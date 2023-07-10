10 июля, 22:45
За полтора сезона в составе красно-синих 26-летний парагваец провел 44 матча, забил 12 мячей и отдал 8 голевых передач. По информации «СЭ», сумма трансфера — порядка 7,5 миллиона евро.
Медина на официальном сайте ЦСКА обратился к болельщикам армейцев.
«Уважаемые болельщики! Хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказывали мне и нашему клубу на протяжении всего моего пребывания в ЦСКА. В прошедшем непростом сезоне мы вместе с вами завоевали серебряные медали в чемпионате и Кубок России. Но для меня настало время что-то поменять.
Я обратился к руководству клуба с просьбой отпустить меня и очень благодарен им, что они пошли мне навстречу. Прекрасно понимаю принципиальность противостояния клубов, но порой футболистам приходится делать не самый очевидный выбор. Я отдавал все силы и всего себя в матчах за ЦСКА и всегда буду ценить и вспоминать с теплотой этот период.
Еще раз спасибо всем за поддержку!»
А в интервью пресс-службе «Спартака» новичок красно-белых объяснил, почему решился на переход.
«Спасибо за прием, привет болельщикам и всем, кто связан со «Спартаком». Да, такой переход не назовешь привычным, но я был рад, когда агент сказал мне о варианте с таким большим клубом. Я знал, что здесь играли Барриос и Мельгарехо, это российский гранд. Пообщался с агентом и принял решение сделать этот новый шаг в карьере.
Я могу играть на разных позициях, в том числе успешно действовал в разных ролях в прошлом сезоне. И вингером, и вторым нападающим, и «десяткой», и крайним защитником. Думаю, Гильермо Абаскаль намерен использовать то, как я могу работать с мячом, перемещаться на поле. Могу быть и справа, и слева. Могу создавать остроту при стандартах и рассчитываю забить больше мячей, чем в прошлом сезоне, чаще бить из-за пределов штрафной».
Кроме того, Медина выразил надежду, что спартаковские фанаты примут его.
«Я понимаю, что значит московское дерби для фанатов. И такой трансфер — это редкость. Но я надеюсь, что меня примут с уважением, потому что буду честно биться за клуб. Верю, что у меня сложатся хорошие отношения с болельщиками».
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, как собирается использовать Медину на поле.
«С самого начала прошлого сезона мы вели поиск левоногих игроков. На мой взгляд, в футболе важен баланс. И если в средней и атакующей линиях у тебя только правоногие футболисты, тебе сложнее быть непредсказуемым. К тому же Хесус отлично знаком с российской лигой. Мы играли против него, изучали. Думаю, он способен помочь нам на разных позициях. И в середине, и под нападающим. Вот этот универсализм очень ценен. А также его умение врываться в штрафную. В прошлом сезоне у него была хорошая статистика: 11 голов и 8 передач. Он способен здорово исполнять угловые. Голоден до побед, но уже опытен, у него оптимальный возраст. Хесус должен принести нам много пользы».
Также испанский специалист высказался о человеческих качествах парагвайца.
«Это не менее важно, чем игровые показатели. И в матчах такого накала, как «Спартак» — ЦСКА, он вел себя против нас как профессионал. Показал себя амбициозным футболистом. Думаю, опыт, который он получил в другом клубе, поможет ему лучше понять, что такое «Спартак», чего мы хотим и какие у нас ценности. Хесус, конечно, не десять лет играет в России, но полтора года в Москве — это тоже достаточно, чтобы хорошо все понимать. Это игрок сборной Парагвая. Они с Дуарте хорошо знают друг друга. Думаю, Хесус поможет ему лучше освоиться в том числе за пределами поля — узнать страну и город, ведь они сильно отличаются от Парагвая. Надеюсь, Хесус поможет Алексису там, где это необходимо».
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев так прокомментировал покупку полузащитника ЦСКА.
«Думаю, это история из серии win-win (взаимовыгодная — англ. — Прим. «СЭ»), которая полезна обоим клубам. Нам Хесус действительно интересен и важен с точки зрения игровых качеств, с точки зрения того, какие позиции он может закрыть на поле. Для наших коллег из ЦСКА это, наверное, была успешная и выгодная сделка в финансовом плане.
Что касается самого Хесуса — мы очень надеемся, что он усилит команду. У него есть качества, которыми он выделяется на поле. Это его левая нога, возможность участвовать в розыгрыше штрафных ударов, угловых, его дальние удары — все те качества, которые нужны современным клубам. Мы рассчитываем, что это добавит нам разнообразия и даст новые возможности в игре команды».