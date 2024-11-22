ЦСКА и «Ростов» снова рискуют сыграть в снегопад. То же самое было почти год назад

На Москву идет циклон «Каэтано».

В субботу, 23 ноября, в Москве и Подмосковье прогнозируется сильный снегопад, что может не порадовать ЦСКА и «Ростов», которые встретятся в 16-м туре РПЛ. Чуть больше года назад эти команды уже играли в тяжелейших условиях.

«В субботу столичный регион будет атакован довольно активным балканским циклоном «Каэтано» с юго-запада, из-за чего в Москве зарядят обильные влажные снегопады — выпадет в переводе на воду 9-11 мм осадков. Проснувшись по утру в первый выходной, москвичи обнаружат за окном снежный пейзаж — в городе начнется формирование устойчивого снежного покрова, высота которого составит 4-6 см, что точь-в-точь соответствует климатической норме для 23 ноября», — написал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Кроме того, в снегопад может пройти московское дерби между «Спартаком» и «Локомотивом», а также матч лидера — «Краснодар» будет играть в Химках против одноименной команды.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Знаменитый снежный матч

Когда утром 3 декабря 2023-го футбольная общественность проснулась и увидела, что происходит на улице, сразу пошли разговоры о возможном переносе встречи ЦСКА — «Ростов»: была относительно низкая температура (-5 градусов Цельсия), шел очень сильный снегопад, а поле выглядело словно вспаханное.

За пару часов до игры с газона сняли защитную от снега пленку, но осадки быстро сделали свое дело. В итоге сначала сотрудники стадиона пробовали очищать газон лопатами, затем, решив, что идея не самая лучшая, к работе привлекли тракторы. И даже они не сильно помогли. Однако встречу все-таки не стали переносить на следующий день.

Чем запомнился тот матч

Тогда хозяева одержали победу со счетом 2:0, но многим встреча запомнилась отнюдь не результатом или зрелищным футболом. Во время игры и после нее, конечно же, появилось множество мемов. Самые смешные из них связаны с полузащитником «Ростова» Даниилом Уткиным и хавбеком ЦСКА Виктором Мендесом, которые уже выступают за «Ахмат» и «Крылья Советов» соответственно.

Футболист дончан пришел на интервью в перерыве матча в образе снежного человека, а второй первый раз в жизни по-настоящему почувствовал вкус русской зимы: забив гол, чилиец отпраздновал его, нырнув в сугроб.

Ну а финальную черту подвел Валерий Карпин, который выступил со ставшей уже знаменитой речью в эфире «Матч ТВ».

«А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Чтобы видеть это действо. Хотя лучше назвать как Галактионов. Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря. Хорошо кому-то сделали?» — сказал Карпин.

А затем Валерий Георгиевич по решению КДК РФС получил дисквалификацию на две игры РПЛ, одну из которых — условно.