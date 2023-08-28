У «Локомотива» масса талантов и три стержневых игрока. Но без обороны титулы не выигрывают

Игорь Рабинер — о команде Галактионова на старте сезона.

Сейчас я вижу в «Локомотиве» трех футболистов, от присутствия на поле и игры которых кардинальным образом зависит результат. Это Лантратов, Карпукас (не Баринов!) и Дзюба.

Вы можете как угодно относиться к Артему, но во что превращаются красно-зеленые без него, наглядно показали матчи с «Крыльями» и «Краснодаром», в которых должны были быть одно крупное поражение и одно рядовое, но характер плюс феноменальный фарт обеспечили «Локо» две ничьих. В воскресенье Дзюба вернулся, и игра команды встала на свои места. И сам он голевую отдал. Все то, что он говорит, не имеет отношения к тому, что он делает на поле, и эти вещи надо четко разделять.

Лантратов и Карпукас — два самых стабильных и качественных игрока команды. Без них там, боюсь, все развалится. Я в очередной раз насладился, как второй перегрызал атаки соперников, предугадывал их направления. У него и статистика постоянно лучше, чем у капитана. У вратаря в Сочи работы толком не было, но после того, что Илья творил с той же Самарой, он заслужил право на отдых и «сухарь» без единого сейва.

Сергей Пиняев и Кирилл Заика. Фото ФК «Локомотив»

Ни одного другого футболиста «Локо» сейчас не назову стержневым. Хотя талантов там масса — Баринов, Пиняев, Глушенков, Тикнизян, Миранчук и т. д. Но всех их болтает, стабильности нет. Гениальный отрезок был у Наира, но его прервал... Галактионов переводом игрока налево в полузащиту. В минувшем туре состоялось возвращение «домой», доказавшее, что не надо чинить то, что работает.

Плохой отрезок у Пиняева, который пару матчей только злился, что у него не получается, а сегодня уже вышел со скамейки. Глушенкову не могут найти постоянную позицию, отчего игрока колбасит — то звездный матч, то никакой. «Сочи» забил, молодец. Но способен на гораздо большее.

Баринов как капитан должен и команду объединять, и показывать другой уровень футбола. Миранчуку надо больше доверять, чем это происходит в нынешнем сезоне.

Заметьте, среди названных мною стержневых игроков нет ни одного центрального защитника, да и меняются они постоянно. Именно поэтому никаким чемпионом, что я прогнозировал, увы, до сезона, и близко не будет. Потому что правильно сказал сэр Алекс Фергюсон: матчи выигрывает атака, а турниры — оборона.