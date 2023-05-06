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Сегодня, 20:20

«Может, хватит издеваться над «Торпедо»?! Как можно было позвать этого Клотета?» Крик души ветерана клуба

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Пеп Клотет
Пеп Клотет.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-нападающий «Торпедо» Михаил Гершкович — о провале команды в матче с «Ахматом» (1:5).

— Ну о чем тут говорить? Счет на табло. И, увы, все к этому и шло. Все логично... Какого результата можно ждать, когда к управлению клубом пришли совсем посторонние люди? Я не понимаю, что происходит. Но другого я не ждал.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
06 мая, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
1:5
Ахмат

1:5. Безнадега... Но все это звенья одной цепи. Смена тренеров. Смена руководства. К чему это привело? Вылет! Да, теоретические шансы пока еще остаются. Но мы же все пока, слава Богу, стоим двумя ногами на земле. Все же понятно... Если бы еще игра была. А тут... Ни качества футбола, ни очков...

Руководят клубом люди, которые очень далеки от футбола. Какие цели они преследуют? Мне трудно сказать. Может быть, с позиции тех задач, которые они перед собой поставили, все делают правильно. Но мне обидно за клуб с такой славной историей, традициями. Возможно, стадион и построят, но перспектив сейчас не вижу. Должна быть жесткая рука, которая захочет возродить «Торпедо» и пригласит на работу профессионалов. Хватит уже издеваться над «Торпедо»!

Зачем пригласили этого испанца Клотета? Вы когда-нибудь слышали о нем? Как можно было сделать такой выбор?! Какие у него успехи? Он не знает нашей страны, футболистов, специфики... Наступает решающий отрезок сезона, а приглашают такого специалиста. Может быть, в низшей испанской лиге он и пригодится, не знаю. Но ведь сразу же было понятно, что ему будет крайне сложно быстро разобраться в ситуации. Так и произошло. 5 поражений в 6 матчах.

Кто бы мог спасти «Торпедо» после ухода Талалаева? Я, во-первых, не понял, почему произошла эта ситуация с Талалаевым. У него были возможности решить задачу. Если не он, то я бы, наверное, пригласил Сергея Александровича Павлова. Опытнейший тренер, который неоднократно спасал команды от вылета, выводил клубы в высшую лигу.

Боюсь, что «Торпедо» вообще может исчезнуть в случае вылета в первую лигу. Ну не видно в руководстве людей, которые хотят спасать команду! Именно хотят.

Был Бородюк, который вывел «Торпедо» в премьер-лигу, был президент Маслов, который любит и понимает футбол. Но в клубе пошли своим путем... Повторю свой вопрос: может быть, у нынешнего менеджмента какие-то свои цели?

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Торпедо (Москва)
Михаил Гершкович
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