Большое интервью с первым питерским легионером.

Милан Вьештица — первый легионер из дальнего зарубежья в истории «Зенита». С сине-бело-голубыми он выиграл серебро в сезоне-2003, а затем побывал во многих российских командах: «Ростове», «Шиннике», «Урале», «Жемчужине» и петербургском «Динамо». Прибыв впервые в Россию в 2002-м, Милан покинул нашу страну только в 2014-м, выучив язык и окончив обучение в университете.

Сейчас ему 45 лет — он живет в родном городе Нови-Сад, где работает помощником главного тренера в «Войводине» и вместе с ней пытается дать бой «Црвене Звезде» с «Партизаном» в чемпионате Сербии.

Несмотря на большую занятость, Вьештица не теряет связи с Россией: все еще охотно и прекрасно общается на русском, следит за РПЛ и готов при первой же возможности прилететь в Петербург.

В интервью «СЭ» Милан поделился воспоминаниями о Юрии Морозове и Властимиле Петржеле, объяснил, почему уважает Григория Иванова, и рассказал безумную историю о взятке гаишнику.

Если бы я не выучил язык за 12 лет в России, люди подумали бы, что я тупой

— Милан, как у тебя дела в Сербии? Как встретил Новый год и Рождество?

— Все нормально, спасибо. Праздники встретил вместе с семьей. В Новый год и Рождество у нас в Сербии днем шумная движуха, поэтому я даже не знаю, когда в последний раз куда-то ходил. Вечером посидели чуть-чуть в ресторане, а потом отдыхали дома.

— А чем празднование Нового года в Сербии отличается от того, что ты видел в России?

— Если честно, я никогда не встречал Новый год в России. Всегда в это время находился в Сербии, потому что в декабре была футбольная пауза.

— Ты живешь в Нови-Саде — городе, который значительно меньше Петербурга. Тебя узнают на улицах?

— Некоторые знают, что я бывший футболист, но, чтобы подходили и брали автограф или просили сделать фото — такого нет.

— Ты до сих пор здорово говоришь на русском. Есть практика?

— Никакой постоянной практики нет. У меня остались друзья в России, и мы иногда общаемся. Плюс прилетал в Петербург на матч легенд, там тоже удалось поговорить с ребятами. Уже когда-то говорил об этом: если бы я не выучил язык за 12 лет, проведенных в России, люди подумали бы, что я тупой. Будем честны, ха-ха!

— Но были и есть примеры игроков, которые так не считают. И не хотят учить русский.

— Это мое мнение, за других говорить не хочу. Тем более русский и сербский языки очень похожи. В этом плане, в отличие от южноамериканцев, мне было гораздо легче.

— А в Сербии сейчас много россиян? Слышишь русскую речь на улицах?

— Очень много! Раньше такого не было. Я очень часто гуляю и слышу знакомые слова: «Привет», «Как дела?» Все удивляются, когда я отвечаю на русском.

— Футбольные фанаты из России еще не попадались?

— Примерно три года назад встретил болельщиков «Зенита» в аэропорту. Они меня узнали, подарили журнал о Петербурге на память. Мы сфотографировались, я поблагодарил их. Было приятно.

Милан Вьештица. Фото ФК «Войводина»

В Сербии показывают каждый тур РПЛ, все игры

— Сейчас ты работаешь ассистентом главного тренера в «Войводине». Первую половину чемпионата команда закончила на шестом месте. Как оценишь результат?

— «Войводина» — это команда, которая всегда должна бороться за попадание в топ-3. Третье место в чемпионате Сербии дает путевку в Лигу конференций. Туда мы и стремимся. Мы плохо начали сезон, но отдадим все силы во второй части, чтобы побороться за бронзу. Сейчас отстаем всего на три очка от третьего места. В Кубке мы уже добрались до четвертьфинала. Так что все еще впереди.

— А реально ли конкурировать с «Црвеной Звездой» и «Партизаном»?

— Конечно, реально. В футболе с любым соперником можно бороться. Но «Црвена Звезда» по всем параметрам самый сильный клуб Сербии, на голову выше остальных. Сейчас они ушли в отрыв и вряд ли отдадут золото. «Партизан» — команда поскромнее.

— Гегемонию «Црвены Звезды» в Сербии можно сравнить с гегемонией «Зенита» в России?

— Да. За последние несколько лет «Партизан» только один раз смог навязать борьбу за золото «Црвене», но все равно проиграл. Однако в России, как мне кажется, интриги стало больше. Об этом свидетельствует концовка прошлого сезона, когда «Зенит» оформил чемпионство в последнем туре. У вас очень интересный чемпионат.

— В октябре ты вместе с «Войводиной» прилетал в Петербург на матч с «Зенитом». Поражение со счетом 1:4 сильно ударило по команде?

— Нет. Во-первых, это был товарищеский матч. Во-вторых, у нас отсутствовали четыре сборника. К тому же нужно понимать, что «Зенит» — очень сильная команда. Мы уступили чемпиону России последних шести лет, и это о многом говорит. Кроме того, у нас случились небольшие несостыковки: мы прилетели в Петербург под утро, а уже вечером была игра. Неудобно получилось.

— Расскажи о своих впечатлениях от возвращения в Петербург. Как тебе кажется, город сильно изменился с начала 2000-х?

— О, я был очень рад прилететь! Всегда говорил, что Питер — мой второй дом. Когда приезжаю в Россию и в этот замечательный город, чувствую себя прекрасно. Петербург сильно изменился, каждый раз удивляюсь этому. Я здесь провел так много лет, а теперь не могу сообразить, что и где находится. Например, из аэропорта выехали, а я вообще не узнаю дорогу. Думаю: «Где мы едем? Я же вроде сто раз здесь проезжал!»

— После матча с «Зенитом» сразу же улетели? Не успел погулять по городу?

— Успел только встретиться с другом. К сожалению, на большее не хватило времени. Сразу же после игры у нас было два-три часа, чтобы добраться до аэропорта. Но я здесь недавно был на матче легенд, так что не так обидно. А ребята из команды ничего толком не увидели, жаль. Питер — самый красивый город России.

— Если «Войводине» предоставится возможность сыграть еще один матч с «Зенитом», ты будешь счастлив?

— Безусловно! Это даже не обсуждается.

— А как тебе нынешний «Зенит»?

— Очень сильная и сплоченная команда. Видна рука тренера. Игроки знают, что нужно делать на поле, и показывают не только красивый, но и результативный футбол. У «Зенита» баланс во всех линиях, начиная с обороны. И слабых мест нет.

— Представим ситуацию: у тебя есть возможность забрать в «Войводину» любого игрока «Зенита». Кого бы ты взял?

— Сложный вопрос, потому что все игроки высокого класса. Назову парня из линии атаки, который перешел в «Зенит» этим летом... Глушенков, правильно? Великолепно начал сезон, но жалко, что из-за травм много пропустил. Честно, он меня приятно удивил. Это шикарное приобретение.

— Кого еще бы взял?

— Опорника, работа которого не всегда заметна, но на самом деле он очень многое делает для команды.

— Барриос?

— Точно! Такой футболист всегда нужен любому клубу. Настоящая находка для тренера.

— А в Сербии сейчас следят за РПЛ?

— У нас показывают каждый тур. Боюсь соврать, но, кажется, вообще все игры. Так что в Сербии мы ничего не пропускаем. И за другими чемпионатами следим: АПЛ, ла лига, серия А. Ну и наша лига, естественно, показывается в полном объеме.

— Как в Сербии относятся к тому, что российские клубы и сборная отстранены от международных соревнований? И как ты считаешь, справедливо ли это?

— Это сложная тема, которой я не хотел бы касаться. Могу сказать только одно: желаю, чтобы российские клубы и сборная вернулись как можно быстрее. Честно, в Сербии никто не думает об этом. А справедливо отстранение или нет — этот вопрос не ко мне.

Милан Вьештица и Жулио Сезар. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Я чуть не упал в обморок после выхода из аэропорта — жуткая метель и минус 29 градусов

— В 2002 году ты впервые оказался в России. Помнишь, как узнал об интересе «Зенита»?

— Знаю, что за мной следил скаут. Он посмотрел не одну игру с моим участием. После этого поступило предложение перейти в «Зенит» — Юрий Андреевич Морозов очень хотел меня видеть в команде. Когда я уходил, все вокруг удивились, потому что о России тогда практически ничего не было известно. Если и слышали про какие-то команды, то про «Спартак» благодаря матчам Лиги чемпионов. Все футболисты вокруг рассматривали Германию, Бельгию, Италию и так далее. А я решил поехать в Россию, не думая ни о чем. Серьезно, я не думал ни минуты над предложением «Зенита». Почему-то сразу согласился.

— По деньгам было хорошее предложение?

— Конечно, это тоже повлияло. Но тогда в «Зените» много не платили. Если посмотреть на зарплаты в клубе сейчас, то у меня все было намного меньше.

— На тот момент ты зарабатывал больше, чем российские футболисты в «Зените»?

— Больше, но не сильно. Понимаешь, тогда у «Зенита» не было больших денег. Мы развивались потихоньку. А с появлением результатов вырастали и зарплаты.

— Ты впервые оказался в России — совершенно незнакомой для тебя стране. Какая у тебя была первая реакция?

— Хорошо помню тот день — 19 декабря 2002 года. Была жуткая метель и мороз минус 29 градусов. Я чуть не упал в обморок, когда впервые вышел из аэропорта. Для любого серба первая ассоциация с Россией — это зима. Более того, тогда в «Зените» сразу же начались сборы, и мы тренировались в Петербурге. Я выходил на улицу только на тренировку. В город, наверное, вышел только один раз за десять дней.

— Быстро адаптировался?

— Конечно, потом все уже было нормально. Человек — существо, которое привыкает ко всему. Как футболист я тренировался в минус 29, а как тренер недавно был в Саудовской Аравии, где плюс 50.

— Твой год в Петербурге получился не совсем удачным из-за двух травм. Первое время не жалел о переезде?

— Честно, очень тяжело было. Разное в голову приходило. Но главное, что все удачно сложилось. Город, болельщики, стадион — все это понравилось мне сразу и стало для меня родным.

— В какой момент ты решил, что нужно выучить русский язык?

— Первое время мне очень помогал Предраг Ранджелович (нападающий, выступал за «Зенит» с 2002 по 2003 год. — Прим. «СЭ»). Он хорошо разговаривал по-русски, а я мало что понимал. И каждый раз, когда шла какая-то установка или мне что-то говорили лично, Предраг переводил. В один момент он выдал: «Все! Давай учи русский язык. Я тебе что, переводчик здесь, ***?»

— Достал его своими просьбами.

— Ха-ха! Да. Потому что потом я уже начал спрашивать о том, что говорят по телевизору. Ну он и не выдержал. Как это на русском сказать? ******* он, вот! А потом Ранджелович ушел из команды, как и Владимир Мудринич (полузащитник, выступал за «Зенит» с 2002 по 2003 год. — Прим. «СЭ»),и я остался один. На сербском было не с кем общаться, поэтому пришлось переключиться на русский. Вот так и научился. Другого выхода не было.

— Просто ходил и старался со всеми разговаривать на русском?

— Именно. Сидели, например, на базе с командой, я слушал ребят и пытался отвечать. Естественно, тогда технологии еще не были так сильно развиты. Сейчас выучить язык проще. Но русский очень похож на сербский, много одинаковых слов. На второй год в «Зените» я уже начал разговаривать, пусть и с ошибками. К концу карьеры общался вообще без акцента, но сейчас уже чуть подрастерял хватку.

— А с кем из российских футболистов ты тогда больше всего общался?

— Со Славой Малафеевым и Алексеем Катульским. С ними дружили семьями. Ну и со всеми остальными пацанами тоже общался, в том числе с Аршавиным, Быстровым, Денисовым, Кержаковым.

Александр Кержаков, Андрей Аршавин и Милан Вьештица. Фото Андрей Молодцов

— Первое время они точно тебя подкалывали из-за акцента.

— Я сейчас не могу вспомнить все шутки, но их было очень много. Когда иностранец начинает разговаривать на чужом для себя языке — это всегда интересно и смешно. Я их понимаю.

— Обычно приколы начинаются с матерных слов.

— Ну это классика. Но я точно помню, что моим первым словом было «чуть-чуть». Хотел знать, что это означает. А потом, конечно, выучил все матерные слова.

— Как и почти все легионеры. Водку ты тоже сразу попробовал?

— Я водку потом попробовал, а когда приехал — нет. Ну, в принципе, я никогда не увлекался алкоголем.

— Узнал, что мы с тобой вместе окончили один университет — имени Лесгафта. Слышал, что ты учился на одном курсе с Пановым, Поповичем и Окрошидзе. Это правда?

— Да, я там учился. Знаю, что они тоже окончили этот университет, но мы были в разных группах. Помню, у меня были проблемы с анатомией, ха-ха! Но спасибо однокурсникам, которые помогли. Нашептали мне правильные ответы.

— Ты сказал, что в «Зените» тебя лично хотел видеть Юрий Морозов. Расскажи свое впечатление о нем.

— Когда я приехал, он уже был в возрасте и на закате карьеры в «Зените». Но он запомнился мне серьезным тренером. Было ощущение, что футболисты даже побаивались его. Для молодых игроков он был суперавторитетом. Помню такую историю: Морозов иногда коверкал фамилии, когда называл состав. Например, говорил не Вьештица, а Ваштица. Или Филатова называл Фетисовым. Было интересно слушать! Думаю, он делал это специально, чтобы разрядить атмосферу в раздевалке после пихача.

— Ты тоже побаивался его?

— Ну, это скорее не страх был, а сильное уважение. Все в команде его уважали. И особенно молодые ребята: Малафеев, Аршавин, Кержаков и другие.

— Ты тогда понимал, что Аршавин и Кержаков станут суперзвездами российского футбола?

— Да там все сразу понятно было. По их тренировкам и играм видел, что за этими ребятами будущее. Малафеев, Денисов и Быстров тоже очень талантливыми были.

— Головин говорил, что Аршавин для него был русским Месси. У тебя такие же ассоциации?

— Сто процентов. Я никогда не играл с футболистом такого большого таланта в одной команде. Он мог делать что хотел, играть на любой позиции в атаке. Аршавин — лучший российский футболист в истории.

— Есть мнение, что при таком таланте Андрей Сергеевич мог достичь гораздо большего.

— Может быть. Всегда хочется сделать больше. Но я думаю, что Аршавин сделал достаточно много для российского футбола: прославлял «Зенит» и сборную России на международном уровне, представлял страну, выступая в Англии. Это был футболист высочайшего уровня.

Милан Вьештица и Владислав Радимов. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Продлил контракт с «Зенитом» на три года, и меня сразу выставили на трансфер

— После Морозова в «Зенит» пришел Властимил Петржела. А СМИ тогда писали, что ты хотел покинуть клуб.

— Да, после двух серьезных травм я думал об уходе. На руках было предложение из Болгарии. Но, как видишь, судьба распорядилась по-другому, и я провел практически всю карьеру в России.

— То есть ты мог уйти не из-за смены тренера?

— Нет, не из-за этого. Просто в первый год ожидания были большими, но в итоге много игр пропустил. После первых сборов Петржела сказал: «Хочу, чтобы ты остался». И тот сезон стал для меня лучшим в карьере. Кто бы мог подумать, что так будет.

— Чем тебе запомнился Петржела? У нас в России до сих пор обсуждают его любовь к казино.

— Жалко, что запоминается последнее. У него было много хороших качеств. Например, Пан очень любил работать с молодыми игроками. Помню, что в 2003 году мы плохо начали чемпионат и у нас была серия из двух выездных поражений подряд: уступили «Шиннику» и «Уралану». Следующий матч также был гостевым — во Владикавказе против «Алании». Если бы «Зенит» проиграл и там, то Петржелу могли уволить. Но мы эту игру выиграли со счетом 2:0, а почему? Потому что он не побоялся выпустить молодежь. И с этого момента у нас поперло — закончили сезон на втором месте.

— Петржела — хороший тренер?

— Качественный. Понимаешь, у каждого из нас есть плюсы и минусы. Мне бы хотелось, чтобы люди чаще вспоминали что-то положительное. Хорошие вещи, которые он сделал для «Зенита» и питерского футбола. Лично мне неинтересно обсуждать казино, хотя я тоже иногда играл.

— Последний вопрос на тему казино: Петржела когда-нибудь занимал у тебя деньги для игры?

— Нет. Такого никогда не было.

— В первом же сезоне с Петржелой «Зенит» взял серебро. Какие эмоции тогда были в команде? Ведь на тот момент это был большой успех.

— Очень хорошее настроение было. Мы в том году и Кубок премьер-лиги выиграли! И самое интересное, что могли и первыми в чемпионате стать. Обидно потеряли очки в матчах с «Ростовом» и «Локомотивом» в концовке. В итоге отстали от ЦСКА на три балла. Но второе место, конечно, было большим успехом.

— Летом 2006-го в «Зените» появился Дик Адвокат. Какие у тебя с ним были отношения?

— Никаких. Даже пообщаться с ним не успел. Зимой 2005-го у меня заканчивался контракт с «Зенитом», и я его продлил на три года. А затем меня выставили на трансфер после ухода Петржелы.

— Причина?

— А ее никто не назвал. В клубе появился новый спортивный директор (Константин Сарсания. — Прим. «СЭ»), и мне сказали искать новый клуб. Это произошло сразу после продления контракта. Конечно, ситуация меня шокировала, но в футболе подобные вещи происходят часто. Сегодня ты Бог, а завтра с тобой прощаются. Никаких обид ни на кого не держу, хотя я надеялся играть до конца карьеры в Петербурге. Естественно, никуда не хотел уезжать. Но просто так сидеть сложа руки тоже не мог, поэтому отправился в аренду в «Ростов». А потом они выкупили мой контракт.

Милан Вьештица. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Приехал на сборы «Шинника», и тут президента клуба посадили в тюрьму

— Почему выбор пал именно на «Ростов»? Других предложений не было?

— Меня еще хотели видеть в «Шиннике». Выбрал «Ростов», потому что заинтересованность во мне проявил главный тренер Сергей Балахнин. Я тогда думал, что ситуация с «Зенитом» — временная. Поэтому хотел показать себя в «Ростове» и вернуться в Питер. Вернуться не получилось.

— Какие воспоминания у тебя остались от «Ростова»? Ты же там успел и под руководством Олега Долматова поиграть.

— Никогда не скажу ничего плохого про «Ростов». Прекрасные болельщики, команда и город. Все было хорошо, если бы не последний год, когда мы вылетели.

— После вылета ты принял решение уйти.

— Да, хотя Долматов уговаривал меня остаться. Хотел, чтобы я стал капитаном команды. Но мне было непонятно, какое будущее ждет клуб с точки зрения финансов. А еще я никогда не играл в первой лиге и не знал, чего ждать. Сейчас понимаю — это была ошибка, не нужно было уходить. «Ростов» уже через год вернулся в премьер-лигу и даже в еврокубках играл. Но, с другой стороны: если бы ты знал где упадешь, то ты бы заранее сел. Правильно?

— Затем на тебя вышел «Шинник».

— И случилась такая история: я приехал на сборы в Израиль, но вдруг президента клуба Владимира Шепеля посадили в тюрьму. В общем, возникла странная ситуация, и вариант с Ярославлем отпал из-за неопределенности. В «Партизане» узнали, что можно пригласить меня в команду. Так я ненадолго вернулся в Сербию.

— В «Партизане» все получилось недурно. Ты выиграл два трофея, а еще поиграл вместе с Зораном Тошичем и Стефаном Йоветичем.

— Да, провел там меньше года, но выиграл чемпионат и Кубок Сербии. Йоветич тогда был одним из лучших бомбардиров чемпионата, было видно, что его ждет большое будущее. Могу сравнить свое первое впечатление о нем с первой тренировкой с Аршавиным. Они оба были классными футболистами уже в юном возрасте. Взяв такого игрока в состав, тренер никогда не ошибется.

— А Тошич? Не ты ему посоветовал перейти в «МЮ»?

— Ха-ха! Нет. Тогда у него еще не было таких предложений. Это уже после моего ухода Зоран переехал в Англию.

— Еще два знакомых петербургским болельщикам игрока, с которыми ты пересекался в «Партизане», — Дарко Малетич и Драган Чадиковски. Не обсуждал с ними зенитовское прошлое?

— Конечно, обсуждали. Хоть они и не так долго играли в Петербурге, нам было что вспомнить. Знаешь, я вообще всегда вспоминаю «Зенит». Всем говорю, что эта команда всегда будет в моем сердце.

— После окончания сезона в Сербии ты все-таки стал играть за «Шинник». Как и в случае с «Ростовом», команда вылетела в первую лигу, но на этот раз ты решил остаться. Почему?

— Других конкретных предложений мне не поступало. Да и команда в целом тогда сохранилась, много футболистов осталось. В «Шиннике» очень хотели сохранить меня. Я остался и в сезоне-2009/10 был признан лучшим защитником первой лиги. Наколотил аж восемь голов! Правда, почти все с пенальти, ха-ха!

Милан Вьештица и Вагнер Лав. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Дальше тебя угораздило попасть в «Жемчужину» — один из самых удивительных проектов в истории российского футбола, который быстро схлопнулся. Ты понимал, куда едешь?

— Да, у клуба правда были серьезные планы. И тренер пришел классный — Станислав Черчесов, и игроки приобретались качественные. Никто и подумать не мог, что произойдет что-то плохое. Хотя бы в первые два-три года.

— Ты помнишь, какая рекламная кампания была у «Жемчужины»? Билборды с логотипом команды, фотографией Дэвида Бекхэма и подписью: «Мы отказались от него».

— Конечно, я все помню. И рекламу по Первому каналу: «Будущее за нами». К сожалению, случилось то, что случилось. А планы у клуба были самые амбициозные.

— В «Жемчужине» ты зарабатывал больше, чем в остальных российских командах?

— Нет, но для первой лиги это была очень хорошая зарплата. С деньгами на первых порах проблем не было. Трудности начались сразу после сборов. В итоге в августе от клуба ничего не осталось.

— Расскажи про работу со Станиславом Саламовичем. Каким он тебе запомнился?

— У нас прекрасные отношения были. Мы и после «Жемчужины» иногда созванивались. О нем у меня только хорошие воспоминания как о тренере, так и о человеке. К сожалению, мы не так много вместе поработали.

— А за это непродолжительное время работы прилетала хоть одна шутка от Черчесова?

— Конечно! Точно сейчас не вспомню, но он частенько рассказывал истории о своей игровой карьере. С ним было интересно.

— Как ты узнал о закрытии клуба?

— Я в тот момент «сломан» был, ходил на костылях после порванных связок. Мне позвонил Виталий Булыга и сказал: «С сегодняшнего дня футбольный клуб «Жемчужина» не существует». У меня был шок — я только начал восстановление, да еще и без команды остался!

— А клуб выплатил деньги, обещанные по контракту?

— Да куда там... выплатил, ага. Ни копейки! Разбираться я ни с кем не стал, куда-то в суд ходить. Думаю, никто из игроков этим не занимался. Команда закрылась — все. Как говорится, досвидос.

Григорий Иванов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Уверен, у Григория Иванова все будет хорошо. Он настоящий боец

— А потом ты оказался в «Урале».

— Вот тут интересная история. Я в «Шиннике» капитанил у Александра Ивановича Побегалова, и он меня уговаривал остаться, не уходить в «Жемчужину». Говорил, что это временный проект, который долго не проживет. И как же он оказался прав, а я не послушал! После периода в Сочи я восстановился и позвонил Побегалову, который тогда уже работал главным тренером «Урала», чтобы поздравить его с днем рождения. Он задал мне всего один вопрос: «Ты здоров?» Я ответил: «Да». А Александр Иванович сказал: «Жду тебя 9-го числа на сборах». Вот так я и оказался в Екатеринбурге.

— Обычно у всех «Урал» ассоциируется с Григорием Ивановым. У тебя точно есть история, связанная с ним.

— О, Викторович! С ним у меня всегда были прекрасные отношения. Историй много, но не уверен, что все можно публиковать, ха-ха! Давай расскажу про наши постоянные теннисные споры. Я всю жизнь болею за Джоковича и всегда ставил на его победу. А Григорий Викторович — на всех остальных. Например, на Надаля или Федерера. И я очень часто выигрывал, потому что Новак — лучший теннисист в истории. А Иванов в ответ всегда подкалывал меня.

— А на что спорили?

— На бутылку хорошего вина. Так вот, один раз я с командой выхожу на поле, и на весь стадион раздается крик Иванова: «Милан, просрал твой Джокович, ***!» Я отвечаю: «Викторович, ну игра же у нас сегодня. Давай о футболе думать». А он: «Прости, прости!»

— Это очень смешно.

— Ха-ха! В этом весь Викторович. Никогда не мог сдержаться. Кстати, я слышал, что у него сейчас есть проблемы со здоровьем. Это правда?

— Он говорил, что летает на процедуры в Германию, да. Но держится молодцом.

— Напиши ,пожалуйста, мои слова, чтобы он увидел: дай Бог ему здоровья и скорейшего выздоровления. Викторович — очень хороший человек, который очень много сделал для «Урала». Я уверен, что у него все будет хорошо. Он настоящий боец.

— Григорий Викторович известен тем, что поддерживает «Урал» прямо у бровки во время матчей. Скажи честно, ты удивился, когда впервые увидел его там?

— Конечно, до этого я такого нигде не видел. А затем быстро привык к этому. Футболисты, когда выходят на поле, полностью сосредотачиваются на игре. На такие штуки внимание не обращают.

— Но я уверен, что его голос всегда был слышен лучше всех.

— Даже тренера перекрикивал, ха-ха! Для меня Григорий Иванов всегда был и будет человеком номер один в «Урале». Ни один футболист или тренер с ним не сравнится. Да, он импульсивный, но все люди в команде это знают. А те, кто только приходит, должны знать, чтобы не было непонятных ситуаций. Просто он такой — и все. С ним можно спокойно работать.

— Тебе хоть раз прилетало от Григория Викторовича?

— Прилетало всем. Это абсолютно нормально. Когда Викторович злой, лучше не попадаться ему на глаза, ха-ха! Еще раз поясню: Иванов может что-то на эмоциях сказать, но время пройдет, и ему уже будет жалко, что он это сказал. И да, если он пихал, то всегда только по делу. Просто так — никогда. Поверь, хороших качеств у него гораздо больше, чем кажется со стороны.

— Я как-то позвонил ему и за секунд десять был «обласкан» так, что мама не горюй. А через несколько минут еще раз созвонились и прекрасно пообщались.

— Вот видишь. Значит, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю!

— С кем из того «Урала» ты до сих пор общаешься?

— В основном со Спартаком Гогниевым и Бранимиром Петровичем. Иногда переписываемся с Сафрониди и Манучаряном.

— Гогниев недавно вернулся в «Аланию». Ты видел тактику его команды при угловых у ворот соперника? Ребята хороводы водят.

— Нет, покажи (смотрит видео. — Прим. «СЭ»)... Я такого еще никогда не видел. А они хоть один гол забили после такого розыгрыша?

— Конечно, в «Алании» при Гогниеве и штрафные необычно разыгрывают.

— Молодец, Спартак! Придумывает что-то новое.

Милан Вьештица. Фото Кристина Коровникова

Иванов сказал: «Езжай в «Динамо» и помоги, я доплачу зарплату»

— Последним клубом в твоей игровой карьере стало петербургское «Динамо». Согласился на это предложение, чтобы вернуться в любимый город?

— У меня оставалось полгода до окончания контракта в «Урале», а тогда главным тренером стал Александр Тарханов. И он на меня не рассчитывал. Я сидел с Викторовичем и обсуждал свое будущее. Сошлись на том, что останусь в Екатеринбурге и буду ждать шанса. Затем мне позвонил Павел Гусев, только недавно возглавивший петербургское «Динамо». Я с ним как раз был знаком по «Уралу», мы вместе выходили в вышку. И он меня очень попросил приехать и помочь команде. Говорю: «Пантелеевич, как-то «Динамо» после «Зенита» не вяжется...»

— В итоге договорились.

— Честно, сначала очень не хотелось ехать. Но мне нужно было ведь и завершить учебу в Петербурге, так что решил совместить это дело. Проблема была в контракте, в «Динамо» не могли потянуть мои условия по зарплате. Я еще раз поговорил с Викторовичем, и он сказал: «Пусть там дают столько денег, сколько могут. Я доплачу. Езжай и помоги Павлу Пантелеевичу». В том числе благодаря этому поступку я безмерно уважаю Григория Иванова. И завершилось все удачно — я помог клубу сохранить место в первой лиге, а сам успешно окончил институт.

— А Григорий Иванов не предлагал войти в тренерский штаб «Урала»?

— Нет. Тогда я и сам не думал, что стану тренером. Я вообще сначала агентской деятельностью занимался. Только последние четыре года работаю на тренерской должности.

— После питерского «Динамо» еще были какие-то предложения?

— Звали в «Тосно» и «Войводину», предлагали остаться в «Динамо». Но моя тогда еще первая жена уже настаивала, чтобы я вернулся в Сербию. Тем более нужно было разводиться. Так я оказался на родине и с игровой карьерой закончил. Больше ни за кого играть не захотел, хотя мог года два спокойно побегать. Почему так решил? У меня до сих пор нет ответа на этот вопрос.

— Какие у тебя дальнейшие планы? Хочешь стать главным тренером?

— Пока не думаю об этом, потому что работаю с одним из лучших тренеров Сербии — Ненадом Лалатовичем. У меня всегда было большое желание вернуться в Россию. Посмотрим, что будет. Дай Бог, чтобы этот сезон хорошо закончился.

— А были уже предложения стать главным тренером какого-нибудь клуба?

— Нет, у меня еще нет лицензии, поэтому я могу быть только помощником. Я думаю, что моя работа с Лалатовичем — это надолго.

— Допустим, Лалатович захочет у себя видеть клуб РПЛ. Ты поедешь вместе с ним?

— Даже не обсуждается. Все мои мысли о тренерской карьере связаны с ним. Мы с Лалатовичем до «Войводины» работали в «Радничках» и «Спартаке» из Суботицы — уже четыре года вместе. Но мы же не знаем, что готовит для нас следующий день, верно? Самое главное, что я хочу вернуться в Россию. Это моя вторая родина.

— В 2025 году ждать тебя в России? Например, на мероприятии, посвященному столетию «Зенита»?

— Если работа позволит и будет приглашение, то приеду. Пока по этому поводу со мной никто не связывался.

— Расскажи самую безумную нефутбольную историю, которая случалась с тобой в России?

— Есть такая, но она не для публичного поля.

— Уже можно рассказывать все что угодно.

— Да я знаю... Слушай, когда я должен был уходить из «Зенита», у меня было совсем невеселое настроение. Так, скажем, немножко перебрал с алкоголем. Вышел из бара, сел в машину, поехал, и тут откуда ни возьмись появился гаишник. Он почувствовал, что от меня попахивает, и попросил подышать в трубочку. А у меня был хороший знакомый, который мог отмазать.

— Этот человек не имел никакого отношения к «Зениту»?

— Вообще к футболу никакого отношения не имел. В общем, проблема заключалась в том, что у меня села батарея на телефоне. Я попросил мобильник у гаишника и позвонил тому самому знакомому. Он сказал узнать номер значка человека, который меня остановил. Ну я и полез за его значком и начал спрашивать, а он все понял и начал наезжать: «Ты совсем охренел? Ну, тебе ******!»

— Как говорится: что было дальше?

— К тому моменту уже было 5-6 утра, и меня хотели забрать в участок. К счастью, я извинился, и мы как-то договорились. Доставили меня домой, я поблагодарил гаишника, ха-ха!

Милан Вьештица. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Блиц

— Лучший сербский спортсмен в истории?

— Джокович.

— Лучший сербский футболист в истории чемпионата России?

— Видич.

— Лучший игрок, с которым ты играл в одной команде?

— Аршавин.

— Лучший игрок, против которого ты играл?

— Жулиу Баптиста.

— Лучший игрок мира прямо сейчас?

— До сих пор Месси, ха-ха!

— Ты уверен? Есть еще ребята вроде Холанна, Винисиуса и Родри...

— Хорошие ребята, но до уровня Месси никто из них не дотягивает. И вряд ли в ближайшее время хоть кто-то такой появится.

— Три твоих любимых блюда из русской кухни?

— Борщ, сырники... а что третье выбрать?

— Пельмени.

— Нет, не пельмени! Назову куриные котлеты.

— Напоследок давай составим символическую сборную из игроков, с которыми ты играл.

— Тогда команда без меня будет играть, ха-ха! Малафеев, Анюков, Крижанац, Шкртел, Ширл. В полузащиту поставлю Тошича, Денисова, Аршавина и Быстрова. В линии нападения: Кержаков и Йоветич.

— Мощный состав. Кто будет тренировать?

— Славиша Йоканович. И давай обязательно Григория Иванова возьмем. Пускай любую должность занимает и сидит прямо у поля!