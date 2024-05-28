«А когда планируется медосмотр Портоса и Арамиса?» Как во Франции отреагировали на приезд Сафонова

Болельщики «ПСЖ» ждут больших трансферов, и приобретение Сафонова не совсем соответствует их ожиданиям .

Матвей Сафонов уже прибыл во Францию для прохождения медосмотра в «ПСЖ». Трансфер, информацию о котором многие восприняли скептически, — теперь уже практически свершившийся факт. А инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что бумаги подписаны.

Естественно, приезд вратаря из России активно обсуждают во Франции.

Судя по комментариям, Сафонов — это совсем не то, чего сейчас ожидают болельщики «ПСЖ». Они привыкли к крупным трансферам и настроены на перестройку этим летом. С уходом Мбаппе к концу подходит эпоха, в которой также были Месси и Неймар, а новая, получается, начинается с Сафонова.

«Трансферная кампания точно не должна начинаться с вратаря, — убежден читатель L'Equipe. — А это вообще игрок из ниоткуда. Думаю, мы еще посмеемся в следующем сезоне».

«А новости о нормальных трансферах когда будут? И будут ли вообще?» — французские болельщики тоже любят устраивать легкие истерики в комментариях.

Но есть и более вменяемые мнения: «Это всего лишь 15-20 миллионов, а клуб потратит 200. Спокойно».

«Признаюсь, я не особо в восторге от его приезда к нам. Но нужно постараться принять его как можно лучше. Надеюсь, мы будем приятно удивлены», — встречаются и такие высказывания.

А вообще Сафонова во Франции просто не знают. Его могли видеть на чемпионате Европы и в Лиге чемпионов, но этого мало, да и времени прошло уже много. «А он вообще хорошо играет ногами? А на выходах? Хотя точно не хуже Доннаруммы. Хуже просто невозможно», — прибивают парижане своего первого вратаря.

В комментариях много иронии: «Золотая пенсия в 25 лет. Хорошо сработано». И скепсиса: «У нас во Франции своих вратарей не хватает, чтобы везти неизвестно кого из России? Странные дела происходят в этом клубе!»

Большая категория болельщиков считает, что «ПСЖ» вообще не нужен вратарь, и тут ничего личного по отношению к Сафонову. «Нет абсолютно никакого смысла приглашать этого парня, — пишут в соцсетях. — У нас уже есть два молодых вратаря. Деньги должны были быть использованы по-другому».

Чаще всего в контексте Сафонова упоминается испанский голкипер Арнау Тенас, которому на днях исполнится 23 года. Летом 2023-го он перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» и в минувшем сезоне подменял Доннарумму в шести матчах лиги 1. Дебютировал он в декабре в матче против «Гавра», заменив итальянца уже на 11-й минуте. «ПСЖ» выиграл 2:0, а Тенас отразил семь ударов, что стало высшим достижением для вышедшего на замену голкипера с 2016 года. В общем, Тенас произвел хорошее впечатление на болельщиков «ПСЖ», и теперь они недоумевают: «У нас же есть Тенас, отличный вариант для второго вратаря. Куда его теперь девать?»

Разумеется, хватает и неадекватных комментариев, замешанных на политике. «Подписать сейчас русского — это скандал, — пишет читатель L'Equipe. — Катарцы не уважают никого и ничего. Их нужно наказать!» И все в таком духе: «Русские должны быть персонами нон грата везде, и футбол не исключение!»

Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Здесь же вспоминают историю баскетболиста сборной Франции Тома Эртеля. Два года назад он должен был перейти из «Реала» в «Зенит», но после официального запрета Федерации баскетбола Франции вызывать в сборную спортсменов, играющих в России, Эртель подписал заявление о том, что обязуется не выступать за российские команды.

P. S. Внешность Матвея во Франции тоже оценили: «А когда планируется медосмотр Портоса и Арамиса?»