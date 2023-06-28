Новым боссом арбитров выбрали Мажича. В российском судействе опять реформы

Главой департамента судейства РФС назначен Милорад Мажич, который завтра приступит к работе. С 50-летним сербом подписан контракт на два года. Договор предусматривает возможность продления еще на один сезон.

Сербы

За несколько дней до начала предсезонного сбора судей РПЛ у них появился новый начальник. РФС объявил о заключении контракта с Милорадом Мажичем, известным арбитром из Сербии, который мог оказаться в России намного раньше — и в 2020-м, и в 2022-м.

Заместителем Мажича станет его давний помощник и член его судейской бригады Далибор Джурджевич. Он будет курировать работу видеоарбитров.

Сербские СМИ также проинформировали, что в Россию приедет еще один бывший ассистент Мажича — Милован Ристич, который возьмет на себя функции инструктора по физической подготовке судей и куратора помощников арбитров. Но РФС об этом пока ничего не сообщал.

Иностранцы

Это не первые чужеземцы, приглашенные спасать российское судейство. Если не считать иностранных арбитров, мода на которых давно прошла, первопроходцем стал итальянец Роберто Розетти, который сейчас возглавляет судейский комитет УЕФА. Примерно в одно время с ним роль некоего советника в РФС выполнял испанец Хосе Мария Гарсия Аранда Энсинар, проживший определенное время в Москве.

Были венгры Виктор Кашшаи и Дьердь Ринг. Им на смену приехали португалец Витор Мануэл Мелу Перейра и финн Йоуни Хюттия. В экспертно-судейскую комиссию входили или входят бельгиец Франк Де Блекере, немец Вольфганг Штарк, североирландец Алан Снодди, узбек Равшан Ирматов. С приходом Мажича в ЭСК появится турок Джюнейт Чакыр. Советником генерального секретаря РФС был англичанин Дэвид Эллерей.

Ни один из них, кроме Розетти, не оставил существенного наследия. Наши судьи тепло вспоминали только итальянца, который сумел их расположить к себе и дал что-то в профессиональном плане.

Третья попытка

О том, что Мажич может возглавить российских рефери, я писал еще осенью 2020 года, когда стало ясно, что дела у Кашшаи идут неважно. Тогда называли двух кандидатов — помимо серба упоминался англичанин Марк Клаттенбург. Но не сложилось ни с одним из них.

Позднее информация о приезде Мажича появилась снова, даже ходили разговоры, что к нему на Кипр летал на переговоры Ашот Хачатурянц, в то время все еще курировавший судейство.

Но получилось только сейчас. С третьего раза. По одним данным, договоренность была достигнута еще в прошлом году и оставалось только дождаться окончания контракта с киприотами. По другим, Мажич дал добро, а российская сторона приняла его условия этой весной.

Фото РФС

Карьера

Судейством Милорад занимается очень давно. С тех пор как пять операций на колене поставили крест на карьере футболиста. К нему хорошо относились в УЕФА и ФИФА, доверяя важнейшие матчи разных турниров. Говорят, он должен был судить и решающую игру чемпионата мира в России. Но в финал вышли хорваты, и от назначения серба воздержались.

Но и без этого в его послужном списке хватает больших матчей — финалы Лиги чемпионов и Кубка конфедераций, игра за Суперкубок УЕФА...

В своей стране он едва ли не чаще всех назначался на Вечное дерби — матчи между «Партизаном» и «Црвеной Звездой».

Экономист

Мажич — по профессии экономист. Доктор экономических наук. Профессионально занимался мясопереработкой, входил в руководство одного из предприятий у себя на родине. Вроде как даже привозил в Россию образцы своей продукции и пытался пробиться на наш рынок. Безуспешно.

Кипр

Президент футбольной ассоциации Кипра Йоргос Кумас назвал Мажича «лучшей инвестицией». Иного мнения придерживаются боссы АПОЭЛ, одного из ведущих клубов этой страны. Зимой они опубликовали громкое и многословное заявление с критикой и самого Кумаса, и Мажича, при котором «за три года изменилась только сумма на счету главы судей», а также не стало меньше громких ошибок. «Слабый уровень кипрских рефери, нехватка личностей, недостаточное понимание базовых правил судейства и работы ВАР уже сказались на нашей лиге. Все это видят», — говорилось в заявлении.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Реформы

Очевидно, что перед приездом Мажич оговорил особые условия своей работы в российском футболе и добился определенной самостоятельности.

Так, например, все идет к тому, что он будет полностью контролировать не только судей, но и инспекторов в чемпионате России, забрав их под свое крыло из департамента инспектирования.

При этом инспекторы, как предполагается, превратятся в видеоинспекторов. Они не будут ездить на матчи, а станут следить за ними из ВАР-центра в Москве.

Как это будет выглядеть, поймем в начале июля во время зенитовского турнира. По предварительным данным, работу судей проинспектируют Эдуард Малый, Юрий Баскаков, Сергей Зуев и еще трое их коллег. Не исключено, новшество примут или смогут принять не все — тогда часть инспекторов завершат карьеру или уйдут в первую лигу.

Те, кто лучше меня знают Мажича, говорят, что он по характеру — противоположность мягкого Кашшаи. Требователен — и к себе, и к судьям. Посмотрим, как это будет выглядеть при работе в России. Возможно, в первую очередь это проявится при приеме тестов по физической подготовке на ближайшем сборе.

Похоже, менеджер судей РПЛ Николай Иванов вернется к тому, чем занимался до перехода в премьер-лигу: будет курировать судей первого дивизиона. А вот национальный инструктор Николай Левников останется при Мажиче.

Видимо, претерпит изменения работа экспертно-судейской комиссии. Ее не хотят закрывать, значит, придется реформировать.

Хотя Мажич давно следил за ситуацией в нашем футболе и, в частности, в судействе, знает некоторые слабые места, ему и Джурджевичу все равно потребуется время на адаптацию — в быту и в работе. Понятно, что сколь-нибудь заметных улучшений уже завтра ждать не стоит.

Милорад Мажич

Родился 23 марта 1973 года во Врбасе, Югославия.

Судейством занимается с середины 1990-х. Арбитр ФИФА с 2009 по 2019 год. Работал на двух чемпионатах мира (в Бразилии и России), а также на Евро-2016 во Франции. Судил матч за Суперкубок УЕФА-2017, финал Кубка конфедераций — 2017 и финал Лиги чемпионов — 2018.

С августа 2020 года возглавлял департамент судейства футбольной ассоциации Кипра.

Владеет сербским и английским языками. Доктор экономических наук.

Жена — Бранкица, дети — Огнен и Гордан.