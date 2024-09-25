Разбираем, что может дать ЦСКА звездный новичок.

Фарфан или Маркизио?

Переход Миралема Пьянича в ЦСКА похож на классическую историю с футболистом, который едет с ярмарки. Тут полный набор, начиная от возраста (34 года), продолжая выступлениями не на топ-уровне (чемпионат ОАЭ) и заканчивая пониманием собственных сил и возможностей (решение о завершении карьеры в сборной). Россия для боснийца — последний солидный контракт в карьере.

Но, как мы знаем, едут с ярмарки по-разному. Можно — будучи действительно крутым игроком — прибыть на полном расслабоне и с лишним весом, наивно полагая, что РПЛ — это аналог Ближнего Востока, и ты по умолчанию звезда. Нетрудно догадаться, что речь о спартаковце Виллиане Жозе. Или вспомнить Маркизио в «Зените», когда от итальянца осталось только имя. А можно — как Джефферсон Фарфан — приехать из Эмиратов с сомнительной медицинской историей и в не лучшем состоянии, после чего выиграть чемпионат России, два Кубка и Суперкубок, убедив в своей необходимости изначально скептически настроенного Юрия Семина.

Так что ключевой вопрос — уровень мотивации Пьянича и его физическое состояние. По второму пункту, наверное, стоит довериться Марко Николичу. Главный тренер ЦСКА до мая работал в ОАЭ с «Шабаб Аль-Ахли» и мог наблюдать за Пьяничем на постоянной основе. Благо играл Миралем регулярно, а его истории травм может позавидовать большинство футболистов. Максимальная пауза по медицинским показателям — 39 дней. Это было еще в «Бешикташе» два с половиной года назад, а в Эмиратах Пьянич только раз выбыл ровно на месяц.

Кто-то скажет — удача. Но, наверное, залог здоровья — это гены плюс профессиональное отношение к собственному организму. Что до мотивации, то предположу, что она у Пьянича присутствует. По-тихому доигрывать он мог и в Эмиратах. И, наверное, Миралем понимает, что может столкнуться с негативной реакцией после истории с отказом боснийских звезд играть против сборной России в 2022 году. Да, потом он пояснил, что ничего не имеет против российских футболистов, только из песни слов не выкинешь. Так что если он едет к нам в страну, то готов к этому ментально и хочет поиграть на хорошем уровне.

Универсал

А как умеет играть Пьянич — прекрасно известно. Два главных его козыря — пас и стандарты. Штрафные Миралема — отдельный вид искусства. И, честно говоря, было больно видеть, как уникального в своем роде специалиста задвинули на второй план после прихода в «Ювентус» Криштиану Роналду. Португалец забрал штрафные и порой выводил из себя многих. 71 удар, 48 попаданий в «стенку» и один гол — настоящая катастрофа.

На момент отъезда в ОАЭ у Пьянича было 26 результативных стандартов, а один из лучших исполнителей в истории футбола Жуниньо Пернамбукану говорил про боснийца: «Миралем обладает невероятным качеством. Он очень эффективен и прежде всего стабилен. Это самая сложная часть. У него много вариаций нанесения ударов. Он может бить по-разному, в зависимости от дистанции».

Миралем Пьянич в «Барселоне». Фото Global Look Press

Так что вратарям РПЛ стоит приготовиться. А диспетчерский талант Пьянича — именно то, что нужно ЦСКА. Да, не забываем про возраст, форму и мотивацию, но очевидно, что у армейцев в принципе нет игроков такого типа. Зделар — разрушитель. Обляков — мотор, связывающий полузащиту с атакой. А Пьянич может стать мозговым центром средней линии. Причем в разных схемах и сочетаниях. Например, в текущей версии (3-4-3) выходить в паре со Зделаром.

Но не исключено, что Николич может отказаться от доставшихся в наследство настроек Владимира Федотова и перейти на вариант с четверкой защитников. Простор для фантазии тут большой. От 4-4-2 (ромб или классическая четверка в середине) до 4-3-3, где треугольник полузащитников можно развернуть по-разному.

Более очевидный — острием вниз (Зделар) и парой Пьянич — Обляков над сербом. Либо острием вверх, когда там будет располагаться Обляков, а Пьянич — действовать чуть глубже, но выше опорного хавбека. В любом случае — даже играя перед своими защитниками — Миралем должен стать тем, кто задает направление атак.

Когда только готовился трансфер боснийца в «Ювентус», Массимилиано Аллегри говорил, что тот может стать одним из лучших глубинных плеймейкеров в мире. Сравнения с Пирло, с которым много работал тренер, очевидны, и прогнозы Макса оправдались. В Турине Пьянич чаще играл «восьмерку», изредка поднимаясь выше. А в ОАЭ — где его класс был востребован в разных ролях — на той же позиции, а также в роли атакующего полузащитника или опорника при расстановке 4-2-3-1.

«Барсу» вспоминать не будем, так как туда хавбек попал в смутное время. Даже с тем негативным опытом очевидно: босниец — универсал с блестящим пасом на любое расстояние и изумительными стандартами. Если к этому приложатся хорошая форма и должная мотивация — РПЛ получит настоящую звезду, а игра ЦСКА круто изменится как по форме, так и по содержанию.