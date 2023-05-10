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Сегодня, 07:00

Стюардесса по имени Кондра. Сафонов подтвердил отношения с эффектной блондинкой

Отдел фото «СЭ»
Матвей Сафонов и Марина Кондратюк.
Фото из личного архива, «СЭ»
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Голкипер «Краснодара» и сборной России нашел свою любовь в воздухе.

Марина Кондратюк — так зовут новую девушку Матвея Сафонова — работала стюардессой и летала вместе с «Краснодаром» на матчи. Там футболист и заприметил эффектную блондинку, за которой ухаживал в течение года, с тех пор как развелся со своей бывшей женой Анастасией Казачек.

из личного архива Марины Кондратюк

Причиной развода Анастасия назвала измену со стороны Матвея. «Иметь вторую женщину в браке сейчас, видимо, считается нормой в обществе. Сейчас можно сделать вывод, что не все могут пройти испытание славой, деньгами и женщинами с низкой социальной ответственностью», — заявила она в своих соцсетях.

Бывшая жена Матвея Сафонова Анастасия Казачек.
Анастасия Казачек.
из личного архива

Слухи об отношениях Сафонова и Кондратюк ходили долго. Девушка появлялась в общей компании и частенько захаживала на матчи клуба, но официально ни о чем пара не объявляла.

из личного архива Марины Кондратюк

Однако сейчас все изменилось. Матвей выложил у себя в сторис фото с подписью: «Знакомьтесь, моя Марина». Следом и Кондратюк перестала что-либо скрывать: «Всем доброго утра! После вчерашнего «каминг-аута» я поздравлений получила больше, чем в день рождения. А мы тем временем объявляем себя парой и заселяемся в домик».

из личного архива Марины Кондратюк
из личного архива Марины Кондратюк
из личного архива Марины Кондратюк

Теперь девушка, которая старше футболиста на четыре года, не стесняется выкладывать красивые букеты и подарки от любимого.

из личного архива Марины Кондратюк
из личного архива Марины Кондратюк
из личного архива Марины Кондратюк
из личного архива Марины Кондратюк
из личного архива Марины Кондратюк

Матвей Сафонов
фото
ФК Краснодар
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