О чем на самом деле говорили тренеры с министром спорта

Лимит на иностранных игроков и тренеров, нехватка полей и роль частного капитала.

В понедельник в здании Министерства спорта РФ состоялась рабочая встреча представителей Объединения отечественных тренеров по футболу с министром спорта РФ. Участниками диалога с Михаилом Дегтяревым стали Михаил Гершкович, Станислав Черчесов, Юрий Семин, Валерий Газзаев, Анатолий Давыдов. О самой встрече сообщила пресс-служба министерства. «СЭ» опросил участников и собрал ключевые темы обсуждения.

Лимит на легионеров нужен. Но только на сезонную заявку клуба

Тренеры выступили за то, чтобы лимит распространялся на количество легионеров в заявке клуба на сезон, а не на число иностранных игроков, выходящих на поле. Специалисты отметили, что дополнительные ограничения на естественную конкуренцию за место в составе убивают среду, в которой доморощенные футболисты должны повышать мастерство.

Юрий Семин обратил внимание министра на то, что число легионеров в заявке может быть меньше, но игроки команды должны иметь равные права. Только в конкурентной борьбе главенствует спортивный принцип: играет сильнейший.

Михаил Гершкович и Станислав Черчесов предложили также ограничить количество иностранцев в тренерских штабах российских футбольных клубов, даже обозначив их численность — не больше двух.

Остальной персонал должен быть составлен из россиян, знающих наши условия, язык и рынок футболистов.

Напомним, что такой опыт в РПЛ уже был и принес крайне противоречивые результаты. В сентябре 2015 года налог на иностранных специалистов отменили.

Государственные школы отстают от клубных академий

Юрий Семин отметил, что развитие пирамиды футбола всегда строится с детско-юношеского футбола, а там в масштабах страны проблем хватает — от нехватки инфраструктуры до материального обеспечения бюджетных школ. Особое внимание стоит уделить детским тренерам. При этом много хорошего делается в последние годы: «ЮФЛ — это отличное соревнование. Вижу, как оно проходит благодаря РФС, где чувствуется большая поддержка, в том числе и финансовая».

Государственные школы сильно отстают от клубных академий, лицензируемых РФС, по всем основным направлениям: количеству и качеству специалистов, работающих с детьми, и инфраструктуре для занятий футболом. Этот гандикап по сравнению с академиями, в которые только клубы РПЛ ежегодно вкладывают около 6 миллиардов рублей, и делает разницу между количеством занимающихся футболом детей в России и Германии. О чем, к слову, говорил министр: у нас — 350 тысяч детей, а в Германии — 1,2 миллиона при меньшем населении.

В стране не хватает манежей и полей с подогревом

В России с ее климатическими условиями катастрофическая нехватка нужной инфраструктуры в регионах. Наша страна отстает от близких по климату Скандинавских стран по числу манежей и полноразмерных футбольных полей с подогревом на душу населения.

Во времена министра спорта Виталия Мутко на государственном уровне реализовалась программа строительства футбольных полей, оператором которой выступала федерация. Впоследствии эта программа была свернута.

Необходимо масштабировать систему финансовой мотивации для детских тренеров

Тренеры обратили внимание министра на необходимость повышения квалификации детских тренеров на местах. Кроме того, оплата труда этих специалистов зачастую не сильно превышает МРОТ. Одним из дополнительных инструментов мотивации должен являться механизм солидарности по денежным выплатам в адрес школ и детских тренеров за подготовку профессиональных игроков.

Напомним, что с 2025 года в российском футболе этот механизм изменен в сторону увеличения поддержки школ, являющихся бюджетными/автономными учреждениями. Был упрощен механизм выплаты единого ежегодного взноса (ЕЕВ): 2% для мужчин и 5% для женщин от любого дохода, на который начисляется НДФЛ, а также внесены изменения в порядок распределения выплат в адрес клубов, являющихся бюджетными учреждениями.

Тренеры отметили важность распространения действия механизма солидарности по выплатам детским тренерам на все футбольные школы страны, вне зависимости от их организационно-правовой формы.

Сильные легионеры там, где есть частный капитал

Валерий Газзаев обратил внимание министра спорта на то, что качество иностранных футболистов находится в прямой зависимости от доли частного капитала в бюджете клуба, приведя примеры Евгения Гинера и Сергея Галицкого и отметив, что наличие частного капитала фактически и формирует потолок зарплат игроков. Качественная селекционная работа на зарубежном рынке позволяла на протяжении многих лет пополнять составы ЦСКА и «Краснодара» высококлассными легионерами, что способствовало достижению и спортивного, и коммерческого результата.

Большая часть иностранных футболистов была впоследствии перепродана в зарубежные чемпионаты по цене, заметно превышающей стоимость покупки. При этом все эти годы клубные академии ЦСКА и «Краснодара» выпускали большое число воспитанников для главной команды. Многие из них впоследствии стали игроками сборной России.

Дискуссии министра с профильными людьми должны проходить постоянно. Только в процессе обсуждения важных изменений в отрасли можно принять взвешенные решения, которые принесут пользу в будущем.

Безусловно, министерство может и дальше противопоставлять себя всей футбольной общественности, но кажется, что это путь в никуда.