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Сегодня, 09:00

«Если бы был шанс, вернулся бы в «Динамо»! Вальбуэна — о ЧМ, общении с Черчесовым и России

Микеле Антонов
Корреспондент
Станислав Черчесов и Матье Вальбуэна.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
Матье Вальбуэна.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Матье Вальбуэна и Данни.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Футболисты сборной Франции.
Фото Reuters
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Telegram Дзен
Интервью «СЭ» бывшего игрока сборной Франции.

Бывший футболист «Динамо» Матье Вальбуэна в интервью «СЭ» оценил шансы сборной Франции выиграть ЧМ-2022, а также вспомнил об игре при Черчесове.

Гарри Кейн после незабитого пенальти в&nbsp;ворота сборной Франции на&nbsp;ЧМ-2022. Очередной трагический вылет Англии: промах Кейна с пенальти вывел Францию в полуфинал

«Сейчас я не вижу раскладов, при которых Франция не пройдет в финал»

— Франция прошла в полуфинал чемпионата мира. С какими эмоциями вы смотрели игру с Англией?

— Это был суперматч. Мы увидели что-то невероятное. Матчи за выход в полуфинал — это всегда что-то волшебное.

— Что вы думаете об англичанах?

— Во втором тайме Англия очень прибавила, могла даже выиграть, на мой взгляд. Но не стоит забывать, что Франция все же очень серьезная команда. Футболисты всегда вместе проходят самые сложные моменты. Единственный шанс был у Англии во втором тайме, когда назначили пенальти, но она им не воспользовалась.

Футболисты сборной Франции. Фото Reuters
Футболисты сборной Франции.
Фото Reuters

— Насколько велики шансы сборной Франции второй раз подряд стать чемпионом мира?

— Не думаю, что нужно кричать об этом заранее. Мне очень нравится Марокко, я восхищаюсь ими из-за того, что они выбили Бельгию, Испанию и Португалию! Это что-то невероятное. Но мы видим, что у них есть некоторые выбывшие игроки, травмированные. И я не вижу раскладов, при которых Франция не пройдет в финал. Конечно, это будет непросто. У Марокко, как известно, лучшая защита, не зря африканцы пропустили лишь один гол за весь турнир. Вижу, как Франция должна пройти в финал, где ее может ждать ремейк того, что было в 2018 году с Хорватией. Или, возможно, туда пройдет Аргентина. Понятное дело, что для Марокко выход в полуфинал — уже историческое достижение, но даже не знаю, что должно случиться, чтобы Франция не прошла их.

Карим Бензема. Бензема все же сыграет на ЧМ? Карим восстанавливается с опережением графика

— Вы затронули тему чемпионата мира в России. Можете сравнить его с тем, который проходит сейчас?

— Считаю, что матчи на этом турнире более серьезные. В каждом противостоянии есть своя интрига. Мы это видели практически во всех играх плей-офф. Это видно и по накалу страстей, по тому, что говорят игроки после матчей. Думаю, как индивидуально, так и в командном плане сборная Франции лучше, чем в 2018. Но даже сейчас она не находится в своем лучшем состоянии из-за отсутствия ключевых игроков. Во встрече с Англией не хватало стабильности. Британцы выглядели получше. Победить в итоге помогли где-то удача, где-то опыт. Но именно так большие команды и проходят дальше.

Матье Вальбуэна. Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Матье Вальбуэна.
Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

«Я очень ценю время, проведенное в «Динамо»

— Еще вопрос по России: следите ли вы за новостями из московского «Динамо»?

— Да-да, конечно!

— Как вам последние результаты? В прошлом сезоне, например, были шансы побороться за чемпионство.

— «Динамо» очень хорошо усилилось, это видно по результатам. Плюс у них теперь новый стадион. Мне очень жаль команду, потому что в этом сезоне она могла сыграть в Лиге Европы. Там бы она имела шанс хорошо выступить. Но, к сожалению, из-за отстранения российских клубов это невозможно. Надеюсь, в скором времени они смогут сыграть хотя бы в Лиге Европы, ведь «Динамо» этого заслуживает.

Карим Бензема. Бензема вернулся в сборную Франции спустя шесть лет. Его исключали из-за шантажа Вальбуэна

— Если бы у вас был шанс вернуться в московский клуб, воспользовались бы?

— Да, конечно! У меня остались тесные контакты с некоторыми людьми из России. Я очень хорошо общаюсь с Черчесовым, который сейчас тренирует «Ференцварош». Остались самые положительные воспоминания о России, несмотря на то что я провел там всего лишь один год. Но безумно рад, что смог помочь «Динамо» в достижении хороших результатов. Я очень ценю то время.

Матье Вальбуэна и Данни. Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Матье Вальбуэна и Данни.
Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

— Вы сказали о Черчесове, который со своим клубом как раз выступает в Лиге Европы. Как оцените его достижения?

— У него очень хорошо получается. Это замечательный тренер. Все показывают результаты его кампании в Лиге Европы. Черчесов — тот человек, которому я всегда благодарен и с которым всегда остаюсь в контакте.

— Лучшие воспоминания о Черчесове в России?

— Каждый матч против «Зенита» был особенным. У нас хорошо получалось. Думаю, тот сезон был очень даже симпатичным. Мне очень нравилось быть подопечным Черчесова. Тренерский штаб у него тоже суперский. Повторюсь: я очень ценю то время, проведенное в «Динамо».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Франция
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Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

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23%

1.88
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Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
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Англия
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Пр 62
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Финал
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18.12
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Аргентина
П 62
- : -
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Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
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Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
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Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
Финал 18.12 18:00
Аргентина
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Хорватия
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
14.12
22:00
Марокко
П1 1.57 X 4.00 П2 7.20
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Англия
1
2
Франция
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Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
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Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		5 5
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 5 (3)
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		4 4
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		5 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 8 (5 + 3)
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		5 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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