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Сегодня, 16:45

Матч «Факела» и «Спартака» в Воронеже под угрозой. Из-за обстановки на границе его могут перенести

Матчи «Факела» могут быть перенесены из Воронежа из-за ситуации на границе России
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Срджан Бабич и Евгений Марков в матче «Спартака» и «Факела».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Некоторые соседи играют дома.
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 17:30. Факел (Воронеж)
Факел
Спартак

6 августа обстановка на границе России и Украины обострилась — ВСУ вторглись на территорию Курской области. Обстановка непростая — и, разумеется, отражается на спорте.

«Факел» ищет варианты — запасное поле или игра без зрителей

12 августа власти Воронежа временно запретили проведение массовых мероприятий на фоне сложной обстановки в приграничье. Спортивные мероприятия в городе тоже под угрозой — впервые об этом сообщили в эфире «Коммент.Шоу» комментаторы Денис Казанский и Роман Гутцайт.

Они же сообщили, что «Факелу», который на неделе ждут две домашние встречи (15 августа против «Акрона» в Кубке и 18 августа против «Спартака» в РПЛ), придется искать варианты — меняться кругами или играть в другом городе.

Игорь Черевченко. Первая отставка сезона. Черевченко покинул «Факел» — в Воронеже меняют тренеров каждые 15 матчей

Позднее пресс-служба Воронежской области сообщила ТАСС, что в клубе рассматривают проведение игр без зрителей или перенос матчей на запасное поле — стадион «Локомотив» в Москве. Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» заявил, что пока новостей нет: «Надеюсь, сегодня будет понимание. Ближе к вечеру».

Фото ФК «Факел»

У соседей ситуация различается — в Брянске играют в КТО, курский «Авангард» переехал

Регионы по-разному справляются в сложившейся ситуации. Не всегда выбор делается в пользу ограничений, даже в очень сложных условиях. Так, брянское «Динамо» анонсировало встречу против «Родины» — 2 17 августа — она должна пройти на домашнем стадионе. При этом в ночь на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции, но пока это не остановило динамовцев.

А вот курский «Авангард» решил не рисковать — ближайшие домашние матчи команды пройдут в Орле. «СЭ» подробно писал о том, как клуб переживает вторжение: помогает мирным жителям и сам принимает помощь от футбольного мира.

Футболисты курского &laquo;Авангарда&raquo;. Сбор гуманитарки и помощь «Зенита» и ЦСКА. Как курский «Авангард» переживает вторжение в свою область

Есть и те, кто переехал давно: например, белгородские команды. Так, волейбольный клуб «Белогорье» перебрался в Тулу еще в 2023 году, после того как получил запрет от Всероссийской федерации волейбола на проведение матчей в Белгороде в связи со сложившейся на тот момент ситуацией.

Белгородский «Салют», играющий во второй лиге, также покинул родной город еще в марте 2024-го. Уже полгода команда тренируется и проводит домашние встречи в Старом Осколе — городе на самой границе Белгородской и Воронежской областей.

Важно понимать: сам по себе режим КТО не означает запрета массовых мероприятий. На данный момент властями отменены спортивно-массовые мероприятия только в Курской области — в соседних Белгородской и Брянской их пока еще можно проводить, но в любой момент ситуация может измениться.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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