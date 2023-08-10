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Сегодня, 16:15

Норманн хочет обмануть весь мир. Норвежцем движет не страх — поиск выгоды

Норманн хочет разорвать контракты с «Ростовом» и «Динамо»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Матиас Норманн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матиас Норманн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Константин Алексеев — о бегстве скандинава из РПЛ.

В среду днем «СЭ» опубликовал новость о том, что 27-летний полузащитник больше не сыграет за «Динамо». Матиас перестал тренироваться с командой, его арендное соглашение закончится 20 августа, и понятно, что о продлении речи идти не могло. По моей информации, Норманн даже не попрощался с одноклубниками — просто пропал, и все.

Вечером, уже после кубкового матча москвичей с «Краснодаром» (4:3), ситуацию прокомментировал гендиректор бело-голубых Павел Пивоваров: «Норманн направил в клубы «Ростов» и «Динамо» заявление о расторжении контракта в связи с ситуацией с дронами в «Москва-Сити». Он, ссылаясь на эти обстоятельства, уехал из страны якобы в целях безопасности. Мы не согласны с его позицией, вместе с «Ростовом» будем обращаться в арбитражный суд».

Матиас Норманн и&nbsp;Николай Комличенко. Неблагодарный Норманн хочет создать опасный прецедент для РПЛ. А ведь Карпин спас его карьеру

Вообще-то испугаться имеет право каждый — это неконтролируемая вещь, связанная с крепостью психики. Норманн жил не так далеко от «Москва-Сити». Вот только вся заработанная прошлыми годами репутация хавбека кричит о том, что дело вряд ли в страхе. Мы же помним сообщение от «РБ Спорт» всего месячной давности, что Матиас хочет разорвать договоры с «Динамо» и «Ростовом». Тогда мой коллега Артем Белинин подробно расписал историю Норманна, объяснив, в чем заключается неблагодарность скандинава. Ключевое в ней: именно дончане в свое время спасли увядающую карьеру футболиста, который уже задумывался о работе электриком. Карпин прокачал норвежца — цена на transfermarkt.de взлетела с жалких 400 тысяч евро до 13 миллионов, человек стал игроком своей сборной.

Матиас Норманн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

За все это Матиас отплатил хандрой, апатией, требованием отпустить в Европу, а теперь и сообщением о разрыве соглашения. За все хорошее, как говорится. «Динамо», к слову, тоже протянуло руку Норманну в непростой ситуации. Год назад парень не мог найти клуб, хотя имел право на приостановку контракта. Съездил в «Лечче», но не подписал договор с итальянцами — якобы там совсем колхозные условия, а он привык, чтобы с него сдували пылинки. Бело-голубые, которые нуждались в опорнике после ухода Моро, решили рискнуть. Человеческие качества не ахти, но исполнитель-то сильный, сопоставимого почти бесплатно не найдешь. Что ж, Матиас весь год то лечился, то непонятно как выглядел на поле, потом опоздал на сбор «Динамо», из-за чего был оштрафован, а теперь сбежал. Найдя первый подвернувшийся повод.

Матиас Норманн. «Я счастлив в Москве». Интервью Матиаса Норманна

У меня лично нет сомнений, что Норманн выдумал свой испуг. Иначе не вернулся бы в Россию год назад, не стал бы напирать на прекращение трудовых отношений еще месяц назад. Здесь тривиальная история с зарвавшимся наглым типом, который хочет стать свободным агентом и сорвать на новом месте работы внушительные подъемные из-за того, что придет бесплатно.

Надеюсь, что в ФИФА все понимают и не позволят случиться произволу. Это стало бы крайне дурным сигналом для всего футбола, не только нашего — пойти навстречу чьим-то капризам из-за отдельного взятого происшествия.

Матиас Норманн
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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