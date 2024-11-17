Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

«Все деньги на месяц ушли для оплаты штрафа в КДК! Мой брат теперь меня спасает». Интервью Лички

Личка отреагировал на штраф КДК за нецензурное слово
Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Главный тренер «Динамо» в преддверии матча с «Амкалом» ответил на вопросы «СЭ».

В субботу главный тренер «Динамо» Марцел Личка в паре с тренером по физической подготовке бело-голубых Армиче Вега принял участие в турнире по паделу. До финала дойти не удалось, но в первом же круге пара из «Динамо» смогла обыграть связку Александра Мостового и чемпиона мира в составе сборной Италии Фабио Каннаваро.

После завершения турнира Марцел Личка ответил на вопросы корреспондентов «СЭ».

Может, однажды российский клуб позвонит Каннаваро

— Теперь у вас в «Википедии» будет строчка: «Обыграли Каннаваро».

— Это в падел, ха-ха. В футбол — нет. Но можно сказать, что и в футболе. Мы с Фабио однажды встретились во время товарищеской игры, когда он работал в Китае. Мы играли с «Гуанджоу», плюс-минус 2019 год. Выиграли 2:0. Но это неважно. Говорил с Фабио, у него проблемы с коленом. Это тяжело. У меня, например, болит ахилл. Две игры провел, уже чувствую, болит. У меня хороший партнер — Армиче (тренер «Динамо» по физподготовке Армиче Вега. — Прим. «СЭ»). Он играет, сохраняет много мячей, а я стараюсь не мешать. (Смеется.)

— Что-то успели обсудить еще с Фабио?

— Да, честно скажу, для меня был сюрприз...

Марцел Личка. «Повторить в «Динамо» путь Федотова? Было бы супер!» Интервью Марцела Лички

— Что он приедет?

— Нет. Когда мы встретились, сказал [про тот матч в Китае]. Он ответил: «Да-да, я помню». Было приятно. Вчера немного поговорили. Спросил, как у него идет жизнь. Потом и с Пануччи поговорили. У него мама чешка, и у него тоже чешский паспорт, ездит в Прагу. Поэтому поговорили по-чешски. С Венсаном Кандела тоже пообщались. Футбольный мир маленький. Когда человек играл на каком-то уровне, можно встретить его и позже. (Улыбается.)

— Фабио Каннаваро сейчас без клуба. Может быть, пригласить его в штаб «Динамо»?

— Так Фабио работает как главный тренер. Он должен работать главным, а не в качестве ассистента. Если бы я был на месте Фабио, тоже искал бы варианты стать главным тренером. Но если я однажды устану работать первым номером, а мой брат, Марио, попросит меня ему ассистировать — я помогу.

— Не обсуждали с Каннаваро его возможное трудоустройство в России?

— Смотрите, в России много хороших специалистов, которые сейчас без клуба. Все зависит от клуба, по какому пути он хочет развиваться. Может быть, он видит у себя только российского специалиста. А может, захочет попробовать тренера-иностранца. Например, когда я приехал в «Оренбург», Дима Андреев (экс спортивный директор клуба. — Прим. «СЭ») сказал, что хотел иностранного тренера, чтобы поставить другую игру. У каждого тренера же свое видение футбола, философия. Может быть, однажды какой-нибудь российский клуб позвонит и Фабио.

Александр Мостовой (четвертый слева) с тренерским штабом и игроками «Динамо» на стажировке в Новогорске.
Фото ФК «Динамо»

Мостовой будет ставить качественную игру

— Вы упомянули российских тренеров без работы. Мостовой, например, совсем недавно проходил стажировку в «Динамо».

— Важнейшее для тренера на стажировке — учиться и воспринимать много информации. Потом нужно делать анализ и использовать это в своей философии. Копировать другого тренера тоже плохо. Мы все хотим играть как Гвардиола, но это невозможно. У каждого свои мысли. Саша по-своему видит футбол. Он должен идти по своей дороге.

— Как вы думаете, какой он тренер? На кого Мостовой может быть похож?

— Думаю, он будет ставить качественную игру, которая нравилась бы болельщикам. Не думаю, что он будет располагать девять человек перед своими воротами и играть в длинный пас.

— Впереди у вас матч с «Амкалом». Бывший игрок «Динамо» Андрей Сметанин назвал их футболистов квадроберами.

— Что это?

Главный тренер &laquo;Динамо&raquo; Марцел Личка. Личка: слово пацана или преступление? Колонка Казакова

— Это новый вид спорта. Люди одеваются в животных.

— Понял. Знаете, медиалига в России очень популярна. Они делают свое дело хорошо, зарабатывают. Футболисты, которые там выступают, может, зарабатывают больше, чем те, кто выступает в ФНЛ. Значит, тоже надо смотреть на их деятельность. Понятно, это больше шоу для молодежи. Честно скажу, никогда не следил за медиалигой и не слежу сейчас. Но это не значит, что я не уважаю их труд.

— Вы не будете разбирать «Амкал»?

— Не буду. У меня девять игроков на поле и футболисты молодежки. Не хочу, чтобы кто-то травмировался перед игрой с «Факелом». Например, в субботу с утра не тренировался Артур. У него повреждение. В матче с «Амкалом» его не будет. С другой стороны, это хороший шанс для молодых, кто с нами занимается. Плюс если будет 15-20 тысяч человек, для них это станет отличным шоу. Будут хорошие эмоции.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Жена меня всегда защищает

— Как себя чувствует Бителло?

— Сегодня он должен был поехать на рентген. Все будет зависеть от того, как он себя чувствует. Думаю, будет хорошо, если у него получится сыграть до конца года.

— Вы приехали на КДК по поводу проскочившего нецензурного слова вместе со своей супругой. Наверное, вы первый, кто приехал вместе со своей семьей.

— Жена меня всегда защищает. Она очень жесткая! Когда мне хотят сделать плохо, она становится моим телохранителем. Поехали вместе на заседание, а потом погуляли по городу.

Тренер Марцел Личка в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo; (1:1). 1&nbsp;ноября 2024 года. «Вообще ******. Катастрофа». Личка емко прокомментировал итоги матча с «Ростовом»

— Вы говорили, что живете на 50 тысяч рублей в месяц. Что делать после штрафа от КДК, который как раз в таком размере?

— Вся сумма ушла! Марио (брат Марцела и тренер «Динамо». — Прим. «СЭ») меня спасает! Но если серьезно, в «Динамо» шикарные условия на базе, честно! Можно сказать, люксовые! Не во всех командах Европы есть такое. Покупаю что-то в гипермаркете, куда-то сходим с Марио в кафе. Но денег много не тратится. С женой можем сходить в Zara. Дорогие вещи я теперь не покупаю, хотя мне всегда нравились Dior и Louis Vuitton.

Фабио Каннаваро
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
КДК
Все популярные статьи
И М О
1 Краснодар 15 32-7 37
2 Зенит 15 33-7 36
3 Локомотив 15 30-18 34
4 Динамо 15 31-17 30
5 Спартак 15 25-12 28
6 ЦСКА 15 24-10 27
7 Рубин 15 17-22 19
8 Ростов 15 20-26 17
9 Акрон 15 19-30 16
10 Пари НН 15 15-27 15
11 Динамо Мх 15 9-14 15
12 Кр. Советов 15 13-23 12
13 Химки 15 16-28 12
14 Факел 15 10-23 12
15 Ахмат 15 13-29 9
16 Оренбург 15 16-30 8
Подробная таблица
13-й
тур
14-й
тур
15-й
тур
16-й
тур
17-й
тур
18-й
тур
19-й
тур
20-й
тур
21-й
тур
28.10 18:30
Крылья Советов
Краснодар
1
2
01.11 19:00
Динамо
Ростов
1
1
02.11 18:00
Зенит
Динамо Мх
2
1
02.11 18:00
Локомотив
Рубин
1
0
02.11 20:45
ЦСКА
Спартак
0
2
03.11 13:00
Акрон
Крылья Советов
2
0
03.11 15:15
Ахмат
Пари Нижний Новгород
0
2
03.11 17:30
Факел
Химки
1
1
03.11 19:45
Краснодар
Оренбург
4
0
09.11 14:00
Локомотив
Факел
2
1
09.11 16:30
Динамо Мх
Оренбург
2
1
09.11 19:00
Ростов
Химки
3
1
09.11 19:30
Динамо
Пари Нижний Новгород
3
1
10.11 13:00
Крылья Советов
ЦСКА
1
2
10.11 15:15
Спартак
Акрон
4
0
10.11 17:30
Ахмат
Зенит
1
2
10.11 19:45
Рубин
Краснодар
1
1
22.11 19:00
Рубин
Акрон
-
-
23.11 12:00
Оренбург
Зенит
-
-
23.11 14:15
ЦСКА
Ростов
-
-
23.11 16:30
Химки
Краснодар
-
-
23.11 18:00
Спартак
Локомотив
-
-
24.11 14:00
Крылья Советов
Ахмат
-
-
24.11 16:30
Факел
Динамо
-
-
24.11 19:00
Пари Нижний Новгород
Динамо Мх
-
-
30.11 14:00
Акрон
Оренбург
-
-
30.11 16:30
ЦСКА
Рубин
-
-
30.11 19:00
Ростов
Пари Нижний Новгород
-
-
01.12 14:00
Локомотив
Химки
-
-
01.12 16:30
Зенит
Крылья Советов
-
-
01.12 19:00
Динамо Мх
Факел
-
-
01.12 19:30
Краснодар
Спартак
-
-
02.12 19:00
Ахмат
Динамо
-
-
07.12 14:00
Спартак
Пари Нижний Новгород
-
-
07.12 16:30
Зенит
Акрон
-
-
07.12 16:30
Ростов
Крылья Советов
-
-
07.12 19:00
Динамо Мх
Рубин
-
-
08.12 14:00
Динамо
Химки
-
-
08.12 16:30
Факел
ЦСКА
-
-
08.12 19:00
Ахмат
Оренбург
-
-
08.12 19:30
Краснодар
Локомотив
-
-
28.02 00:00
Зенит
ЦСКА
-
-
28.02 00:00
Спартак
Оренбург
-
-
28.02 00:00
Ростов
Динамо
-
-
28.02 00:00
Краснодар
Крылья Советов
-
-
28.02 00:00
Ахмат
Рубин
-
-
28.02 00:00
Пари Нижний Новгород
Акрон
-
-
28.02 00:00
Динамо Мх
Локомотив
-
-
28.02 00:00
Химки
Факел
-
-
07.03 00:00
Крылья Советов
Акрон
-
-
07.03 00:00
ЦСКА
Химки
-
-
07.03 00:00
Динамо
Динамо
-
-
07.03 00:00
Локомотив
Ахмат
-
-
07.03 00:00
Факел
Зенит
-
-
07.03 00:00
Рубин
Спартак
-
-
07.03 00:00
Пари Нижний Новгород
Краснодар
-
-
07.03 00:00
Оренбург
Ростов
-
-
14.03 00:00
Спартак
Зенит
-
-
14.03 00:00
Ростов
Краснодар
-
-
14.03 00:00
Локомотив
Динамо
-
-
14.03 00:00
Рубин
Пари Нижний Новгород
-
-
14.03 00:00
Оренбург
Факел
-
-
14.03 00:00
Динамо Мх
Крылья Советов
-
-
14.03 00:00
Акрон
ЦСКА
-
-
14.03 00:00
Химки
Ахмат
-
-
Все результаты / календарь
Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
И Г

Алексей Батраков

Локомотив

 		14 10

Джон Кордоба

Краснодар

 		11 8

Манфред Угальде

Спартак

 		15 8
Статистика / Бомбардиры
И П

Маркус Вендел

Зенит

 		13 8

Бителло

Динамо

 		13 6

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 		13 6
Статистика / Ассистенты
И Г+П

Алексей Батраков

Локомотив

 		14 16 (10+6)

Джон Кордоба

Краснодар

 		11 11 (8+3)

Эсекиэль Барко

Спартак

 		14 10 (5+5)
Статистика / Гол+Пас

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Тайсон кусал не ухо, а перчатку, специально засветил ягодицы, а над его соперником издевались. Что произошло после поражения Железного Майка от блогера Джейка Пола
Камила Валиева посетила этап «Гран-при России» в Москве
Independent узнала о замедлении смещения северного магнитного полюса в сторону РФ
Российская участница конкурса «Мисс Вселенная» прошла в финал
«Чемпионы по рецепту врача». Как допинг повлиял на историю футбола
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Аленичев: «Спокойно отношусь к тому, что Бонгонда не знает историю «Спартака»
Пименов — о низкой результативности Тюкавина: «Костя делает очень большой объем черновой работы»
Защитника «Оренбурга» Прохина дисквалифицировали на два матча за оскорбления судьи
Дзюба заявил, что хочет попросить Путина отменить закон о Fan ID
Батраков в скором времени может подписать новый контракт с «Локомотивом»
Пивоваров прокомментировал обмен жесткими высказываниями между «Динамо» и «Амкалом»
Сегодня
Вчера
Неделя