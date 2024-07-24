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Сегодня, 16:30

«Спартак» перехватил Маркиньоса у «Локомотива». Но зачем?

«Спартак» перехватил вингера «Ференцвароша» Маркиньоса у «Локомотива»
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Маркиньос.
Фото Getty Images
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Максим Алланазаров — о неожиданной покупке, в которой поучаствовал Станкович.

Маркиньос из «Ференцвароша» продолжит карьеру не в «Локомотиве», который долго вел игрока и уже договорился о переходе, а в «Спартаке», который в последний момент перехватил футболиста.

Но я совершенно не понимаю, зачем «Спартаку» понадобился очередной левый вингер. Это такой фетиш у современных тренеров или что? Кажется, что данная позиция в команде не самая проблемная. И это мягко говоря.

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Неужели матч с «Оренбургом» ничего никому не показал? У «Спартака» нет ни одного определяющего игру центрального полузащитника — это касается и атаки, и обороны. Зобнин, Литвинов, Пруцев, Мартинс, Умяров, Игнатов, Зорин — в ком из них вы уверены на 100 процентов? Никто из перечисленных не железный игрок основы. И это на одной из самых важных позиций в принципе!

Фото Global Look Press

Я понимаю, что из-за слабости спортивного отдела в вопросы формирования команды приходится включаться самому Станковичу (говорят, именно он в последний момент убедил Маркиньоса выбрать красно-белых), но не брать же игроков бездумно в таком случае. Видимо, Спартак возвращается к принципам формирования команды под тренера, а не под клуб — но тогда зачем нужен Томаш Амарал? Все эти вопросы просто не укладываются в голове.

Деян Станкович во&nbsp;время матча против &laquo;Оренбурга&raquo;. Пока Станкович выглядит более грозным, чем его «Спартак». «Оренбург» разобрал красно-белых на запчасти

Маркиньос, кстати, своим трансфером с ноги открывает дверь, в которую спокойно может выходить Зиньковский. Теперь у него будет минимальное игровое время, что вряд ли его устроит. Думаю, «Спартак» предпочтет остаться с Хесусом Мединой, а не с Антоном. Так что «Локомотив» может начинать готовить почву по переезду парня в Черкизово уже сейчас.

Учитывая тесную связь железнодорожников с агентской группой Павла Андреева, которая представляет интересы Зиньковского, это вполне мог быть продуманный план: мы позволяем «Спартаку» забрать бразильца из Венгрии, а сами забираем у красно-белых россиянина. Все довольны, все заработали. Занавес.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Ференцварош
Маркиньос Коста
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