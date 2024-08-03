Трансферная сага Маркиньоса завершена: «Спартак» все-таки перехватил новичка у «Локо»

Напряженные переговоры позади.

Маркиньос — все-таки в «Спартаке». Сегодня клуб объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником «Ференцвароша» на три года. Бразилец будет выступать под восьмым номером.

С февраля 2022 года Маркиньос играл за «Ференцварош». На его счету 14 голов и 26 результативных передач в 97 матчах.

Маркиньос до последнего выбирал между «Локо» и «Спартаком». За игроком следили «Ростов» и «Динамо»

Переезд Маркиньоса в Россию стал главным трансферным сериалом лета.

Первые сообщения о возможном переходе хавбека в РПЛ появились 19 июня — и уже тогда игрока связывали со «Спартаком», который возглавил экс-тренер «Ференцвароша» Деян Станкович.

Но спустя два дня выяснилось, что бразильца готовы приобрести «Динамо» и «Локомотив». Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов, который добавил, что был и третий кандидат — «Ростов», который вышел из переговоров из-за цены.

В начале июля гонку за Маркиньоса возглавил «Локо»: в медиа просачивались слухи о торгах по итоговой цене, а также детали диалога клубов относительно системы выплаты суммы. «Я знаю, почему пока не состоялся трансфер Маркиньоса из «Ференцвароша» в «Локомотив». Венгры говорят: «Заплатите все одним кушем. Мы не дадим вам никакой рассрочки, потому что не знаем, может, вы через три месяца передумаете платить, а мы потеряем игрока. Дайте все бабки вперед», — объяснял агент Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!» 22 июля.

Но уже через два дня в сделку вклинился «Спартак»: инсайды о том, что клуб перехватил футболиста, подкреплялись информацией о влиянии Станковича. Якобы именно серб убедил бразильца поменять решение.

26 июля, по данным «СЭ», Маркиньос был намерен принять предложение «Локомотива» и отказаться от перехода в «Спартак».

29 июля ситуация снова изменилась: как сообщал Metaratings, красно-белые предлагали игроку 1,2 миллиона евро в год, а «Локо» вышел из сделки.

«Переговоры идут. Не знаю, пытался ли его перехватить «Спартак», — сообщил «СЭ» спортивный директор «Локо» Дмитрий Ульянов. Спустя пару часов Иван Карпов дал инсайд: «Спартак» согласовал сделку за 5 миллионов евро и окладом игроку в 1,2 миллиона.

— Есть большая вероятность, что Маркиньос перейдет в «Спартак», — подтвердил «СЭ» агент игрока Тиаго Реджиани 1 августа.

— Были новости о том, что сначала «Спартак» перехватывал трансфер, потом «Локомотив», а затем снова «Спартак».

— Да, это правда.

3 августа бразилец прошел медосмотр и подписал контракт.

Фото ФК «Спартак»

Маркиньос правда так хорош? Что от него ждать в «Спартаке»?

Если посмотреть нарезки с игрой Маркиньоса, можно подумать, что новичок «Спартака» — непонятый гений, который чудом еще не оказался в топ-клубе. К слову, в 2019-м интерес к нему проявлял «Челси», но дело ограничилось лишь слухами. Тогда бразилец котировался как большой талант. И правда, он способен исполнить в атаке самые разные приемы.

Главная фишка — конечно, сочетание скорости и дриблинга. При росте 170 сантиметров у Маркиньоса низкий центр тяжести, он быстро перебирает ногами и меняет направление движения, за счет чего может раскачать защитника один в один и принять неожиданное решение. На первых метрах он просто неудержим — рвет с места как ракета. С дистанционной скоростью все не так шикарно, но пробросить себе на ход и убежать бразилец тоже умеет. А еще способен сыграть на любой позиции в атаке, изредка исполнял даже центрфорварда. Но все же предпочитает действовать слева.

К плюсам отнесем и дальнобойность — Маркиньос нередко забивал из-за пределов штрафной красивыми обводящими ударами с правой. Из-за короткого замаха его выстрелы очень сложно накрыть, если дать пространство. Также Маркиньос здорово подает в штрафную — так набил большинство результативных передач. Хотя способен и придумать тонкий разрезающий пас. Да и вообще он больше ассистент, чем бомбардир.

Но, как вы понимаете, вряд ли с таким набором данных в 24 года бразилец оценивался бы Transfermarkt всего в 4 миллиона евро. Дело в том, что Маркиньос нестабилен — может провести весь матч абсолютно выключенным из игры, может растерять форму. Ну и дальнейший набор стандартен для молодого игрока его позиции — порой необоснованно лезет в дриблинг, не всегда принимает верные решения в финальной трети.

Похоже, что для «Спартака» это приобретение под основу. Зиньковский не впечатляет, Игнатов в игре с «Химками» не убедил, Медина больше тяготеет к центру. В теории Маркиньос может составить яркую динамичную связку с Барко, а своими смещениями открывать фланг для подключений Рябчука или Хлусевича. На бумаге все выглядит здорово, но Маркиньос — еще сыроватый материал, с которым нужно как следует поработать.