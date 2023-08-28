У «Локомотива» масса талантов и три стержневых игрока. Но без обороны титулы не выигрывают

Сегодня, 13:45
Сейчас я вижу в «Локомотиве» трех футболистов, от присутствия на поле и игры которых кардинальным образом зависит результат. Это Лантратов, Карпукас (не Баринов!) и Дзюба.
Вы можете как угодно относиться к Артему, но во что превращаются красно-зеленые без него, наглядно показали матчи с «Крыльями» и «Краснодаром», в которых должны были быть одно крупное поражение и одно рядовое, но характер плюс феноменальный фарт обеспечили «Локо» две ничьих. В воскресенье Дзюба вернулся, и игра команды встала на свои места. И сам он голевую отдал. Все то, что он говорит, не имеет отношения к тому, что он делает на поле, и эти вещи надо четко разделять.
Лантратов и Карпукас — два самых стабильных и качественных игрока команды. Без них там, боюсь, все развалится. Я в очередной раз насладился, как второй перегрызал атаки соперников, предугадывал их направления. У него и статистика постоянно лучше, чем у капитана. У вратаря в Сочи работы толком не было, но после того, что Илья творил с той же Самарой, он заслужил право на отдых и «сухарь» без единого сейва.
Ни одного другого футболиста «Локо» сейчас не назову стержневым. Хотя талантов там масса — Баринов, Пиняев, Глушенков, Тикнизян, Миранчук и т. д. Но всех их болтает, стабильности нет. Гениальный отрезок был у Наира, но его прервал... Галактионов переводом игрока налево в полузащиту. В минувшем туре состоялось возвращение «домой», доказавшее, что не надо чинить то, что работает.
Плохой отрезок у Пиняева, который пару матчей только злился, что у него не получается, а сегодня уже вышел со скамейки. Глушенкову не могут найти постоянную позицию, отчего игрока колбасит — то звездный матч, то никакой. «Сочи» забил, молодец. Но способен на гораздо большее.
Баринов как капитан должен и команду объединять, и показывать другой уровень футбола. Миранчуку надо больше доверять, чем это происходит в нынешнем сезоне.
Заметьте, среди названных мною стержневых игроков нет ни одного центрального защитника, да и меняются они постоянно. Именно поэтому никаким чемпионом, что я прогнозировал, увы, до сезона, и близко не будет. Потому что правильно сказал сэр Алекс Фергюсон: матчи выигрывает атака, а турниры — оборона.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -