Трансфер Сафонова в «ПСЖ» под угрозой срыва. Вратарю запретили выезд из России из-за долгов по алиментам

Задолжал 60 миллионов рублей.

Переход Матвея Сафонова в «ПСЖ» находится под угрозой. Совсем недавно казалось, что трансферу уже ничего не помешает: главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что голкипер успешно прошел медосмотр в Париже. Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо заявил, что контракт подписан, а официально о сделке объявят в ближайшие дни. Сумма — 20 миллионов евро. Вот только теперь у Матвея могут возникнуть сложности с выездом из России.

Telegram-канал Baza проинформировал, что у Сафонова есть долг в 60 миллионов рублей, из-за которого ему запрещен выезд из России. Причем в данный момент вратарь и так находится за границей — вместе со сборной готовится к товарищеской игре против Белоруссии в Минске. Решение об ограничении на выезд было принято 6 июня. Причина огромной задолженности Матвея — неуплаченные алименты бывшей жене Анастасии Казачек. Причем изначальный долг спортсмена составлял всего 14 миллионов, но после перерасчета вырос в несколько раз.

Пара разошлась осенью 2021-го, в это время их дочери Майе было всего четыре месяца. В феврале 2023-го Сафонов проиграл бывшей супруге суд, в котором он сам рассчитывал на ежемесячные алименты в размере 13 386 рублей. В итоге футболиста обязали отдавать четверть дохода, а также погасить долг, копившийся с января 2022-го. Видимо, Сафонов не исполнил требования суда. По возвращении из Минска он не сможет покинуть страну и вряд ли сможет отправиться в Европу прямиком из Белоруссии.

Заседание носило по-настоящему скандальный характер. Бывшая супруга Сафонова открыто обвиняла футболиста в соцсетях не только в том, что он рассчитывает сам взыскать с нее алименты, но и в намерении отобрать дочь. Также девушка вспомнила неподобающее поведение Матвея во время их совместной жизни, которое и привело к разводу.

«Видимо, нашему великому футболисту снесло крышу от денег и вседозволенности. Во время моей беременности и после родов он позволял себе общаться с дамами с низкой социальной ответственностью и даже не приехал забрать дочь из роддома, так как проводил весело время с этими девушками. Всю нашу совместную жизнь он не изъявлял желания видеть дочь чаще одного раза в месяц, объясняя это бесконечными тренировками и сборами, где при этом ему хватало времени общаться со своими шлюхами. После рождения Майи, вместо того чтобы проводить максимально больше времени с ребенком, он ездил каждый день к одной из своих содержанок, говоря мне, что клуб поставил тренировки, а после них ему очень тяжело ехать домой, он устает», — написала девушка.

Сейчас Сафонов встречается с Мариной Кондратюк — стендап-комиком, из-за которой, вероятно, и разошелся с бывшей женой. Девушка даже защищала футболиста от обвинений предыдущей супруги. «Он ничего не крадет, не отбирает, не претендует на имущество и тем более на 13 тысяч. 1,5 года он только и делал, что договаривался, но все, что от него хотели, это только деньги. Человек приходит к приставам и говорит, что Матвей ничего не платит, чтобы получить алименты дважды. Просит перед играми сборной запретить выезд из РФ.

Не собирается он никого забирать. Он хочет, чтобы давали общаться с дочерью. Это все, за что человек борется. Чтобы Настю обязали не препятствовать общению. За два месяца человек 12 раз просил о встрече с ребенком. 12 раз было отказано», — написала Марина в соцсетях.

Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, "СЭ"

По информации Baza, Сафонов в свою очередь в конце мая подал заявление в полицию на бывшую жену, обвинив ее в краже 800 тысяч рублей с его карты несколько лет назад. Казачек заявляет, что Матвей перевел ей деньги добровольно и средства должны были пойти на ремонт квартиры для их дочери. К родителям девушки после этого пришли сотрудники уголовного розыска, а саму ее обязали приехать в Краснодар. Уголовное дело пока не возбудили, но семья Казачек считает, что Сафонов сделал это специально, чтобы не платить алименты.

Французское медиа L'Equipe незадолго до поста Baza сообщило приятную новость для российских болельщиков и самого Сафонова. По информации источника, в клубе перед стартом нового сезона отказались от распределения конкретных ролей между вратарями, предоставив им свободную конкуренцию. В таких условиях Матвей даже мог рассчитывать на место основного голкипера. Также отмечалось, что эту новость негативно воспринял главный конкурент воспитанника «Краснодара» Джанлуиджи Доннарумма.