«Отравили паленой водкой». Считался ведущим защитником в СССР, олимпийский чемпион-1956, нелепо умер в 47

Грустная судьба экс-защитника «Спартака» и сборной СССР Михаила Огонькова.

14 августа 1979 года ушел из жизни олимпийский чемпион-1956 Михаил Огоньков.

«Он здорово рисовал. Сам Репин не смог бы отличить копию от оригинала»

Михаил Огоньков появился на небосклоне советского футбола в 1954 году, дебютировав за московский «Спартак». В сезоне-1954 левый крайний защитник провел за красно-белых в чемпионате страны 15 матчей. Под руководством Василия Соколова спартаковцы завоевали серебряные медали, пропустив вперед только столичное «Динамо».

Огонькова включили в список «33 лучших» под третьим номером. На своей позиции он уступил только одноклубнику Юрию Седову и московскому динамовцу Борису Кузнецову.

Мэтр советской спортивной журналистики Мартын Мержанов в своей книге «Играет «Спартак» дал Огонькову такую характеристику: «Умел хорошо отбирать мяч, легко его обрабатывать и точно передавать партнерам. Он всегда был зачинателем контратак».

Из воспоминаний бывшего нападающего «Спартака» олимпийского чемпиона-1956 Анатолия Исаева:

— С Мишей мы родились с разницей в один месяц и жили почти рядом — в районе завода «Красный пролетарий». Там же играть начали. Кстати, Михаил был и хорошим художником. Он, например, заново написал картину «Иван Грозный убивает сына» и сделал это настолько умело, что, наверное, сам Репин не смог бы отличить оригинал от копии. Интересно, что начинал Огоньков как крайний правый нападающий, а в «Спартаке» уже играл левым защитником и быстро вытеснил из основного состава Юру Седова, считавшегося незаменимым.

«Вообще надо сказать, что «Спартак» пятидесятых годов превосходил другие команды в техническом отношении, тактическом, в игровом мышлении, — говорил в одном из интервью легенда советского футбола Никита Симонян. — Никто из спартаковцев не ограничивался лишь рамками заданной роли, демонстрировал широкий диапазон действия. Так играли Нетто, Сальников, Огоньков...»

В 1955 году «Спартак» снова остановился в шаге от золотых медалей, опять не догнав динамовцев. Огоньков же, по мнению советских журналистов, стал лучшим левым защитником чемпионата страны. В «Список 33» он уже был включен под первым номером в своем амплуа. Гавриил Качалин пригласил его в сборную СССР. Дебют Михаила за национальную команду состоялся 26 июня 1955 года в товарищеской игре со шведами (6:0, хет-триком отметился Эдуард Стрельцов).

1956 год — самый успешный в карьере Огонькова. «Спартак» стал чемпионом страны, Михаил в составе сборной СССР выиграл Олимпиаду в Мельбурне. Вот состав нашей золотой команды в финальном поединке против Югославии: Лев Яшин, Борис Кузнецов, Анатолий Башашкин, Михаил Огоньков, Анатолий Масленкин, Игорь Нетто (к), Борис Татушин, Анатолий Исаев, Никита Симонян, Сергей Сальников, Анатолий Ильин.

Эдуард Стрельцов. Фото из личного архива Евгения Волкова

«Прошу прекратить уголовное дело в отношении Стрельцова, так как я ему прощаю»

Огоньков должен был сыграть и на чемпионате мира-1958 в Швеции. Все рухнуло в один день. 25 мая Михаил отправился отдыхать за город вместе с одноклубником Борисом Татушиным и торпедовцем Эдуардом Стрельцовым, пригласив на дачу девушек. На следующий день футболисты были обвинены в изнасиловании...

— Если бы я остался в Тарасовке, то Борис Татушин, уверен, не попал бы в ту нелепую историю, — сокрушался Анатолий Исаев в интервью «Советскому спорту» в 2003 году. — Ведь я хорошо знал, как могут вести себя Эдик Стрельцов и Миша Огоньков даже после одной рюмки водки, поэтому уговорил бы Татушина не проводить с ними свободное время.

— Так что же произошло?

— На следующий день после контрольного матча игроки и тренеры отправились в Москву примерять костюмы, сшитые для поездки в Швецию. После этого всем до утра был предоставлен отдых. Стрельцов и Огоньков поинтересовались у Татушина, как он собирается провести свободное время, и, узнав, что Борис приглашен на дачу к Караханову, упросили его взять их с собой. Мягкосердечный Татушин просто не мог отказать друзьям. Но главное, на даче Борис пробыл недолго, вскоре уехал с подругой к ней домой и о случившемся узнал на следующее утро, когда его арестовали в Тарасовке. По указанию Хрущева, потребовавшего наказать нарушителей по всей строгости закона, никто в детали не стал вникать, и в результате мой друг попал как кур в ощип.

Но друзья были наказаны совсем по-разному. Стрельцов получил реальный тюремный срок (12 лет), а Татушин и Огоньков пожизненно дисквалифицированы за нарушение спортивного режима.

— Однако осужден был только Стрельцов, а Татушина и Огонькова лишь дисквалифицировали. Говорили, будто они пообещали своим подругам жениться на них и уговорили их забрать заявления из милиции... — вопрос Исаеву.

— Не знаю, почему девчата забрали заявления, но не исключено, что Борис и Михаил, которые, в отличие от Эдуарда Стрельцова, были людьми холостыми, действительно пообещали сходить с ними в ЗАГС. Не берусь судить и о том, почему позже Борис женился на другой женщине по имени Валентина, которая родила ему сына.

А вот что пишет главный летописец советского футбола Аксель Вартянан в своей работе «Стрельцов: насильник или жертва»:

«В течение трех последующих дней прокурор Мытищинского района получает от девушек еще два заявления. 27 мая от Тамары:

«Прошу считать мое заявление, поданное Вам 26.05.1958 г., об изнасиловании меня гр. Огоньковым неправильным. В действительности изнасилования не было, а заявление я подала, не подумав, за что прошу меня извинить».

30 мая — от Марины: «Прошу прекратить уголовное дело в отношении Стрельцова Эдуарда Анатольевича, т. к. я ему прощаю».

28 мая Огонькова освобождают, и дело против него прекращают. Стрельцов остается в неволе. Юридически заявление Марины оформлено неправильно. Слово «прощаю» означало признание факта изнасилования. Куда только глядел адвокат? Не поздно еще было ошибку поправить. Но девушку запугали, предупредив, что в случае дачи ложных показаний она из потерпевшей превратится в обвиняемую. Марина берет второе заявление обратно. И дело Стрельцова завертелось со скоростью необыкновенной..."

Иван Мозер, Никита Симонян, Анатолий Исаев, Михаил Огоньков. Фото Олег Неелов

«Со Стрельцовым, Татушиным и Огоньковым получилась бы сильнейшая сборная СССР всех времен»

На чемпионате мира-1958 сборная СССР без трех важных игроков уступила в четвертьфинале Швеции (0:2).

— Эх, если бы еще нас не подвели наши друзья — Стрельцов, Огоньков и Татушин, — впоследствии заметил бывший полузащитник сборной СССР Виктор Царев. — Неприятная история случилась с ними за несколько дней до отъезда в Швецию, и мы, конечно, переживали. С этой троицей получилась бы, без сомнений, лучшая сборная СССР всех времен. Стрельцов на том чемпионате блистал бы.

В 1961 году Огонькову разрешили возобновить карьеру. Он начал выступать за дубль московского «Спартака», но довольно быстро окончательно повесил бутсы на гвоздь.

— Три года без тренировок, игровой практики не прошли для Михаила бесследно: в основном составе «Спартака» он не смог играть сразу, но в дубле быстро набирал форму, — рассказывал Анатолий Исаев. — Однажды в Алма-Ате наш дублирующий состав выигрывал у «Кайрата» со счетом 5:0 и спокойно доводил матч до победы, но в одном эпизоде соперник резко толкнул Огонькова в спину. В результате Михаил попал на операционный стол и ему удалили почку. На этом его игровая карьера закончилась.

Валентин Иванов и Михаил Огоньков. Фото Олег Неелов

«Если бы не дверь — Мишу можно было откачать»

Огоньков остался в футболе, почти 20 лет проработал в ДЮСШ «Спартака». Вот только семейная жизнь у Михаила не складывалась.

Из воспоминаний Исаева:

— У Михаила Павловича после Олимпиады в Мельбурне не сложилась не только игровая карьера, но и личная жизнь. Он женился на Мире Кольцовой, руководителе танцевального ансамбля «Березка», но прожили они всего один месяц, после чего развелись. В последние годы жизни у Огонькова была другая жена, с которой он состоял, правда, в гражданском браке. Но и с ней у него не все гладко получалось. Помню, однажды он заехал ко мне с какой-то компанией и предложил отдохнуть на природе, но я отказался. Это была наша последняя встреча. Вскоре Огоньков исчез. Казалось бы, долгое отсутствие должно было насторожить работников «Спартака», но они только через две недели стали искать его. Приехали с милиционерами к нему в Коньково на квартиру и, когда открыли дверь, обнаружили труп Огонькова.

— Причина смерти не выяснилась?

— Нет. Да этим всерьез никто и не занимался. Говорят, пропал ковер. На столе обнаружили пустую бутылку, три фужера, а на одном из них была губная помада.

В феврале 2023 года героем знаменитой рубрики «СЭ» «Разговор по пятницам» стал бывший нападающий московского «Динамо» Валерий Урин. Обозреватели издания Юрий Голышак и Александр Кружков спросили у него и про загадочный уход из жизни Огонькова.

— Вы в защитниках понимаете. Лучший в истории советского футбола?

— Наш Боря Кузнецов отлично играл, жестко. Просто здорово! Еще Миша Огоньков мне нравился. Великолепный защитник! По ногам вообще не хлестал.

— Мало кто знает, как сложилась его судьба после истории со Стрельцовым. Чем он занимался?

— Тренировал детей в «Спартаке». Самохина воспитал, Букиевских, Прудникова.

— Что ж умер в 47?

— Отравили!

— Вот это новость.

— Ведь что такое — выпить с Огоньковым? Всё! Миша мало кого к себе подпускал, но был один товарищ. Влез в душу. Приходил к Огонькову домой. Он и притащил паленую водку. Выпили — и Миша пошел в туалет. Дверь открывалась внутрь.

— Так что случилось?

— Уже отравленный, упал. Прижал дверь телом. Этот подергал: «Мишка, ты как там?» Ну ладно, проснется! Ушли.

— Гость был не один?

— Еще кто-то присутствовал. По количеству стаканов. А утром явилась девушка, с которой Огоньков жил: «Миша, Миша!» Дверь не открывается. Вызвала капитана милиции, Мишкиного друга. Тот прибежал, взломал дверь — а Огоньков уже мертвый.

— Этот приятель, угостивший водкой, из футбольной тусовки?

— Крутился среди футболистов. Болельщик из приближенных. Торговал чем-то...

— Потом его встречали?

— Да постоянно. Он тоже болел после пьянки. Но меньше выпил, спасся. Если бы не дверь — Мишу можно было откачать.

Михаилу Олеговичу Огонькову было всего 47 лет.