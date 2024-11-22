Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:30

ЦСКА и «Ростов» снова рискуют сыграть в снегопад. То же самое было почти год назад

Матч 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» может пройти в сильнейший снегопад
Роман Кольцов
Корреспондент
Снежный матч ЦСКА — «Ростов» (2:0) 3 декабря 2023 года.
Фото Александр Федоров
Telegram Дзен
На Москву идет циклон «Каэтано».

В субботу, 23 ноября, в Москве и Подмосковье прогнозируется сильный снегопад, что может не порадовать ЦСКА и «Ростов», которые встретятся в 16-м туре РПЛ. Чуть больше года назад эти команды уже играли в тяжелейших условиях.

Радость Виктора Мендеса и&nbsp;Федора Чалова, Валерий Карпин предъявляет претензии судье. ЦСКА в снежном футболе побил «Ростов». Карпину грозит дисквалификация за оскорбление?

«В субботу столичный регион будет атакован довольно активным балканским циклоном «Каэтано» с юго-запада, из-за чего в Москве зарядят обильные влажные снегопады — выпадет в переводе на воду 9-11 мм осадков. Проснувшись по утру в первый выходной, москвичи обнаружат за окном снежный пейзаж — в городе начнется формирование устойчивого снежного покрова, высота которого составит 4-6 см, что точь-в-точь соответствует климатической норме для 23 ноября», — написал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Кроме того, в снегопад может пройти московское дерби между «Спартаком» и «Локомотивом», а также матч лидера — «Краснодар» будет играть в Химках против одноименной команды.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Знаменитый снежный матч

Когда утром 3 декабря 2023-го футбольная общественность проснулась и увидела, что происходит на улице, сразу пошли разговоры о возможном переносе встречи ЦСКА — «Ростов»: была относительно низкая температура (-5 градусов Цельсия), шел очень сильный снегопад, а поле выглядело словно вспаханное.

За пару часов до игры с газона сняли защитную от снега пленку, но осадки быстро сделали свое дело. В итоге сначала сотрудники стадиона пробовали очищать газон лопатами, затем, решив, что идея не самая лучшая, к работе привлекли тракторы. И даже они не сильно помогли. Однако встречу все-таки не стали переносить на следующий день.

Чем запомнился тот матч

Тогда хозяева одержали победу со счетом 2:0, но многим встреча запомнилась отнюдь не результатом или зрелищным футболом. Во время игры и после нее, конечно же, появилось множество мемов. Самые смешные из них связаны с полузащитником «Ростова» Даниилом Уткиным и хавбеком ЦСКА Виктором Мендесом, которые уже выступают за «Ахмат» и «Крылья Советов» соответственно.

Футболист дончан пришел на интервью в перерыве матча в образе снежного человека, а второй первый раз в жизни по-настоящему почувствовал вкус русской зимы: забив гол, чилиец отпраздновал его, нырнув в сугроб.

Ну а финальную черту подвел Валерий Карпин, который выступил со ставшей уже знаменитой речью в эфире «Матч ТВ».

«А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Чтобы видеть это действо. Хотя лучше назвать как Галактионов. Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря. Хорошо кому-то сделали?» — сказал Карпин.

А затем Валерий Георгиевич по решению КДК РФС получил дисквалификацию на две игры РПЛ, одну из которых — условно.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 14:15. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Все популярные статьи
И М О
1 Краснодар 15 32-7 37
2 Зенит 15 33-7 36
3 Локомотив 15 30-18 34
4 Динамо 15 31-17 30
5 Спартак 15 25-12 28
6 ЦСКА 15 24-10 27
7 Рубин 16 20-22 22
8 Ростов 15 20-26 17
9 Акрон 16 19-33 16
10 Пари НН 15 15-27 15
11 Динамо Мх 15 9-14 15
12 Кр. Советов 15 13-23 12
13 Химки 15 16-28 12
14 Факел 15 10-23 12
15 Ахмат 15 13-29 9
16 Оренбург 15 16-30 8
Подробная таблица
14-й
тур
15-й
тур
16-й
тур
17-й
тур
18-й
тур
19-й
тур
20-й
тур
21-й
тур
03.11 13:00
Акрон
Крылья Советов
2
0
03.11 15:15
Ахмат
Пари Нижний Новгород
0
2
03.11 17:30
Факел
Химки
1
1
03.11 19:45
Краснодар
Оренбург
4
0
09.11 14:00
Локомотив
Факел
2
1
09.11 16:30
Динамо Мх
Оренбург
2
1
09.11 19:00
Ростов
Химки
3
1
09.11 19:30
Динамо
Пари Нижний Новгород
3
1
10.11 13:00
Крылья Советов
ЦСКА
1
2
10.11 15:15
Спартак
Акрон
4
0
10.11 17:30
Ахмат
Зенит
1
2
10.11 19:45
Рубин
Краснодар
1
1
22.11 19:00
Рубин
Акрон
3
0
23.11 12:00
Оренбург
Зенит
-
-
23.11 14:15
ЦСКА
Ростов
-
-
23.11 16:30
Химки
Краснодар
-
-
23.11 18:00
Спартак
Локомотив
-
-
24.11 14:00
Крылья Советов
Ахмат
-
-
24.11 16:30
Факел
Динамо
-
-
24.11 19:00
Пари Нижний Новгород
Динамо Мх
-
-
30.11 14:00
Акрон
Оренбург
-
-
30.11 16:30
ЦСКА
Рубин
-
-
30.11 19:00
Ростов
Пари Нижний Новгород
-
-
01.12 14:00
Локомотив
Химки
-
-
01.12 16:30
Зенит
Крылья Советов
-
-
01.12 19:00
Динамо Мх
Факел
-
-
01.12 19:30
Краснодар
Спартак
-
-
02.12 19:00
Ахмат
Динамо
-
-
07.12 14:00
Спартак
Пари Нижний Новгород
-
-
07.12 16:30
Зенит
Акрон
-
-
07.12 16:30
Ростов
Крылья Советов
-
-
07.12 19:00
Динамо Мх
Рубин
-
-
08.12 14:00
Динамо
Химки
-
-
08.12 16:30
Факел
ЦСКА
-
-
08.12 19:00
Ахмат
Оренбург
-
-
08.12 19:30
Краснодар
Локомотив
-
-
28.02 00:00
Зенит
ЦСКА
-
-
28.02 00:00
Спартак
Оренбург
-
-
28.02 00:00
Ростов
Динамо
-
-
28.02 00:00
Краснодар
Крылья Советов
-
-
28.02 00:00
Ахмат
Рубин
-
-
28.02 00:00
Пари Нижний Новгород
Акрон
-
-
28.02 00:00
Динамо Мх
Локомотив
-
-
28.02 00:00
Химки
Факел
-
-
07.03 00:00
Крылья Советов
Акрон
-
-
07.03 00:00
ЦСКА
Химки
-
-
07.03 00:00
Динамо
Динамо
-
-
07.03 00:00
Локомотив
Ахмат
-
-
07.03 00:00
Факел
Зенит
-
-
07.03 00:00
Рубин
Спартак
-
-
07.03 00:00
Пари Нижний Новгород
Краснодар
-
-
07.03 00:00
Оренбург
Ростов
-
-
14.03 00:00
Спартак
Зенит
-
-
14.03 00:00
Ростов
Краснодар
-
-
14.03 00:00
Локомотив
Динамо
-
-
14.03 00:00
Рубин
Пари Нижний Новгород
-
-
14.03 00:00
Оренбург
Факел
-
-
14.03 00:00
Динамо Мх
Крылья Советов
-
-
14.03 00:00
Акрон
ЦСКА
-
-
14.03 00:00
Химки
Ахмат
-
-
Все результаты / календарь
Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
И Г

Алексей Батраков

Локомотив

 		14 10

Джон Кордоба

Краснодар

 		11 8

Манфред Угальде

Спартак

 		15 8
Статистика / Бомбардиры
И П

Маркус Вендел

Зенит

 		13 8

Бителло

Динамо

 		13 6

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 		13 6
Статистика / Ассистенты
И Г+П

Алексей Батраков

Локомотив

 		14 16 (10+6)

Джон Кордоба

Краснодар

 		11 11 (8+3)

Мирлинд Даку

Рубин

 		15 11 (8+3)
Статистика / Гол+Пас

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Путин сообщил о продолжении испытаний ракеты «Орешник» в боевых условиях
Знакомые американского политолога Скотта Беннета сообщили о его смерти
Лавров заявил об испуге Зеленского ответом РФ на применение дальнобойных ракет
Два фаната «Спартака» ограбили 16-летнего болельщика «Динамо»
Калинская отписалась от Синнера в соцсетях
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Дзюба: «Даку сегодня сильнее Ибрагимовича и Роналду
«Химки» — «Краснодар». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Рубин» — «Акрон»: видео голов матча 16-го тура РПЛ
РПЛ, расписание 16-го тура: «Спартак» — «Локомотив», «Химки» — «Краснодар» и другие матчи
«Рубин» разгромил «Акрон», Даку оформил дубль
«Рубин» — «Акрон»: Фамейе реализовал пенальти
Сегодня
Вчера
Неделя