«Если бы был шанс, вернулся бы в «Динамо»! Вальбуэна — о ЧМ, общении с Черчесовым и России

Интервью «СЭ» бывшего игрока сборной Франции.

Бывший футболист «Динамо» Матье Вальбуэна в интервью «СЭ» оценил шансы сборной Франции выиграть ЧМ-2022, а также вспомнил об игре при Черчесове.

«Сейчас я не вижу раскладов, при которых Франция не пройдет в финал»

— Франция прошла в полуфинал чемпионата мира. С какими эмоциями вы смотрели игру с Англией?

— Это был суперматч. Мы увидели что-то невероятное. Матчи за выход в полуфинал — это всегда что-то волшебное.

— Что вы думаете об англичанах?

— Во втором тайме Англия очень прибавила, могла даже выиграть, на мой взгляд. Но не стоит забывать, что Франция все же очень серьезная команда. Футболисты всегда вместе проходят самые сложные моменты. Единственный шанс был у Англии во втором тайме, когда назначили пенальти, но она им не воспользовалась.

Футболисты сборной Франции. Фото Reuters

— Насколько велики шансы сборной Франции второй раз подряд стать чемпионом мира?

— Не думаю, что нужно кричать об этом заранее. Мне очень нравится Марокко, я восхищаюсь ими из-за того, что они выбили Бельгию, Испанию и Португалию! Это что-то невероятное. Но мы видим, что у них есть некоторые выбывшие игроки, травмированные. И я не вижу раскладов, при которых Франция не пройдет в финал. Конечно, это будет непросто. У Марокко, как известно, лучшая защита, не зря африканцы пропустили лишь один гол за весь турнир. Вижу, как Франция должна пройти в финал, где ее может ждать ремейк того, что было в 2018 году с Хорватией. Или, возможно, туда пройдет Аргентина. Понятное дело, что для Марокко выход в полуфинал — уже историческое достижение, но даже не знаю, что должно случиться, чтобы Франция не прошла их.

— Вы затронули тему чемпионата мира в России. Можете сравнить его с тем, который проходит сейчас?

— Считаю, что матчи на этом турнире более серьезные. В каждом противостоянии есть своя интрига. Мы это видели практически во всех играх плей-офф. Это видно и по накалу страстей, по тому, что говорят игроки после матчей. Думаю, как индивидуально, так и в командном плане сборная Франции лучше, чем в 2018-м. Но даже сейчас она не находится в своем лучшем состоянии из-за отсутствия ключевых игроков. Во встрече с Англией не хватало стабильности. Британцы выглядели получше. Победить в итоге помогли где-то удача, где-то опыт. Но именно так большие команды и проходят дальше.

Матье Вальбуэна. Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

«Я очень ценю время, проведенное в «Динамо»

— Еще вопрос по России: следите ли вы за новостями из московского «Динамо»?

— Да-да, конечно!

— Как вам последние результаты? В прошлом сезоне, например, были шансы побороться за чемпионство.

— «Динамо» очень хорошо усилилось, это видно по результатам. Плюс у них теперь новый стадион. Мне очень жаль команду, потому что в этом сезоне она могла сыграть в Лиге Европы. Там бы она имела шанс хорошо выступить. Но, к сожалению, из-за отстранения российских клубов это невозможно. Надеюсь, в скором времени они смогут сыграть хотя бы в Лиге Европы, ведь «Динамо» этого заслуживает.

— Если бы у вас был шанс вернуться в московский клуб, воспользовались бы?

— Да, конечно! У меня остались тесные контакты с некоторыми людьми из России. Я очень хорошо общаюсь с Черчесовым, который сейчас тренирует «Ференцварош». Остались самые положительные воспоминания о России, несмотря на то что я провел там всего лишь один год. Но безумно рад, что смог помочь «Динамо» в достижении хороших результатов. Я очень ценю то время.

Матье Вальбуэна и Данни. Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

— Вы сказали о Черчесове, который со своим клубом как раз выступает в Лиге Европы. Как оцените его достижения?

— У него очень хорошо получается. Это замечательный тренер. Все показывают результаты его кампании в Лиге Европы. Черчесов — тот человек, которому я всегда благодарен и с которым всегда остаюсь в контакте.

— Лучшие воспоминания о Черчесове в России?

— Каждый матч против «Зенита» был особенным. У нас хорошо получалось. Думаю, тот сезон был очень даже симпатичным. Мне очень нравилось быть подопечным Черчесова. Тренерский штаб у него тоже суперский. Повторюсь: я очень ценю то время, проведенное в «Динамо».