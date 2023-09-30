Матч тура «Крылья» — «Спартак», проблемы «Зенита» и страсти по Джикии. Анонс 10-го тура от Рабинера

Обозреватель «СЭ» — перед 10-м туром РПЛ.

Россияне больше играют, забивают и отдают

На днях Леонид Слуцкий заметил в одной из аналитических программ, что ведущие клубы РПЛ выпускают игроков вплотную к нынешнему лимиту — 8+3 — и делают ставку на легионеров. Видимо, тренер — трехкратный чемпион России сделал это под влиянием матча «Спартак» — «Динамо», в котором в стартовых составах двух команд на поле вышло в совокупности 14 легионеров — восемь у «Динамо» и шесть у «Спартака».

Смотрим последний тур, считаем россиян и легионеров в стартовых составах.

«Спартак» — «Динамо»

«Спартак»: 6 легионеров (Дуарте, Бабич, Мозес, Мартинс, Промес, Бонгонда). Итого — 6+5. Недобор до предела по лимиту — 2 человека.

«Динамо»: 3 россиянина (Шунин, Смолов, Тюкавин). Итого — 8+3. Лимит выжат до последней капли.

«Зенит» — «Локомотив»

«Зенит»: всего два россиянина по рождению (Кержаков и Караваев) плюс натурализованный еще в ЦСКА Марио Фернандес и не подпадающий под лимит казахстанец Алип. Итого — 7+4. Недобор до лимита — 1 легионер.

«Локомотив»: ОДИН легионер (Фассон). Плюс Тикнизян, который не считается. Итого — 1+10. Недобор до лимита — 7 легионеров. Что не помешало красно-зеленым выиграть на выезде.

«Краснодар» — «Урал»

«Краснодар»: 6 легионеров (Алонсо, Тормена, Оласа, Батчи, Кади Борджес, Кордоба), игрок сборной Армении Сперцян под лимит не подпадает и вообще родился в России. Итого — 6+5. Недобор — 2 легионера.

«Урал»: 4 легионера (Эммерсон, Мишкич, Сиссе, Шеттине), игрок сборной Белоруссии Филипенко под лимит не подпадает. Итог — 4+7. Недобор до лимита — 4 легионера.

«Крылья Советов» — «Сочи»

«Крылья Советов»: 4 легионера (Бейл, Барач, Рахманович, Гарре). Недобор до лимита — 4 легионера.

«Сочи»: 3 легионера (Алвес, Миладинович, Нобоа). Недобор — 5 легионеров.

«Ростов» — ЦСКА

«Ростов»: 1 легионер (Мохебби). Байрамян под лимит не подпадает. Итого — 1+10. Недобор до лимита — 7 легионеров.

ЦСКА: 5 легионеров (Келлвен, Гайич, Зделар, Мендес, Файзуллаев). Недобор до лимита — 3 легионера.

«Балтика» — «Ахмат»

«Балтика»: 4 россиянина (Латышонок, Жиров, Осипов, Пряхин). Итого — 7+4. Недобор — 1 легионер.

«Ахмат»: 5 россиян (Шелия, Швец, Олейников, Харин, Ильин). Итого — 6+5. Недобор — 2 легионера.

«Пари НН» — «Оренбург»

«Пари НН»: 3 легионера (Стаматов, Майга, Зе Турбо). Севикян не в счет. 3+8. Недобор — 5 легионеров.

«Оренбург»: 4 россиянина (Сысуев, Адамов, Сидоров, Обухов) плюс белорус Сиваков. 6+5. Недобор — 2 легионера.

«Факел» — «Рубин»

«Факел»: 1 легионер (Моцпан). 1+10. Недобор — 7 легионеров.

«Рубин»: 4 россиянина (Дюпин, Грицаенко, Рожков, Кабутов) плюс белорус Мартынович и «армянин» Иву, которые не в счет. 5+6. Недобор — 3 легионера.

Таблица по подпадающим под лимит легионерам в туре:

1. Динамо — все 8.

2/3. Зенит, Балтика — по 7.

4/6. Спартак, Краснодар, Оренбург — по 6.

7/9. ЦСКА, Ахмат, Рубин — по 5.

10/11. Крылья Советов, Урал — по 4.

12/13. Пари НН, Сочи — по 3.

14/16. Локомотив, Ростов, Факел — по 1.

Максимум подпадающих под лимит легионеров, которые могли бы выйти в туре, — 128. Вышли — 72, то есть недобор — 56 возможных легионеров, из которых только 8 — сборники из ближнего зарубежья, не подпадающие под лимит, а 48 — «лишние» россияне.

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Общее число футболистов стартовых составов в туре — 176. Отнимаем 72 легионера и 8 иностранцев, не имеющих права играть за сборную России, — и получаем 96 россиян в туре. Против 80 нероссиян при лимите в 8 легионеров. Надеюсь, все посчитал правильно.

Турнирная таблица РПЛ перед 10-м туром. Фото «СЭ»

По-моему, достаточно неплохо. Тем более что из клубов топ-6 таблицы с первых минут вышло 33 россиянина. А могло по минимуму этого лимита — 18. И эта шестерка так располагается по местам в моей таблице по количеству легионеров: дележка 4-6, дележка 10-11, дележка 2-3, дележка 4-6, 1-е, дележка 14-16. То есть никакой закономерности тут не видно.

А что по голам и результативным передачам? Тут просматривается интересная закономерность: забили иностранцы вдвое больше россиян, зато отдали — вдвое меньше. Голы: россияне — 6 (Голенков-2, Салтыков, Глушенков, Миронов, Чалов), легионеры — 12 (Рахманович, Нобоа, Бонгонда, Зе Турбо, Боселли, Перес, Кассьерра, Келлвен, Файзуллаев, Кади Борджес, Леннини, Вада), игроки, не подпадающие под лимит, — 2 (Севикян, Тикнизян). Плюс автогол грозненца Харина в Калининграде, который неизвестно к какой категории отнесешь. Голевые пасы: россияне — 8 (Горшков, Бабкин, Соболев, Каккоев, Караваев, Глушенков, Глебов, Кабутов), легионеры — 4 (Зе Турбо, Марин, Мохебби, Гайич).

Тем не менее в списке снайперов, хоть и лидирует с восемью мячами зенитовский колумбиец Кассьерра, за ним с шестью и пятью соответственно идут два «аборигена» из ЦСКА — Чалов и Заболотный (правда, у Федора четыре из шести — с пенальти). А из шести футболистов, забивших по четыре мяча, три россиянина (Салтыков, Голенков, Смолов), два игрока, родившихся в России, но играющих за сборную Армении (Тикнизян и Сперцян), и лишь один иностранец в чистом виде (Бонгонда).

То есть из девяти лучших голеадоров пять — россияне, двое — экс-россияне и всего двое — «стерильные» легионеры. Что опять же говорит вовсе не о том, что в чемпионате солируют одни иностранцы, как это было еще недавно, когда в РПЛ выступали зарубежные футболисты более высокого класса. Ровно та же тенденция среди авторов голевых передач. В этой номинации с четырьмя ассистами лидирует легионер — Промес, за ним с тремя следует группа из девяти футболистов, среди которых семь — россияне (Ежов, Соболев, Глушенков, Кузьмин, Пиняев, Рассказов, Тюкавин), и лишь Вендел и Нгамале представляют иностранный легион.

Это было не самое «легионерское» дерби «Спартак» — «Динамо»

Какая же избирательная штука — память. В том числе применительно к футболу. Иногда в голове держится какой-то совершеннейший хлам, зато начисто выпадают матчи, которые по всем раскладам ты помнить обязан.

Подумал об этом, переписываясь с журналистом Юрием Шейном, динамовским болельщиком, моим давним добрым знакомым, дотошным человеком, который не стесняется написать, если увидел у тебя какую-то ошибку, — и не из злорадства, а потому что уважает тебя и желает максимального профессионализма. В 2011-м, после выхода в свет первого издания «Спартаковских исповедей», Юрий написал мне по электронной почте длинное письмо с перечислением всех оплошностей, которые мои спикеры как раз из-за несовершенства памяти допустили, а я не исправил. Во втором издании я все это выправил и отдельно поблагодарил Шейна за внимательность и потраченное время.

Так вот, после субботнего дерби Юрий насчитал в стартовых составах «Спартака» и «Динамо» в совокупности 14 легионеров (8 из них — у бело-голубых) и предположил, что такого в этом дерби еще не было. Я ответил, что уж как минимум во времена президентства Алексея Федорычева в «Динамо» должно было. Тогда ведь лимит на легионеров только зарождался и был еще очень гибким, то есть по большому счету — отсутствовал.

Юрий снова взялся за подсчеты и очень быстро такой матч обнаружил — дальше считать уже не стал, хотя где-то могло быть и больше. И вот как я эту игру не помню — уразуметь не могу.

17 апреля 2005 года с первых минут на поле вышло 15 иностранцев: 8 у «Спартака» (Ковалевски, Видич, Погатец, Йиранек, Родригес, Ковач, Пьянович, Кавенаги) и 7 у «Динамо» (украинец Левицкий, молдаванин Коваленко, белорус Шкабара, Фрешо, Танасьевич, Жорже Рибейру, Данни). Красно-белых возглавлял Александр Старков, бело-голубых... Олег Романцев.

Предыдущей осенью Романцев, приняв «Динамо» в критической ситуации, спас команду от вылета. В том числе и в матче последнего тура как раз со «Спартаком», когда в случае поражения динамовцы отправлялись в первый дивизион. Но сыграли вничью, и это главное, что вспоминает Шейн и за что он Романцеву всегда будет благодарен.

В межсезонье в «Динамо» появилось 16 (!) легионеров, прежде всего португальцев и бразильцев во главе с победителем Лиги чемпионов-2004 в составе «Порту» Дерлеем, которых привез агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш. Среди них были Данни и Тиагу Силва, у которого вскоре обнаружился туберкулез. С Романцевым по новичкам никто не консультировался, его поставили перед фактом. Как к этому отнесся тренер — можете догадаться сами. Но хлопать дверью не стал.

Чемпионат динамовцы начали с 1:4 от «Зенита», но потом выиграли в один мяч три матча подряд — у «Торпедо», «Шинника» и «Сатурна». В пятом туре и была игра со «Спартаком», обладавшим в тот момент мощным составом. Один Видич чего стоил! И вернувшийся после бромантановой дисквалификации, голодный до футбола Титов. А у «Динамо» играли экс-спартаковцы Бесчастных и Левицкий, а также Булыкин и молодой Данни. Дерлей с Максимом Ромащенко сломались, Тиагу Силва еле выжил.

Жорже Рибейру, однако, открыл счет ударом по загадочной траектории. Но в ответ последовал сначала дубль Кавенаги (празднование аргентинца — кайф же!), затем дубль Бояринцева (первый мяч дальним ударом — просто роскошный) и, наконец, пятый мяч Родригеса. 5:1.

И вот как-то я этого матча не запомнил — что, казалось бы, невозможно. Романцев проигрывает 1:5 «Спартаку» — да, по идее, каждая деталь должна сохраниться! Но память лучше всего впитывает то, что произошло, когда ты юн, а дальше все уже может восприниматься остро в моменте, но навсегда не впечатываться. Так, вероятно, произошло и здесь.

Эти 1:5 стали началом конца тренерской карьеры Олега Ивановича. Еще три поражения подряд — от «Москвы», «Рубина» и «Амкара» 14 мая, — и Романцев, не придя на пресс-конференцию, через день объявил об отставке, решив, что ничего из этой команды он выжать не сможет. И. о. стал Андрей Кобелев, а вскоре главным тренером Иво Вортманн — считалось, что под приход в «Динамо» Луиза Фелипе Сколари, который до Петровского парка так и не доехал.

Романцев больше никогда не работал главным тренером. На момент ухода из «Динамо» ему был 51 год. Прямо нумерология какая-то — 5:1 привели к уходу из профессии в 51 год.

Никогда не знаешь, к каким последствиям — порой даже историческим — приведет тот или иной матч.

Демотивация «Зенита» и страсти вокруг Джикии

В десятом игровом уик-энде, который завершит первую треть чемпионата, однозначный матч тура состоится в Самаре — «Крылья Советов» — «Спартак». Обе эти команды после паузы на сборные не проигрывают и занимают соответственно второе и четвертое места. Еще недавно было очень много обсуждений возможной отставки Гильермо Абаскаля (к которым и я, признаюсь, приложил руку), теперь же встречу на Волге интересно будет понаблюдать не в этом разрезе, а в том, кто окажется комбинационнее по игре. Нишу, когда-то прочно занятую в этом смысле красно-белыми, сейчас застолбили за собой именно «Крылья» Игоря Осинькина, смотреть на которые — одно удовольствие.

А страсти полыхают там, где свежие результаты менее удачны. Так, по данным журналиста Ивана Карпова, гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев устроил игрокам «Зенита» разнос после второго домашнего поражения в этом чемпионате — от «Локомотива» вслед за «Динамо». Третье место и четыре очка отставания от лидера (чемпиону в этом туре предстоит выезд в Оренбург, а «Краснодару» — в Казань) — не то, к чему привыкли в Санкт-Петербурге.

В том же посте Карпова была куча деталей насчет изменений в премиальной системе «Зенита» в этом сезоне. Но мне кажется, что они не имеют особого значения, поскольку при тех зарплатах, что есть и в Питере, и в других российских топ-клубах, премиальные в любом случае отходят на второй план — это вам не девяностые, когда премии были больше зарплат и от того, какие у тебя результаты, зависело, по сути, все твое благосостояние. Да и Медведев прокомментировал публикацию одним словом: «Околесица».

Но промежуточная третья строчка и уже два поражения — это факт. Похоже, у «Зенита» притупилась острота чувств — как у «Спартака» к 1995 году, когда красно-белых возбудила только Лига чемпионов, в которой они выиграли шесть из шести. А на чемпионат они настроиться так и не смогли и после трех чемпионств кряду заняли третье место, после чего настало время больших перемен: Романцев сосредоточился на сборной, и случилось большое омоложение, после которого стала возможной история пионеротряда Ярцева. В которой страсть как раз стала ключевым фактором.

Сумеет ли Семак справиться с этой естественной демотивацией, которая очень четко проявилась в матче с «Локо»? Класса (по российским меркам, само собой) ведь меньше у «Зенита» не стало. А вот страсти, рвения — да.

И конкурентам во главе с «Краснодаром» во что бы то ни стало надо этим пользоваться — не только в отдельных матчах, как «Динамо» и «Локомотив» (заметьте, не те клубы, которые находятся в таблице к вершине ближе всего), но и в целом. Как верно заметил Осинькин, — уточню, не применительно к своей команде, официально провозглашенная первая цель которой — пока набрать 33 очка и обезопасить себя от вылета, — в этом сезоне конкурировать с «Зенитом» легче, чем в предыдущих. Но это совершенно не означает, что питерцы не станут чемпионами. Должен найтись кто-то достаточно уверенный, кто окажется готовым в такой ситуации подобрать титул быстрее, чем это, опомнившись, сделает команда Семака.

Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Еще одна заметная новость недели — некрасивое высказывание агента Георгия Джикии, братьев Миранчуков и ряда других футболистов Вадима Шпинева об Алексисе Дуарте, конкуренте Джикии по позиции: «Вчера для меня было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте вразрез в конце встречи. «Динамо» чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты».

Сам Джикия в сложившейся ситуации ведет себя достойно и не несет ответственности за те средства его защиты, которые избрал агент. Поэтому к самому капитану тут никаких вопросов. А Шпиневу хотелось бы напомнить, например, о подкате, которым Дуарте спас «Спартак» от верного гола, когда уже готовился бить с убойной позиции Тюкавин. Это если о частностях, которые смакует агент. А если в целом, что важнее, — то о двух «сухарях» у «Спартака» в двух последних турах с парой Бабич — Дуарте. И о двух победах в этих турах.

А до того в четырех турах с одним очком Георгий играл с первых минут. С ним в стартовом составе — 5 матчей, 4 очка, 1-1-3 и 7-9 по мячам; без него — 4 матча, 4 победы, 12 очков, 7-3 (а с Бабичем в старте — 2-0). Так что все по делу. Что важнее — результат команды или перечень заслуг тех, кто при этом был и не был в составе?

При этом я категорически не согласен с некоторыми околоспартаковскими блогерами, которые под переподписание контракта с Джикией методично сплавляют его из команды. Ничего нового. Просто интересно — зачем?

Роль капитана «Спартака» с определенного момента стала неблагодарной и опасной. Причем не сейчас, а еще начиная с Цымбаларя и Тихонова, которых убрали в одночасье посреди сезонов и после всего одного неполного неудачного года — у Цыли в 1999-м после блестящего 1998-го, у Тиши в 2000-м после роскошного 1999-го. Потом был Титов в 2008-м, когда Черчесов пошел по пути Романцева, и далее по списку. О Глушакове, последнем капитане-чемпионе, уже и не говорю.

Когда внутри и вокруг «Спартака» научатся ценить людей с капитанской повязкой, которую они получили не за красивые глаза, а за многолетнее служение клубу? И я говорю сейчас не о постоянном месте в составе, которое не может забронировать за собой никто, и если сегодня пара Бабич — Дуарте дает результат, то она и должна играть. Я говорю об уважении, которое капитан завоевал, он не заслуживает того, чтобы ему плевали в лицо.

...Люблю изящные формулировки от футбольных людей. Особенно в неприятных ситуациях, требующих присутствия духа. Вот Мирослав Ромащенко, чей «Ахмат» в этом туре примет «Динамо», на пресс-конференции после довольно обидного поражения в Калининграде (моментов у гостей хватало) сказал: «Мы упустили нить игры и потеряли разум. Горячее сердце у нас было, а холодной головы не стало».

Стилистика Владимира Григорьевича Федотова, которого я в последнее время почему-то вспоминаю все чаще. Правда, без поэзии и упоминания классиков. И без гимна Лиги чемпионов на телефоне.

Только не надо добавлять про чистые руки и вспоминать Феликса Дзержинского. Потому что еще Вольтер писал графу Моранжье, что у военачальника должны быть горячее сердце и холодная голова. Почему бы не спроецировать это на футбольную команду и ее тренера?

Ромащенко ведь говорит «мы» — то есть не только о футболистах, но и о себе. Как, собственно, и должен делать тренер после поражений, не отделяя себя от команды. Только тогда его будут уважать игроки.

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«Спартак» проиграл «Крыльям» два последних матча. Получится ли у красно-белых прервать неприятную серию? На их победу в букмекерской компании ФОНБЕТ можно сделать ставку с коэффициентом 2.35, что примерно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (24%), триумф самарцев — за 2.90 (34%).