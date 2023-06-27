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ЦСКА не против возвращения Фернандеса, но придется платить. А как Марио играл в Бразилии — и нужен ли Федотову?

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Футболист Марио Фернандес
Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Готовимся к камбэку легенды.

Марио возвращается в ЦСКА?

Похоже, скоро мы увидим официальное подтверждение трансфера. Пока что только слова и множество слухов. Которые подтвердил в том числе президент клуба Евгений Гинер, утвердительно ответивший на вопрос о возвращении бразильца.

Но проблема упирается в бюрократию. Напомним, Фернандес покинул ЦСКА в мае 2022-го, проведя в клубе почти 10 лет. Тогда Марио заявил, что устал и что скоро в Бразилии у него родится сын, поэтому он приостанавливает карьеру. При этом контракт с ЦСКА не был разорван — соглашение действует до лета 2024-го.

В декабре Фернандес вернулся в большой футбол, подписав с «Интернасьоналом» соглашение до декабря 2023 года, когда заканчивается сезон в чемпионате Бразилии. Но в новой команде у Марио не задалось — уже в апреле он покинул клуб. При этом возвращению в Россию мешает один пункт в соглашении с «Интернасьоналом», который тот подписал без ведома ЦСКА — в случае, если его аренда прервется раньше времени, клуб должен получить компенсацию, обговоренную сторонами. Судя по всему, бразильский клуб ожидает выплаты 365 тысяч евро.

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«Помним, что мы отпустили Марио по его просьбе и сделали это абсолютно бесплатно. Вешать на футболиста такие обязательства именно в случае возвращения в ЦСКА не совсем корректно. К сожалению, он с нами [при подписании дополнительного соглашения] не советовался. Марио очень доверчивый. Мы считаем, что это не совсем, мягко говоря, справедливо и правильно — полгода не прошло, как мы пошли им навстречу («Интернасьоналу») и Марио в первую очередь, отпустив бесплатно. И сейчас Марио должен платить, чтобы вернуться, — это не совсем корректно», — объяснил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

У бразильского клуба немного другая позиция. Вот что пишет приближенный к «Интернасьоналу» блогер Джей Би Фильо: «Идея в том, чтобы Марио стал примером игрока, который не отработал вложения на поле, но не навредил клубному бюджету». В клубе считают, что пошли навстречу Фернандесу и помогли ему перезапустить карьеру, и потому, не получив соответствующей отдачи, рассчитывают на компенсацию.

Футболист Марио Фернандес
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как Фернандес играл в Бразилии?

Откровенно говоря, не очень, хотя надежды на него возлагали серьезные. Марио стал первым новичком «Интернасьонала» в 2023 году. Выбор был спорный, ведь этот клуб — принципиальный соперник «Гремио», в котором Фернандес начинал взрослую карьеру и откуда переходил в ЦСКА. Но тренер Мано Менезес выказал ему доверие, несмотря на обширную историю травм и полгода без футбола.

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Спустя месяц после подписания контракта защитник дебютировал за новую команду в матче с «Авенидой» и отыграл 70 минут. Казалось, что дальше будет только лучше, но выяснилось, что в команде у него серьезный конкурент — аргентинец Фабрицио Бустос. Фернандес боролся за место в старте, но за три месяца провел всего пять матчей (четыре из них в старте), не отметился результативными действиями, а затем получил травму бедра. Плюс стал прогрессировать еще один правый защитник — молодой Игор Гомес.

В итоге в апреле клуб и футболист объявили о досрочном расторжении договора в последний день бразильского трансферного окна. Официальная формулировка — по личным причинам. За «Интернасьонал» Марио отыграл чуть более 300 минут.

Футболист Марио Фернандес
Игорь Акинфеев и Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нужен ли он Федотову?

Даже если все срастется и Фернандес вернется в ЦСКА, встает логичный вопрос: а так ли он нужен команде? Конечно, камбэк Марио — красивая история и счастье для фанатов, которые относятся к натурализованному бразильцу с особой симпатией. Но с чисто спортивной точки зрения непонятно, на каком уровне он вообще находится.

В сентябре Фернандесу исполнится 33. Нормальный возраст для защитника по современным меркам, но с учетом преследующих его травм и критически малой игровой практики за последние полтора года вопросов возникает все больше. Да и вряд ли «Интернасьонал» так просто расстался бы с футболистом, который всерьез претендовал бы на твердое место в старте.

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С другой стороны, уровень РПЛ сейчас такой, что профи уровня Марио тут в любом случае будут востребованы. После ухода Фернандеса ЦСКА нашел ему замену и сейчас правую бровку закрывает Милан Гайич. Серб точно не произвел того же впечатления, что Марио, но в данный момент они должны быть плюс-минус на одном уровне.

Другой вопрос, что при Федотове ЦСКА играет по схеме с тремя центральными защитниками, и это может натолкнуть тренера на интересные перестановки. Есть вероятность, что Фернандес уже не сможет бороздить бровку, как в лучшие годы, — а от латераля в схеме 3-X-X выносливость требуется в первую очередь. Зато Марио может попробовать себя на позиции крайнего центрального защитника. Здесь не так важны скорость и выносливость, зато на первый план выходят умение вести борьбу, первый пас и игра на «втором этаже» — с этим у Фернандеса всегда был порядок.

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Ко всему прочему, Федотов по ходу сезона долго экспериментировал с линией защиты — например, переделывал в центрбека Мойзеса, но вопросы к обороне армейцев оставались всегда. Так что Марио ЦСКА в нынешних условиях пригодится в любом состоянии. А уж теплый прием на «ВЭБ Арене» ему точно обеспечат.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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