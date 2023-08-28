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Сегодня, 13:45

У «Локомотива» масса талантов и три стержневых игрока. Но без обороны титулы не выигрывают

Рабинер оценил старт сезона «Локомотива»
Игорь Рабинер
Обозреватель
Максим Ненахов, Артем Дзюба, Дмитрий Баринов и Максим Глушенков.
Максим Ненахов, Артем Дзюба, Дмитрий Баринов и Максим Глушенков.
Фото ФК «Локомотив»
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Игорь Рабинер — о команде Галактионова на старте сезона.

Сейчас я вижу в «Локомотиве» трех футболистов, от присутствия на поле и игры которых кардинальным образом зависит результат. Это Лантратов, Карпукас (не Баринов!) и Дзюба.

Артем Дзюба в&nbsp;матче &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. Дзюба вернулся — «Локо» победил. «Сочи» не помогло даже кошмарное поле «Фишта»

Вы можете как угодно относиться к Артему, но во что превращаются красно-зеленые без него, наглядно показали матчи с «Крыльями» и «Краснодаром», в которых должны были быть одно крупное поражение и одно рядовое, но характер плюс феноменальный фарт обеспечили «Локо» две ничьих. В воскресенье Дзюба вернулся, и игра команды встала на свои места. И сам он голевую отдал. Все то, что он говорит, не имеет отношения к тому, что он делает на поле, и эти вещи надо четко разделять.

Лантратов и Карпукас — два самых стабильных и качественных игрока команды. Без них там, боюсь, все развалится. Я в очередной раз насладился, как второй перегрызал атаки соперников, предугадывал их направления. У него и статистика постоянно лучше, чем у капитана. У вратаря в Сочи работы толком не было, но после того, что Илья творил с той же Самарой, он заслужил право на отдых и «сухарь» без единого сейва.

Сергей Пиняев и Кирилл Заика
Сергей Пиняев и Кирилл Заика.
Фото ФК «Локомотив»

Ни одного другого футболиста «Локо» сейчас не назову стержневым. Хотя талантов там масса — Баринов, Пиняев, Глушенков, Тикнизян, Миранчук и т. д. Но всех их болтает, стабильности нет. Гениальный отрезок был у Наира, но его прервал... Галактионов переводом игрока налево в полузащиту. В минувшем туре состоялось возвращение «домой», доказавшее, что не надо чинить то, что работает.

Плохой отрезок у Пиняева, который пару матчей только злился, что у него не получается, а сегодня уже вышел со скамейки. Глушенкову не могут найти постоянную позицию, отчего игрока колбасит — то звездный матч, то никакой. «Сочи» забил, молодец. Но способен на гораздо большее.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют победу над &laquo;Уралом&raquo;. «Зенит» подкрадывается к первому месту. По-настоящему мощного конкурента у чемпиона пока нет

Баринов как капитан должен и команду объединять, и показывать другой уровень футбола. Миранчуку надо больше доверять, чем это происходит в нынешнем сезоне.

Заметьте, среди названных мною стержневых игроков нет ни одного центрального защитника, да и меняются они постоянно. Именно поэтому никаким чемпионом, что я прогнозировал, увы, до сезона, и близко не будет. Потому что правильно сказал сэр Алекс Фергюсон: матчи выигрывает атака, а турниры — оборона.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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