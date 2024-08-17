Воспитанник голландского футбола.

«Спартак» продолжает проявлять активность на трансферном рынке. Красно-белые подписали контракт на два года с 29-летним Миенти Абеной из «Ференцвароша». Что о нем известно?

Воспитанник голландского футбола из Суринама. В жизни Миенти уже был «Спартак»

Абена посмотрел мир. Уроженец суринамского Парамарибо начал заниматься футболом в голландском «Утрехте», но в родной команде закрепиться не сумел и в 2016 году перешел в «Де Графсхап» из второй лиги Нидерландов. Новой команде Абена помог подняться в элиту.

В начале 2019 года, через несколько месяцев после дебюта в эредивизи, Абена сменил клуб — отправился в «Спартак» из Трнавы. В Словакии Миенти с ходу выиграл Кубок страны и тут же перешел в братиславский «Слован». Здесь защитник по-настоящему разгулялся — завоевал вместе с новой командой три чемпионства и два Кубка.

Из «Слована» же Абена попал в национальную команду — в 2021 году дебютировал за Суринам. В одном из интервью Миенти признавался, что мечтает сыграть на чемпионате мира — и, хотя суринамская не из тех сборных, где просто воплотить эту мечту, футболист считает задачу выполнимой.

За годы в Европе у защитника скопился приличный еврокубковый опыт — на его счету больше 40 матчей в различных квалификациях и не только. Несколько раз Абена заглядывал и на групповые этапы.

Миенти Абена и Флориан Вирц. Фото Global Look Press

Абена знаком со Станковичем. Вместе выигрывали чемпионство в «Ференцвароше»

Вероятно, благодарить за переход надо в первую очередь тренера красно-белых Станковича. В январе 2023-го защитник перешел в «Ференцварош», а в сентябре там же приземлился Деян.

Сезон получился отличным — Абена под руководством Станковича выиграл четвертое в карьере чемпионство (и первое — в Венгрии), а еще вышел из группы Лиги конференций. Правда, дальше «Ференцварош» уступил «Олимпиакосу» — будущему победителю турнира. И в конце сезона команда проиграла Кубок Венгрии «Пакшу».

Сказать, что при Станковиче Абена был железным игроком основы, нельзя. Суринамец просидел на лавке примерно столько же матчей, сколько и выходил в старте. На групповом этапе Лиги конференций у защитника ни одного полного матча. Зато на финал Кубка Венгрии против «Пакша» Абена вышел в старте и отыграл 75 минут — правда, заработал удаление, а команда Станковича, как уже сказано выше, проиграла.

Миенти Абена. Фото ФК «Спартак»

Не многовато ли защитников в «Спартаке»?

Резонный вопрос, который задают болельщики красно-белых — а была ли нужда в еще одном центральном защитнике? На данный момент в «Спартаке» есть Бабич, Чернов и Дуарте, а в резерве — Маслов и Литвинов. Таким образом, Абена стал шестым центральным защитником — есть ли в этом смысл?

На этот вопрос пока трудно ответить. Но мы точно знаем, что Станкович прекрасно понимает возможности Абены. И раз пригласил, значит, видит, какую роль тот будет исполнять. Миенти подходит для игры с высокой линией обороны — обладает высокой скоростью. А еще у него выделяют умение отдать точную передачу. Посмотрим, сумеет ли выдержать конкуренцию.

В общем, трансфер загадочный, и он уже вызвал (и еще точно вызовет) неоднозначную реакцию болельщиков.