
андрей андреев
а кто у Балтики яркий игрок? Пожалуй, сильный сезон проводит вратарь. И все.
22.11.2025
андрей андреев
хотя бы потому, что у Лестера был свой Дж Варди, забивавший чуть ли не каждый матч, у Балтики такого нет и не предвидится.
22.11.2025
shpasic
"русским Лестером" был Рубин в 2008.
21.11.2025
Илья858
Хотят вылететь в Первую лигу?
21.11.2025
юрий Буров
Пока бегают на одном энтузазизме..бензин еще не кончился. Играют по одной схеме, пока везет, так бывает. В России Лестеров пока не предвидится. Команда со средненькими футболистами чемпионом стать не может.
21.11.2025
Гена Борисов
Им до Лестера как до Китая.
21.11.2025
bvp
Они не дают контроля, несбалансированные.
21.11.2025
КирпичИнвест
Балтика уже, как Лестер. Наверняка кто-то ждёт, когда она оступится, когда наступит спад, чтобы сказать "помните, а ведь я про это говорил" (привет ИгрьЯкличу), а его всё нет и нет. Если на таком драйве и второй круг пройдёт, то команда хоть и не станет чемпионом, но подорожает вдвое-втрое. А самые яркие игроки получат жирные контракты. Достойная цель. Из грязи в князи. В хорошем смысле.
21.11.2025
Владислав
А что не так с этими мячами? Тяжёлые или плохо принимаются, далеко отскакивая?
21.11.2025
bvp
Вся эта тактика давления и мелкого фола Балтики работает только с говномячами Деспорт. Будут нормальные мячи, и покатится она вниз, никакого феномена не будет.
21.11.2025