Кассьерра мощно прибавил после провального первого сезона в «Зените». В чем причина прогресса?

Колумбиец — лучший бомбардир РПЛ прямо сейчас.

Трансфер Матео Кассьерры из «Сочи» в «Зенит» еще в прошлом сезоне называли провальным даже самые преданные петербургские болельщики. После результативного (по меркам РПЛ) сезона-2021/22 в «Сочи» (14 мячей в 22 играх) Сергей Семак искренне надеялся, что колумбиец и в новом клубе продолжит забивать. Но адаптация затянулась, и в прошлом розыгрыше РПЛ Кассьерра записал на свой счет всего два гола и шесть результативных передач. Тогда слабую результативность нападающего списывали на невезение, психологию и требования главного тренера.

В этом сезоне после отъезда Малкома в Саудовскую Аравию «Зенит» меняется, и этот процесс еще далек от завершения. Кассьерра неожиданно для многих — лучший бомбардир РПЛ прямо сейчас (7 голов в 8 матчах). Чтобы повторить результат предыдущего сезона, форварду потребовался всего один тур: дубль за три удара по воротам «Пари НН» (в предыдущем сезоне — два мяча за 47 попыток пробить). Так почему же эффективность Кассьерры в текущем сезоне так резко увеличилась?

Смещения на фланги стали приносить результат

На старте сезона «Зенит» играл по схеме 4-3-3, а затем перешел на 3-5-2, где рядом с Матео находился второй нападающий в лице Мантуана или Сергеева. Команда Семака стала активно нагружать фланги и штрафную соперника, чтобы Кассьерра мог чаще встречаться с мячом и играть в подыгрыше. Сразу же стало понятно, что Матео в этом сезоне выглядит совсем иначе.

Сейчас «Зенит» активно пользуется навыками колумбийца для удержания мяча у штрафной и внутри нее, а также перемещений на фланг (особенно левый).

В матче с «Пари НН» в начале второго тайма Кассьерра обострил на левом фланге, вошел в штрафную и покатил на Клаудиньо, но бразилец не попал по воротам.

В следующем туре на выезде против «Ростова» смещение Кассьерры на левый фланг помогло «Зениту» открыть счет. Матео открылся под передачу Дугласа Сантоса, на дриблинге убрал защитника и мастерски отправил мяч в сетку ворот обводящим ударом с правой ноги.

В том же матче колумбиец запомнился хорошим открыванием слева во втором тайме, но тогда мяч чудом пролетел рядом со штангой ворот Сергея Песьякова.

В третьем-туре с «Динамо» Кассьерра снова сместился ближе к левому флангу отдал передачу в центр штрафной, где находился защитник московской команды Фабиан Бальбуэна, который срезал мяч в собственные ворота.

Уже через несколько минут атака с этого же фланга в исполнении Кассьерры чуть не привела ко второму голу «Зенита» — Антон Шунин парировал удар Клаудиньо.

В концовке матча со «Спартаком» Кассьерра получил передачу ближе к левому флангу и попытался забить обводящим ударом с правой, но мяч пролетел рядом со штангой.

Кстати, обводящие удары правой Матео стал исполнять все чаще. В начале игры с «Уралом» Илью Помазуна от гола спасла только штанга.

Однако Кассьерра без гола в той встрече все равно не остался. На этот раз колумбиец ворвался в штрафную с правого фланга, эффектно положил Помазуна на пятую точку и забил в пустые ворота.

Да, Матео, как и любой современный центрфорвард, в поисках мяча смещался на фланги и в своем первом сезоне за «Зенит». Однако тогда эти маневры не приносили желаемого результата (голы «Краснодару» и «Локомотиву» были забиты из центра штрафной). Сейчас же его подвижность регулярно приносит сине-бело-голубым очки.

Решена главная проблема — психологическая

У Кассьерры появилась абсолютная уверенность в себе, чего не было раньше. После полноценного прошлого сезона он полностью адаптировался в команде и подстроился под требования Семака. А самое главное — его прорвало с самого старта чемпионата. Дубль в первом туре с «Пари НН» окрылил колумбийца.

«Наверное, нехватка реализации моментов обусловлена некой совокупностью каких-то психологических причин, — говорил Семак после победы над «Уралом» (4:0). — Кассьерра — прекрасный игрок, он работает очень много. В прошлом сезоне была одна проблема — мало забивает. Но он всегда действовал полезно для команды, хорошо работал с мячом, играл технично. Что касается действий в подыгрыше, в этом компоненте он только дополнял игру нашей команды. Для нападающего важно забивать, чтобы чувствовать эту уверенность. Сейчас он забивает, и мы все очень рады за Матео и его результативность».

Возможно, на игре колумбийца положительно сказался отъезд Малкома на заработки в Саудовскую Аравию. Кассьерра и его партнеры по атаке больше не чувствуют себя в тени бразильца. Матео удалось поймать голевую волну, и он не собирается останавливаться на достигнутом.

Гол затылком «Ахмату» в кубковом матче, невероятный по исполнению удар пяткой в игре против «Рубина» — эти эпизоды показывают, что Матео полностью раскрепостился в новом «Зените».

Стоит также упомянуть о дриблинге Кассьерры — еще одно открытие этого сезона. Еще полгода назад мы и не могли себе представить, что колумбиец способен на такие эффектные движения, и издевательский гол в поединке с «Уралом» в ворота Помазуна — тому подтверждение. С Малкомом игра «Зенита» часто сводилась к тому, чтобы отдать передачу бразильцу и ждать от него ярких индивидуальных действий, теперь же Матео стал больше брать игру на себя, почувствовав себя лидером атаки.

Эффективность Кассьерры

Если посмотреть на статистику всех форвардов РПЛ, которые выходили в первых восьми турах на поле, то у Кассьерры 0,65 xG в пересчете на 90 минут. Показатель, сколько моментов получает игрок у чужих ворот. Опережает Матео только Вячеслав Грулев из «Динамо» (0,82, но он сыграл всего 161 минуту) и армеец Федор Чалов (0,66, у которого четыре гола из пяти — с пенальти).

Для сравнения, в прошлом сезоне у Кассьерры было 0,28 xG в пересчете на 90 минут при 26 играх (провел на поле 1498 минут). Он в итоге не попал даже в топ-50 по этому показателю.

При взгляде на таблицу сразу бросается в глаза статистика ударов и ударов в створ ворот. Видно, что Матео стал бить гораздо чаще и точнее, он уже идет с опережением графика прошлого сезона. Понятно, что играть еще 22 тура, но уже сейчас можно смело заявить о его прогрессе.

Однако нападающему еще есть в чем прибавлять — например, в реализации после фланговых передач. Да, в матче с «Рубином» ему удалось пяткой замкнуть подачу Сутормина, а в игре против «Пари НН» колумбиец забил головой после передачи Караваева, но это скорее исключения.

Например, в первом туре против «Пари НН» на 2-й минуте матча Кассьерра попал в перекладину после идеальной подачи Зелимхана Бакаева. А в игре с «Уралом» Матео спижонил (при счете 4:0 в пользу своей команды имел право) после навеса Сутормина и пробил в падении прямо в Помазуна.

Кассьерра постоянно находится в поиске голевых моментов и сильно помог команде Семака с набором очков в начале сезона. Вполне вероятно, что его результативность вскоре сойдет на нет (тем более что он довольно часто до этого сезона сиял вспышками), но уже сейчас мы видим, что в Петербурге максимизировали сильные стороны Матео. А после перехода Вильсона Изидора из «Локо», тяготеющего к флангам, Семак получил тандем, который будет активно действовать по всему периметру атаки, меняясь друг с другом ролями.

Роман Кольцов