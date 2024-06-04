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Сегодня, 14:30

ЦСКА объявил о назначении Николича. В России серб уже брал медали и Кубок

Марко Николич стал новым главным тренером ЦСКА после отставки Федотова
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Минувший сезон тренер провел в ОАЭ.

ЦСКА официально сообщил — новым тренером клуба после отставки Владимира Федотова будет назначен Марко Николич. На данный момент документы еще не подписаны, но это будет сделано в ближайшее время — с тренером достигнута «принципиальная договоренность».

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Слухи об отставке Федотова ходили уже некоторое время — считалось, что боссы армейцев недовольны провальным сезоном. Вечером 3 июня красно-синие официально попрощались с тренером: «Клуб благодарен Владимиру Федотову за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять. Владимир Валентиныч, удачи Вам в дальнейшей тренерской карьере!»

Почти мгновенно сразу несколько источников сообщили, что главная кандидатура на замену — Марко Николич. Обсуждение не прожило и суток — 4 июня армейцы все объявили официально.

Марко Николич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сербский тренер — не чужой для России специалист. Ранее Николич почти полтора года работал в «Локомотиве», во главе которого выиграл бронзовые медали РПЛ и Кубок России. После его отставки в октябре 2021-го инсайдеры несколько раз отправляли его обратно в премьер-лигу — среди вариантов называли возвращение в «Локомотив» и работу в «Динамо».

Сам Николич не отрицал, что может вернуться: «Наверное, однажды я снова стану работать в России. Может, в «Локомотиве». Может, в другой команде. Просто хочется, чтобы с футболом все было нормально. Как прежде. Чтобы были еврокубки. Чтобы каждая игра в РПЛ была очень важна».

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С июля 2023-го Николич работал в ОАЭ в клубе «Шабаб Аль-Ахли». Под руководством серба команда выиграла Суперкубок страны и региональный трофей — Суперкубок ОАЭ и Катара. Также на счету Марко Николича серебряные медали чемпионата. В конце мая «Шабаб Аль-Ахли» и тренер расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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