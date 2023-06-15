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Сегодня, 15:30

Личка готовится возглавить «Динамо». При нем точно станет лучше

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Марцел Личка
Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Константин Алексеев — о новом тренере бело-голубых.

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил «СЭ», что его клуб и «Динамо» ведут переговоры о переходе в московскую команду главного тренера Марцела Лички. 45-летний чешский специалист — главный кандидат в сменщики Славиши Йокановича.

И это, на мой взгляд, один из лучших возможных вариантов для бело-голубых. У Лички хватает козырей.

1. Пусть тренерский путь еще короткий, но в нем не было провалов — одни успехи. Единственное золото в своей истории «Динамо-Брест» взял именно с Марцелом. А в «Оренбурге» были два выхода в РПЛ (в первом случае клуб не прошел лицензирование из-за неготовности стадиона), после чего команда заняла седьмое место в премьер-лиге. Опередив в том числе и «Динамо».

2. Зрелищный футбол, ориентированный на атаку.

3. Развивает футболистов. Классический пример — Сычевой, который в 2020-м играл за любителей, а спустя всего пару лет ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ среди бомбардиров с 14 голами. И только переход в «Крылья» остановил форварда. Но этот пример далеко не единственный. Ушел Сычевой — расцвел другой вчерашний ноунейм — Дмитрий Воробьев. Да, на счету форварда до этого было 10 матчей в РПЛ за «Сочи», но запомниться он ничем не успел — ноль голов. А в «Оренбурге» за весну забил сразу шесть — больше только у Малкома, Чалова, Кордобы и Дзюбы. Солидная компания. Прогрессировали и другие. Как тот же Эктов, заслуживший в 27 лет приглашение в «Краснодар». Не потребовалась у Лички адаптация и латиноамериканцам — Вера, Мансилья, Флорентин сразу стали лидерами и заметными величинами в РПЛ.

Марцел Личка
Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

4. Подкупает человеческими качествами. Выучил русский язык, явно общителен, что крайне важно для динамовских футболистов после молчаливого Йокановича.

5. Знает РПЛ изнутри, адаптирован в России.

Понятно, что никто не гарантирует чеху успех в «Динамо». Все-таки работать без давления в периферийной команде, где тебе легко простят 0:8 от «Зенита», куда проще, чем в жестких условиях амбициозного московского клуба. Сколько мы видели таких примеров, когда ответственность и высокие задачи придавливали успешного ранее тренера? Динамовских болельщиков также смущает, что «Оренбург» на третьем с конца месте по пропущенным голам — хуже показатель только у «Химок» и «Торпедо».

Марцел Личка. «Если хорошо отработал год, это еще не значит, что ты — Моуринью». Интервью Марцела Лички

Но, во-первых, Личка, пусть и в Белоруссии, уже брал золото, то есть не понаслышке знает о борьбе за высокие места. А, во-вторых, тот же «Динамо-Брест» в 30 турах пропустил только 22 гола, так что и выстроить надежную оборону Марцел способен — был бы материал.

В «Динамо» подбор исполнителей у чеха будет явно сильнее, чем в прежнем клубе. Стоимость состава москвичей по Transfermakt — 72 миллиона евро, у «Оренбурга» — 20. Кроме того, бело-голубые явно поработают на трансферном рынке, в том числе с целью укрепления обороны, с которой было не все в порядке в минувшем сезоне.

Марко Николич
Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Личка не был единственным вариантом у «Динамо». По данным «СЭ», бело-голубые уже почти договорились с Марко Николичем, который в России известен по работе с «Локомотивом». Это был интересный вариант, сторонам оставалось уладить формальности, однако в последний момент сделка сорвалась. Сербу последовало роскошное в финансовом плане предложение из Эмиратов, которое москвичам перебить было невозможно, а в спортивном плане РПЛ без еврокубков не слишком привлекательна для иностранцев.

По этой же причине трудно было ждать статусных европейских тренеров, так что выбор у «Динамо» изначально был не слишком велик. Назывались имена Алексея Шпилевского, Милоша Милоевича, Вука Рашовича, Игоря Осинькина... Личка не выглядит слабее кого-то из перечисленных, выбор «Динамо» вполне логичен.

Марцел Личка. Агент Лички рассказал о возможной компенсации за переход тренера в «Динамо»

При этом зарплата в 1 миллион евро, о которой писали коллеги, — это явно меньше того, что фигурировало в переговорах с Николичем.

И уж в чем у меня совсем нет сомнений — что с Марцелом «Динамо» будет выглядеть куда более сплоченным и внятным коллективом, чем при Йокановиче. Хотя бы потому, что управлять командой хуже, чем это делал предыдущий тренер, практически нереально.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
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