Но агент уверяет, что предложения есть.

Марио Фернандес покидает «Зенит». Эту информацию подтвердил агент футболиста Жорже Машаду, сообщив, что они не достигли с клубом соглашения по финансам, а у защитника уже есть другие предложения, в том числе из России. Но готов ли к этому сам футболист?

Переезд в Санкт-Петербург — ошибка для всех

Будем откровенны, трансфер Марио в «Зенит» тотально провалился — особенно учитывая, сколько шума он наделал в момент возвращения в Россию. Больше всех впечатлились фанаты ЦСКА, которые восприняли то решение предательством. И их можно понять. Более 300 матчей за армейцев, шесть трофеев, вызов в сборную России, дружеские отношения с клубом — и все это стерлось после короткого отъезда в Бразилию. Откуда Фернандес отправился не в Москву, а в Петербург. Хотя публично обещал, что в России будет играть только за армейцев.

В июле 2021 года это звучало логично, потому что ЦСКА считался домом Марио. Но домой он не вернулся. И вряд ли теперь когда-либо вернется. А в «гостях» не задалось. Да, за один сезон в «Зените» защитник пополнил свою трофейную коллекцию золотой медалью и Кубком России, однако масштаб личного вклада игрока в командные успехи крайне спорный: лишь 18 матчей во всех турнирах сезона-2023/24 и ни одного результативного действия. Мало того, ни один из этих 18 матчей Фернандес не отыграл полностью. За весь сезон — ничтожные для игрока такого уровня 925 минут.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но тут все дело в состоянии здоровья. В прошлом сезоне Марио пропустил из-за травм 178 дней (или 26 матчей). Почти весь цикл. Так надолго Фернандес не выбывал уже 11 лет (в сезоне-2012/13 — 182 дня; 44 матча).

В первой части сезона Марио страдал из-за мышечных проблем и растяжения боковой связки колена, а во второй им овладели ментальные проблемы.

«Наш медицинский штаб разбирается с ситуацией по Марио, — говорил Сергей Семак перед матчем с «Крыльями» этой весной. — Пока четкого понимания нет, продолжаем разбираться. Надеюсь, что ничего серьезного. Проблема связана с неврологией, а не с мышечным повреждением. Он проходит дополнительные обследования».

Звучало дико, но для Марио все это не ново. Еще в эпоху первого профессионального контракта с «Гремио» у него были похожие проблемы — он сбегал из клуба, его преследовали одиночество и депрессия. В тот момент он даже задумывался о завершении карьеры, но врачебное и семейное вмешательство все же вывело Фернандеса из непростого психологического состояния.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что дальше: Россия, ОАЭ, США? Или финиш карьеры?

Расставание с игроком прямо сейчас выглядит максимально логичным. Как минимум — из-за возраста (в сентябре ему исполнится 34; старше в команде только Александр Ерохин и Михаил Кержаков — 34 и 37 лет соответственно) и высокой травматичности. Как максимум — на правом фланге обороны есть кому играть: опытный Вячеслав Караваев, молодой новичок Сергей Волков, да и про Арсена Адамова не забываем, который на этот сезон отправился в аренду в «Ахмат».

Тот же агент Машаду, отвечая на вопрос о будущем Фернандеса, подчеркнул, что Марио точно продолжит карьеру — в России, ОАЭ или США. При этом о возвращении в Бразилию речи не идет.

Но если говорить о вариантах в России, то с текущим «портфолио» Фернандеса едва ли захотят взять топ-клубы РПЛ (про ЦСКА даже и думать не стоит). Середняки — тоже спорно: раз уж «Зенит» не сошелся по деньгам, то там точно не потянут запросы Марио и агента. Конечно, есть «Химки», которые этим летом усилились возрастными звездами, но и там Фернандес представляется с трудом. А в первую лигу игрок точно не пойдет. Остаются ОАЭ и США, но и там нет никакой конкретики.

Но нужно ли это самому Фернандесу? Он объективно не в игровой форме и максимально далек от праймового состояния, а сезон в России уже в стартовал: впереди второй тур РПЛ, на следующей неделе начнется Кубок . Команды определились с обоймой.