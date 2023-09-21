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Сегодня, 07:30

«Если бы не травмы, он стал бы вторым Аршавиным». Сумасшедший талант, который не сумел до конца раскрыться

Экс-игроку сборной России Марату Измайлову исполняется 41 год
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Отдел фото «СЭ»
Футболист «Локомотива» Марат Измайлов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Яркому футболисту нулевых Марату Измайлову — 41.

Сегодня день рождения у экс-полузащитника «Локомотива», «Краснодара», «Спортинга», «Порту», московского «Арарата» и сборной России Марата Измайлова. Вспоминаем, как он играл.

Марат Измайлов дебютировал в «Локомотиве» в чемпионате России 10 марта 2001 года, во втором тайме матча с «Ростсельмашем» заменив Маминова. Ему на тот момент было 18 лет.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

В своем первом сезоне в команде Юрия Семина атакующий хавбек забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. «Локо» завоевал серебряные медали и попал в квалификацию Лиги чемпионов.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Кроме того, Марат стал обладателем Кубка России, приняв участие в финальной встрече с «Анжи».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В групповом турнире Лиги чемпионов Измайлов отметился голевыми передачами в играх с «Ромой» (1:2) и «Реалом» (2:0), а также забил в ворота «Андерлехта» (5:1).

— Практически сразу стало понятно, что это необычайный талант! — вспоминал Юрий Семин. — Когда мяч попадал к Марату, на поле порой начинало твориться что-то невероятное. Он обладал какой-то феноменальной техникой обводки, приема! При скромных антропометрический данных Измайлов оставался очень крепким футболистом.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Измайлов занял второе место и в традиционном опросе «СЭ» на звание игрока года, проиграв всего два балла Руслану Нигматуллину.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Особняком для Измайлова в чемпионате России-2002 стоит дерби со «Спартаком», в котором он сделал две голевые передачи — 2:1. Во второй части сезона Марата стали тревожить проблемы со здоровьем, он пропустил значительную часть игр, однако в любом случае внес свою лепту в долгожданное золото железнодорожников.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Несмотря на скомканную статистику, Олег Романцев включил Измайлова в состав сборной России на чемпионат мира-2002. На турнире хавбек отыграл два матча — с Тунисом и Японией.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В сезоне-2003 полузащитник играл много и довольно продуктивно. В 27 матчах премьер-лиги забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Команда Семина в том году заняла второе место в своей группе Лиги чемпионов после лондонского «Арсенала». Чего только стоит победа над «Интером» в Москве — 3:0! В тот вечер Измайлов выдал матч-шедевр. Затерзал оборону миланцев, заработал штрафной, после подачи которого Хохлов забил третий гол.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

В матче 1/8 финала с «Монако» (2:1) Марат сотворил маленький шедевр. На 32-й минуте Лоськов сделал длинную передачу к линии штрафной на Хохлова, который остроумно пропустил мяч Измайлову. Марат вошел в штрафную, обыграл поочередно Зикоса и Эвра и, оказавшись с глазу на глаз с Ромой, неотразимо пробил в верхний ближний угол ворот.

Фото Алексей Иванов, «СЭ»

К сожалению, в следующем сезоне футболист все чаще стал оказываться в лазарете. Природу его травм объяснить никто не мог.

— Когда Марат повзрослел, начали вылезать какие-то неожиданные болячки. Травмы частенько выбивали его из колеи, — рассказывал Юрий Семин. — Бывало так. Тренировка заканчивалась — у Марата все нормально. А наутро он жаловался на какие-то проблемы. В категоричной форме заявлял, что не сыграет тот или иной матч в полную силу. И с ним ничего уже нельзя было поделать. То тут у него побаливает, то там. И в целом, конечно, все эти травмы помешали Измайлову выйти на более высокий уровень. То ли они шли от головы, от его психологии, то ли таковы особенности организма. И еще. Марат очень боялся плохо сыграть. В этом плане он был идеалистом. Иногда, если считал, что не готов на 100 процентов, не выходил на поле.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

С 2007 по 2013 год Измайлов выступал за лиссабонский «Спортинг», в составе которого выиграл Кубок страны. С другим грандом португальского футбола «Порту» Марат завоевал золотые медали чемпионата.

— В Португалии у него была очень хорошая пресса. Его сравнивали с Иньестой, — говорил агент Измайлова Паулу Барбоза.

Фото A BOLA

В 2014 году 31-летний Марат вернулся в Россию. «Краснодар» арендовал его на год у португальцев. За «быков» в премьер-лиге полузащитник провел 22 матча (6 полных), забил один гол (положил начало разгрому «Спартака» — 4:0) и отдал три результативные передачи.

Фото Виталий Тимкив

Весь сезон-2015/16 он пропустил «по семейным обстоятельствам». А затем вновь вернулся в клуб Сергея Галицкого, подписав однолетний контракт. Однако отыграл лишь семь встреч в осенней части чемпионата, запомнившись прежде всего голом в ворота «Зенита» (2:1). В марте было объявлено о расторжении соглашения.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вторая лига. Футболист подмосковного «Зоркого» Евгений Алдонин и игрок московского «Арарата» Марат Измайлов. Красногорск. 19 июля 2017 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Марат — футболист высочайшего уровня, — говорил в 2017 году Егор Титов. — Он стремительно ворвался в наш вид спорта, им восхищались и прочили огромное будущее. К сожалению, частые травмы помешали ему раскрыться на все сто процентов, выйти на самый высокий уровень. Будь со здоровьем все в порядке, Марат стал бы вторым Аршавиным, блиставшим в «Арсенале» в одном из сезонов. Увы, не получилось.

Фото Александр Федоров, «СЭ»
Марат Измайлов
Фото
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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