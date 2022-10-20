«Федун назначил меня под давлением общественного мнения. Я работал без права на ошибку». Монолог Дмитрия Аленичева

Дмитрию Аленичеву сегодня исполняется 50 лет.

Сегодня исполняется 50 лет Дмитрию Аленичеву — экс-капитану, звезде и бывшему главному тренеру «Спартака», четырехкратному чемпиону России, победителю и автору единственного российского гола в финале Лиги чемпионов — за «Порту» Жозе Моуринью в 2004 году. «СЭ» поздравляет культового футболиста с юбилеем и публикует отрывок из книги нашего обозревателя Игоря Рабинера «Спартаковские исповеди». Ее обновленное и расширенное переиздание в двух томах (первое издание было опубликовано в 2011 году) выйдет в свет в ближайшие месяцы. Этот фрагмент из второго тома — о времени в 2015-2016 годах, которое Аленичев провел в качестве главного тренера красно-белых.

Не жалею, что согласился возглавить «Спартак». Это была моя мечта

Если бы я вернулся в 2015-й и снова нужно было решать, возглавить ли «Спартак», — однозначно сделал бы это. Неоднократно говорил, что это была моя мечта. Я долгие годы играл за красно-белых и многое выиграл. Честно говоря, надеялся на более долгое пребывание в качестве главного тренера.

Но, когда шел, понимал — любая значимая осечка дорого мне обойдется. Учитывая прошлое, когда почти каждый год в «Спартаке» менялись тренеры, четко осознавал, что меня это тоже, скорее всего, ожидает, что терпеть никто не будет. Год — это, конечно, мало. Рассчитывал выиграть с командой чемпионат или хотя бы Кубок.

Однако прекрасно понимал, что Леонид Федун взял меня не столько по собственному желанию, сколько под давлением общественного мнения. Не видел у него особого желания меня назначать. Тем более что его зять Юхан Гераскин спал и видел на посту главного тренера Курбана Бердыева.

Не думаю, что на отношении Федуна ко мне сказывалась старая история с интервью «СЭ» «Старков — тупик для «Спартака»». С тех пор прошло слишком много времени, и тут уже работали другие факторы. С Александром Петровичем, кстати, мы больше никогда не виделись.

Несмотря на все это, я пошел в «Спартак». Потому что мечтал тренировать красно-белых и просто не мог отказаться от такого шанса. Думал: а вдруг его больше не будет никогда? И надеялся, что смогу переломить ситуацию, переубедить владельца «Спартака». Три года проработал в «Арсенале», и, наверное, можно было взять кого-нибудь из серединки премьер-лиги, накопить опыта. Но исходил из того, что в «Спартак» два раза не зовут.

Дмитрий Аленичев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Не так давно узнал о существовании Заремы Салиховой, и мне рассказали, что она в интервью Ксении Собчак, оказывается, сказала тогда Федуну: мол, у Аленичева прямой пробор и волосы сальные, и брать меня в «Спартак» нельзя — ничего не получится. Воспринял все это с улыбкой. Нам с ней никогда не доводилось общаться, и в период работы в клубе я вообще не был в курсе, что такой человек есть.

Слышал, что в конце первого сезона Леонид Арнольдович в одном из интервью возложил ответственность за мое назначение на генерального директора Сергея Родионова. Наверное, Сергей Юрьевич, как один из выдающихся спартаковцев, сыграл в нем определенную и, может, даже важную роль, но в «Спартаке» решающее слово всегда за Федуном. Так что назначил меня все-таки он.

Скажу спасибо и вице-президенту Александру Жиркову, который был на той встрече с Федуном и его помощниками, после которой меня решили назначить главным тренером. На мой взгляд, он проделал очень хорошую работу, за которую ему благодарен. Он отвечал за финансовую составляющую трансферов на вход и продажи ненужных футболистов. Одной из его важнейших задач было не дать разгуляться агентам, которые любят нажиться на таких командах, как «Спартак». Александр Николаевич этого сделать не позволил, был абсолютно прав, и показательно, что именно по итогам его работы красно-белые стали чемпионами.

Когда я шел в клуб — знал, что там происходит. Для меня первой задачей было почистить команду. С тем составом, что был, и с тем, что творилось в команде — а там были различные группировки, — ни о каком максимальном результате сразу не могло быть и речи. Но проговаривали и ставили мы высшие цели, потому что по-другому в этом клубе просто не может быть.

Первый год рассматривал как переходный — необходимо было убрать футболистов, которые деградировали. Поэтому сразу расстался с довольно большим количеством игроков. На места ушедших нужны были новые, те, кто поведет команду вперед. Что и было сделано. Благодарен руководству и за то, что выполнили обещание, которое дали в момент заключения контракта, — что никогда не будут вмешиваться в выбор состава. Ни Федун, ни кто-либо другой ни разу этого не делали.

Летом после первого сезона я пригласил в «Спартак» Фернандо, по поводу которого, кстати, у меня с Федуном были небольшие разногласия по стоимости (12 миллионов евро. — Прим. И.Р.). Но сумел его убедить.

Помню его первую тренировку. Да, бразилец приехал с лишним весом. На занятии мы разделились на две группы. Одна играла в «квадрат», шесть на шесть с одним нейтральным. Этим нейтральным я и поставил Фернандо. Тому, кто не видел, в это будет трудно поверить, но минут за двадцать, играя в два касания, он не потерял ни одного мяча. Мы были ошарашены. И подумали: а если он еще и пять лишних килограммов скинет, что будет? И когда скинул — показал всем, кто такой Фернандо.

Купили мы и Зобнина, который тогда был в очень хорошей форме. Рома с огромным удовольствием принял мое предложение, контракт с ним подписали в считаные дни. То есть к сезону-2016/17 собрали боеспособный коллектив. Я прекрасно понимал, что чемпионат выиграем либо мы, либо «Зенит». И это произошло — но уже без меня. После АЕК случилось то, что случилось.

Дмитрий Аленичев. Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сперва условия «Спартака» Карреру не устроили

Работая в Туле, знал, что интерес в «Спартаке» ко мне есть. Несмотря на то, что «Арсенал», с которым мы годом ранее вышли в премьер-лигу, теперь из нее вылетал, разговоры ходили. Меня лоббировал ветеранский совет, который тогда существовал в клубе, — Олег Романцев, Георгий Ярцев, Евгений Ловчев. Они доносили свои мысли до Леонида Арнольдовича, говорили, что нужен бывший спартаковец.

Потом мне позвонил Ярцев, сказал, что меня в клубе хотят видеть, познакомиться, послушать мое видение игры «Спартака». Так и встретились — Федун, два-три его помощника и я. Представил программу, обозначил цели, к которым надо стремиться. Но для этого, повторяю, нужно было избавиться от некоторых футболистов и приобрести других под мое видение. С чем он сразу согласился, что мне понравилось. Потому что бывают случаи, когда тренеру навязывают игроков, которых тот не хочет.

Здесь такого не было. Состоялся хороший, конструктивный разговор примерно на час. Пожали руки, и через два дня я подписал контракт на три года. Это правда, что в нем не было отступных в случае увольнения клубом. Вернее, были, но небольшие — в случае отставки мне должны были выплатить три месячные зарплаты. Я о деньгах много не думаю, для меня главное — футбол. И «Спартак». Зарплата, кстати, была меньше миллиона евро — не знаю, платили ли такую еще кому-то в этом клубе...

Конечно, понимал, что у меня есть серьезные конкуренты, и про того же Бердыева слышал и читал. Но меня мало интересовали все подводные течения. Я хотел работать со «Спартаком» и получил такую возможность.

Официально оформлять Олега Ивановича или Георгия Александровича в наш штаб не было необходимости по той простой причине, что я с ними мог каждый день разговаривать по телефону, а иногда — встретиться и обсудить текущие вопросы. Они мне и сами говорили: «Дима, в любой момент звони!» Не стеснялся частенько это делать. И видеться тоже. Поэтому не принимаю мнения критиков, говоривших о том, что нашему штабу в том сезоне не хватало опыта. А кого надо было брать? Как строить тренировочный процесс и доносить свои идеи до футболистов, я понимал. По нюансам же советовался с Романцевым и Ярцевым.

Кстати, разговоры о якобы конфликте между моими помощниками Егором Титовым и Дмитрием Ананко, из-за которого последнему пришлось уйти, — неправда. Ананко ушел не по этой причине — просто было решение президента поменять тренера по обороне на иностранного специалиста. И я просто был поставлен о нем в известность.

Так, по стечению обстоятельств, мы и пригласили Массимо Карреру. У меня есть связи в Италии, сам там поиграл, многих знаю. Позвонил влиятельным людям и обозначил, что мы ищем итальянского специалиста по обороне. Сначала предложили Алессандро Несту, но он работал в США и не смог. Были еще два кандидата, и, по-моему, четвертой назвали фамилию Карреры. Помнил его по «Ювентусу», мы играли друг против друга — например, на «Локомотиве» в 1993 году, когда я еще не перешел в «Спартак» и железнодорожники встречались с «Юве».

Мне дали его номер — он тогда был на чемпионате Европы в расположении сборной Италии, помогал Антонио Конте, — и я позвонил.

— Массимо, интересно ли тебе такое предложение? Если да, то я готов прилететь к тебе.

— Да, можем переговорить, — ответил Каррера.

И мы с Родионовым полетели в Лион. После одной из игр встретились в гостинице втроем.

Изначально переговорили с Леонидом Арнольдовичем по условиям — и, исходя из этого, сделали ему предложение. Сперва условия «Спартака» Массимо не устроили. На следующий день немножко улучшили финансовую часть и договорились. Уже после Евро Каррера прилетел в Москву и подписал контракт.

Говорили с ним по-итальянски. Я почти каждый год бываю в отпуске в Италии, общаюсь по телефону с друзьями из этой страны, дома смотрю некоторые телепередачи на итальянском. Язык достаточно легкий, и за два года в «Роме» и «Перудже» я выучил его и не забыл.

Поражаюсь нашим иностранцам, кое-кто из которых даже принял российское гражданство. Тот же Марио Фернандес десять лет отыграл в России, но язык так и не выучил! В то время как у меня в контракте с «Ромой» было прописано: три раза в неделю — изучение языка. В течение двух лет занимался с профессором. Основы выучил, а потом общение с итальянцами дало плоды.

Массимо Каррера, Егор Титов, Дмитрий Аленичев. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Промес погулял, его заметили, руководство просило его наказать. Но я, наоборот, поставил его в Перми. Он забил и обнял меня

Приятно слышать слова тогдашних спартаковцев, в частности Дениса Глушакова, что чемпионскую команду набирал я и это — тот самый «багаж Аленичева». Возможно, это прозвучит нескромно, но так и было. Набирал состав под свое видение футбола и к началу сезона-2016/17 был им удовлетворен по каждой позиции. Тот же Фернандо провел сумасшедшее время в «Спартаке», болельщики его полюбили. Это был стержень команды, он исполнял все!

Когда его брали, был выбор между Фернандо, Лассана Диарра и еще одним игроком из Кот-д'Ивуара. Во-первых, я позвонил Винченцо Монтелле, с которым играл в «Роме», узнал его мнение — ведь он тренировал Фернандо в предыдущем сезоне в «Сампдории». Он сказал, что это отличный футболист, дал ему подробную характеристику. Диарра — тоже большой мастер, но по нему у меня были сомнения из-за возраста и травм. В общем, выбрал Фернандо и не без труда, но смог настоять на его кандидатуре перед владельцем клуба.

А годом ранее по новичкам сразу не все заладилось. Например, очень хотел вернуть из «Терека» спартаковского воспитанника Олега Иванова — футболиста как раз с тем игровым интеллектом, который был мне нужен. Но руководство не пошло мне навстречу.

Конечно, я многого в прессе не рассказывал. Думал так: если открою какие-то вещи, болельщики возмутятся, начнутся скандалы, баннеры, просьбы к руководству. Я хотел работать в более спокойной обстановке. Прекрасно понимал, что сезон нужно было как-то доиграть. Что есть группа команд сильнее «Спартака» и даже в тройку попасть будет сложно. А вот в межсезонье закончим перестройку — и в следующем сезоне у нас уже будет все, чтобы решать другие задачи.

Когда пришел, прекрасно понимал, что поначалу придется в основном играть с теми, кто есть. Настроил себя так, потому особо и не нервничал, что новичков мало, и не жаловался на это в прессе. Конечно, было неприятно, но сезон пережил, и на второй уже появились дополнительные силы.

Конечно, у каждого тренера — своя философия, и у нас с Муратом Якином, который до меня возглавлял «Спартак», она очень разная. Но не хочу жаловаться, что нашему штабу во многом пришлось менять привычки игроков. Наоборот, когда познакомился с командой и рассказал ей о своих идеях, показалось, что ребята восприняли мои мысли с энтузиазмом.

Когда я тренировал «Арсенал» и мы, новички премьер-лиги, в Туле обыграли «Спартак» 1:0, после финального свистка подошел к Диме Комбарову, с которым давно были прекрасно знакомы, и спросил:

— Как же вы нам умудрились проиграть?

Он зло ответил:

— Да надоело уже!

От опытного футболиста исходили слова отчаяния, и я понял, что в команде что-то не так. Ребятам хотелось перемен!

Отличные отношения у нас сложились с Промесом. Помню, после поражения в первом круге от ЦСКА дня за два-три до следующей игры в Перми он где-то погулял, и его увидели. Руководство попросило наказать Квинси и не ставить в стартовый состав. Я вызвал его, поговорил, он извинился. И тогда я откровенно ему сказал:

— Меня просят, чтобы тебя не было в стартовом составе, но поступлю наоборот. И твоя задача — сам понимаешь какая.

В итоге он сделал дубль, забил победный гол, подбежал ко мне и обнял. Да, непростой парень, но разве звезды бывают простыми?

Недавно встретил его в аэропорту. Они чартером летели на Суперкубок, а мы — на матч ветеранов «Зенита» и «Спартака». Обнялись с ним, я спросил:

— Ну что, в Суперкубке забьешь?

— На сто процентов!

Не сдержал слово. Зато победный гол в финале Кубка в ворота «Динамо» забил!

Там, на матче ветеранов, я последний раз видел Георгия Александровича Ярцева. 8 июля 2022 года в раздевалке сидели вместе, шутили. Как обычно, Саныч пачку сигарет до игры выкурил, пачку — после. Кофе, сигареты... Сколько раз говорил ему: «Георгий Александрович, бросайте!» «Нет-нет, Дима, я уже не могу!»

Все те два дня в Санкт-Петербурге мы постоянно общались. И когда через несколько дней Влад Радимов первым мне написал, я даже не смог ответить. И потом посыпалось — от Титова, Тихонова...

Тяжело. Мы ведь с Ярцевым были знакомы с 1994 года. Почти тридцать лет. Никогда не забуду, как наш «пионеротряд» под его руководством золото 1996-го выиграл. Это было нечто! Никто в него не верил. Критиковали, говорили, что выше шестого-седьмого места не будем. Но у него такой характер! На каждой тренировке говорил нам:

— Ребята, докажите им обратное!

Как отец нам был. И когда на прощании в спартаковском манеже многие ко мне подходили, просили произнести слова на церемонии прощания, я Тихонову сказал:

— Андрей, не могу. Иди, скажи сам...

И телевизионщикам отказал, сил не было. До сих пор не могу поверить.

Квинси Промес и Дмитрий Аленичев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Критику за то, что взял Дзюбу в наш самолет, не понимаю и не принимаю

Некоторые поражения я переносил тяжело. Помню, например, 0:3 в Краснодаре от «Кубани», которая шла внизу таблицы. Перед тем матчем я команду чуть ли не на неделю на базе закрыл. Думал, что встряхну игроков, но ошибся. Может, стоило их, наоборот, в день игры собрать. Как и у всех тренеров, у меня бывали болезненные поражения, после которых не спишь ночь напролет, анализируешь, что сделал не так.

«Спартак» — клуб с высочайшей требовательностью болельщиков, поэтому иногда упрекали и за победы. Правда, я только сейчас услышал, что после домашних 1:0 с «Ростовом», когда соперник заканчивал матч вдевятером, Федун досрочно ушел со стадиона, сказав, что это — неспартаковский футбол. Но пусть те, кто возмущался нашей оборонительной игрой, поднимут состав и посмотрят, кто у нас играл в группе атаки и кто был в запасе. У меня не было другого выхода!

«Кубань» была как раз после этого. А затем мы едва не обыграли дома «Зенит» — на последних минутах Артем Дзюба сравнял. Конечно, было жалко, что в концовке пропустили. Тогда получил травму Сальваторе Боккетти, и доктор за пределами поля очень долго ему голову перебинтовывал. В это время Дзюба, оставшийся без такого опекуна, и забил.

Я редко срываюсь, но тогда накричал на врача команды. Нет, о его увольнении не могло быть и речи. Быстро остываю. Могу покритиковать, но никаких оскорблений. И тем более кадровых решений после одного такого эпизода не принимаю. И матом при команде не ругаюсь. Могу выругаться в окружении тренерского штаба, играя в карты, но при футболистах — исключено.

Дзюба... У болельщиков «Спартака» с ним свои отношения. Прекрасно их понимаю — воспитанник «Спартака» ушел к главному сопернику. Но какое отношение к их позиции имею я? У нас с Артемом всегда был хороший человеческий контакт, и после тех 2:2, когда он сравнял счет, я подошел, обнял его, мы поговорили. И сам он вел себя по отношению ко мне так же. Уже когда я тренировал «Енисей» и мы приехали на последнюю игру чемпионата в Санкт-Петербург, он перед игрой подбежал, обнял, спросил, как дела.

Нашумела история, когда я по просьбе Артема взял его в самолет после матча второго круга, который мы проиграли в Питере 2:5. Никто из игроков не был против. Он попросился, я разрешил. На чисто человеческих отношениях. И критику в свой адрес в связи с этим я не понимаю и не принимаю.

Пусть она останется на совести болельщиков. А я рад был узнать, что, например, Никита Павлович Симонян в этом вопросе на моей стороне. Все знают, что этот человек — образец джентльменства в футболе. И мы с ним мыслим одинаково. Скажу так: если бы в момент ухода Дзюбы я был в «Спартаке», то сделал бы все возможное, чтобы он остался. И в атакующих действиях команды сделал бы ставку на него.

Все знают, что я спокойный, уравновешенный человек, что никогда на игроков грубо не ругаюсь. Но это не говорит о том, что не могу быть жестким. Те, кто видят меня на публике, не знают меня в раздевалке. Если надо — могу завестись. Так что у многих болельщиков обо мне обманчивое мнение. Когда, например, вопрос касается нарушения дисциплины, то... Аленичева многие не видели.

О мифах про «ОПГ «Ромашка»», конечно, был наслышан. На деле же увидел только то, что русские далековато от иностранцев, и это не дело. Как можно работать в такой обстановке? Вспоминаю себя игроком в «Спартаке», в «Порту» — везде был коллектив. Если не будет сплоченности — о результате можно и не мечтать. Нужно было это искоренять.

Но не значит, что надо было этих легионеров убирать. Потому что, например, Таски считаю очень сильным игроком. Да, Сердар был подвержен травмам, но, когда находился в хорошей форме, для российского чемпионата это был топ-защитник. Были там определенные семейные обстоятельства, я не смог его удержать, и зимой он ушел в аренду в «Баварию». Конечно, на его место нужно было найти замену, и время позволяло. Но, к сожалению, центрального защитника мне не дали. А на следующий сезон Таски вернулся и был основным защитником в чемпионской команде.

Я бы и Хурадо с удовольствием оставил. Отличный полузащитник! По-футбольному интеллигентный, с высоким техническим оснащением. Три раза с ним разговаривал, но он ответил, что по семейным обстоятельствам должен уехать. Хотя ему все нравилось, русские ребята к нему с уважением относились.

Многие вопросы решались клубом без меня. Например, по Роману Широкову. Когда у него на счету было 14 матчей в чемпионате, руководство четко дало мне понять, что больше ему играть нельзя, поскольку с 15-м матчем он получит автоматическое продление контракта. А его «Спартак» переподписывать не хотел.

Вот эта история — не придуманная, все так и было. Узнав об этом, я сразу же с Ромой переговорил и прямо объяснил. Он ответил, что все прекрасно понимает и надо делать так, как будет лучше для «Спартака». Сам я считал, что Широков нам бы еще помог, говорил руководству: «Может, найдете компромисс, какие-то корректировки в контракте сделаете?» Но все уже было решено.

Дмитрий Аленичев. Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»

При шестом месте мне бы второго шанса не дали

Конечно, меня могли уволить по ходу сезона. Такая опасность в «Спартаке» присутствует всегда. Помню совещание в офисе «Лукойла» за три тура до конца осенней части чемпионата. Леонид Арнольдович поставил задачу взять максимальное количество очков в этих трех играх. Что будет в противном случае, прямо не прозвучало, но контекст был ясен. В итоге взяли семь очков, сыграв вничью с «Рубином», — но футбол показали отличный. Поэтому Федун и сказал:

— Все хорошо, работаем дальше.

Меня очень разозлила первая весенняя игра с ЦСКА, которую мы по счету проиграли вроде не особо убедительно, 0:1, но на самом деле сыграли безобразно. На песке в Химках не было никакого футбола, но было очень неприятно. Весну начали не очень, но потом раскочегарились.

Смешанные эмоции оставил матч в Санкт-Петербурге. Первый тайм с нашей стороны, выигранный «Спартаком» 2:1, получился просто фантастический. Играли в свое удовольствие, и именно такой мне хотелось видеть нашу команду постоянно. Попов и Глушаков забили голы после отличных комбинаций.

Но вышли после перерыва и сразу пропустили. Растерялись, не сумели собраться и рассыпались. К сожалению, все получилось закономерно. И не буду кивать на неназначенный судьей Вилковым пенальти при 2:1. Да, могло стать 3:1. Но мы точно так же могли пропустить сразу после перерыва и проиграть, например, 3:6.

После ухода Таски я часто ставил Граната, а шанс молодой паре центральных защитников Кутепов — Пуцко дал только на финише сезона. Исходил из того, кто лучше готов. Конечно, при прочих равных играли бы молодые, но по тренировкам большую часть весны ситуация была иной. Кутепов с Пуцко очень хорошо вышли против «Локомотива», когда мы выиграли 2:0, и это меня порадовало. К сожалению, в больших защитников они так и не выросли, хотя у Ильи был прекрасный чемпионат мира-2018 рядом с Сергеем Игнашевичем.

В концовке сезона мы прилично разыгрались. Хорошо понимали, что загнаны в угол и деваться уже некуда. Любая ничья в нескольких последних турах — и с большой долей вероятности мы не попадем в еврокубки. Ребята — молодцы, выложились без остатка. Все понимали, что при невыходе в Европу мы и от болельщиков получим, и от руководства, и сами себя лишим международных матчей. А лично я думал — и по сей день уверен в этом, — что при шестом месте мне бы второго шанса не дали.

Когда, выиграв четыре матча подряд всухую, мы заняли пятое место и попали в еврокубки, то выполнили задачу, которую перед нами накануне сезона поставил Федун. Тем не менее он сказал, что такое место — позор для «Спартака». Глобально это так, но...

Это стало лишним напоминанием о том, что я понял, еще только придя в «Спартак»: работаю до первой ошибки. Учитывая эмоциональность Леонида Арнольдовича и читая многие его предыдущие высказывания, не удивился.

В раздевалку после матчей он в том сезоне заходил крайне редко. Но после заключительной домашней игры с «Тереком», когда мы выдали серию из четырех побед с общим счетом 9:0, — зашел.

Дмитрий Аленичев. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ» Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Глушакова выбрала капитаном команда, но я и сам этого хотел

Перемены, которые происходили во время летнего трансферного окна-2016, меня в основном радовали. Фернандо, Зобнин... За рекомендацию Фернандо спасибо спортивному директору Дмитрию Попову, который, впрочем, ушел из «Спартака» перед самым матчем с АЕК. Это не стало для меня шокирующей новостью, я был в курсе, но ни на мои позиции, ни на команду не повлияло. У футболистов совсем другие задачи, а меня назначал не Попов, и связки спортивный директор — главный тренер, как, допустим, недавно в «Динамо» Бувач — Шварц, у нас не было.

К Зобнину, чье «Динамо» тем летом вылетело из премьер-лиги, лично советовал присмотреться Леонид Арнольдович. Тут наши мнения полностью сошлись.

Когда за защитников стал отвечать Каррера, я ни в какие жесткие рамки его не ставил. Во время практических занятий на час отдавал защитников ему, Егор занимался группой атаки, а я все это подытоживал. Не считал правильным ограничивать Массимо, тем более что он обладал таким колоссальным опытом игры за «Ювентус» при лучших тренерах мира того времени.

Работать с Каррерой было интересно. Это значимая фигура для итальянского футбола. И в том, что «Спартак» выиграл золото чемпионата России, в котором не побеждал шестнадцать лет, его заслуга очень велика. Он импульсивный, эмоциональный — и это передавалось ребятам, которые рубились на футбольном поле до конца. Сколько голов на последних минутах было забито! Это и от характера Массимо исходило.

Тем же летом мы усилили штаб Романом Пилипчуком, сделав это по рекомендации Родионова. Пилипчук занимался методической работой, которая нам была необходима, и тоже здорово помог «Спартаку» стать чемпионом. Разговоры, что я его не особо подпускал к тренировочной работе, поскольку его приглашение было не моей инициативой, — неправда. Прежде чем принимать решение, мы все вместе его обсудили. И в полноценную работу Роман включился сразу.

Слышал о том, что Каррера и его штаб после моей отставки команду здорово гоняли и игрокам такой режим тренировок на первых порах давался непросто. Но он все-таки итальянец, так что меня это не удивляет. Я тоже при Фабио Капелло в «Роме» бегал очень много, а у Жозе Моуринью в «Порту» — в два раза меньше. Разные подходы! Так и здесь. При Аленичеве было больше работы с мячом, при Каррере — больше беговой работы.

При этом не думаю, что в первом моем сезоне ребята не были готовы физически. Наоборот, где бы я ни работал с Олегом Саматовым, многие футболисты жаловались, что он перебарщивает с нагрузками. Но я ему доверял и не жалею об этом. Сейчас он при деле, работает в Хабаровске.

Капитаном команды перед вторым сезоном стал Денис Глушаков, которого за явным преимуществом выбрала команда. Я и сам этого хотел. Капитанская повязка добавила ему сил и ответственности. Такой выдающийся сезон Денис провел благодаря трудолюбию, мастерству и в какой-то мере благодаря капитанству.

Перед началом сезона я думал, что сейчас будем рвать и метать. Команда по именам, по взаимозаменяемости, по заполненности каждой позиции подобралась сумасшедшая. Джано был в прекрасной форме. Не будь он подвержен травмам, все матчи играл бы в основном составе. Так здорово начал мой второй сезон! Сделал дубль в ворота «Арсенала», забил на Кипре АЕКу, а мог бы и три забивать. И вообще тот матч, несмотря на жару, должны были легко выигрывать — моментов было море. Но растранжирили их, позволили сопернику сравнять — а дома случилось то, что вы знаете.

Дмитрий Аленичев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

После 4:0 у «Арсенала» Федун зашел в раздевалку и поздравил с удачным дебютом. А через четыре дня сказал, что я потерял нити управления

Несмотря на то, что с АЕКом сыграли на выезде 1:1, я отдавал себе отчет, что дома будет нелегко. У них было восемь испанцев — да, не самого высокого уровня, но это тоже заставляло задуматься. Когда я был игроком, сам часто говорил себе: «На выезде сыграли вничью — значит, дома на одной ноге обыграем». Но бывали случаи, когда все шло не так.

Помню, за день до игры думал, что нужно до ребят весь этот собственный опыт донести, чтобы ни у кого не было шапкозакидательских настроений. Мы были просто обязаны обыгрывать эту команду! Но не достучался. Значит, моя вина. К тому же из-за небольшого повреждения не поставил с первых минут Глушакова, нового капитана, человека, который вел за собой. Может, стоило рискнуть.

Нельзя сверху вниз на соперника смотреть! При любых обстоятельствах. Вот играешь, допустим, за сборную против Италии, возвращаешься — а у тебя через три дня условная «Тюмень». Как Романцев может меня настроить? Все равно мысль в голове сидит. И здесь мы столкнулись с тем же самым. Разница в том, что тогда еще можно было на одной ноге кого-то обыграть, а сейчас — нет. Ну, и Олег Иванович слова подобрать умел, а мне, выходит, это не удалось...

Пропустили мы в самой концовке. Проиграли команде с Кипра в первом еврокубковом матче на новом спартаковском стадионе. Зобнин говорил потом, что по моей речи в раздевалке после матча футболисты поняли, что я ухожу. Точно помню: тогда, в раздевалке, еще ничего не знал. Но догадывался.

На следующий день вызвали в офис клуба. Состоялся разговор с Александром Жирковым, который объяснил позицию «Спартака». С Федуном в тот момент не общались. Потом уже увиделись на жеребьевке финальной стадии ЧМ-2018 (то есть через 16 месяцев после отставки. — Прим. И.Р.), нормально пообщались, никакого осадка после разговора не осталось.

Федун говорил в прессе, что уволил меня не из-за АЕК, а поскольку я «потерял нити управления коллективом». У меня были совершенно другие ощущения. Уже говорил, что предвкушал отличный сезон и борьбу с «Зенитом» за золото. Может такое быть, когда ты потерял нити управления? Или вот обыграли в первом туре чемпионата Тулу 4:0, Федун пришел в раздевалку, мы хорошо пообщались, он поздравил с удачным началом. А через три-четыре дня, выходит, уже «потерял нити управления». Это Леонид Арнольдович...

К тому, что Родионов, обещавший уйти вместе со мной, подал заявление об уходе, но остался после того, как Федун его не подписал, отношусь абсолютно спокойно. И даже положительно. Сергей Юрьевич правильно сделал, что остался, и его богатейший опыт и знание процессов в команде помогли ей в дальнейшем. Чемпионом «Спартак» стал при генеральном директоре Родионове, и это говорит обо всем.

Дмитрий Аленичев в матче с АЕКом. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Долгожданное чемпионство «Спартака» было счастьем и для меня

В том сезоне все срослось. И коллектив был великолепный, и Массимо ему эмоций придавал, и соперники теряли очки и переживали проблемы, и самому «Спартаку» часто везло. Столько очков в концовках — это, безусловно, характер, но и удача тоже. Я не о том, что это плохо. Чемпионом без фарта тоже не стать!

Почему-то некоторые болельщики очень остро отреагировали, когда осенью меня спросили об игре «Спартака» при Каррере, и я ответил: «Не то». Но это не говорило о том, что это плохо! Просто сам я симпатизирую другому стилю. А Массимо, может, мой стиль не нравится. Это нормальное явление. Сейчас смотрю на «Ливерпуль» — супер! На «Манчестер Сити» — супер! А ведь они играют в очень разный футбол!

Переключаю на Италию: «Ювентус» — не очень. На Испанию — «Атлетико» вообще смотреть не могу. Не включу, например, трансляцию матча «Атлетико» — «Хетафе». Но если «матрасники» становятся чемпионами, мне и в голову не придет сказать, что это плохо. Может, для лучшего выражения мысли надо было сказать не «не то», а «не мое».

Но долгожданное чемпионство в тот момент было счастьем при любом стиле — в том числе и для меня. В первую очередь я был очень рад за болельщиков, многие из которых, молодые, вообще не видели «Спартак» с золотыми медалями, а те, кто постарше, забыли, как они выглядят. Кто-то даже и отвернулся от команды...

Конечно, понимал, что на месте Массимо мог оказаться я. Но радости эта мысль не отравляла. А то ведь сколько лет спартаковские болельщики приходили на работу в офис или на завод, в университет или школу учиться, а там армейские и зенитовские постоянно их травили. Но пришел и на улицу «Спартака» праздник!

С Каррерой мы во время чемпионского сезона встречались два раза. Сначала — зимой в Эмиратах, где «Спартак» проводил сборы. Он был с семьей, и мы оказались в одном ресторане. Минут пятнадцать поболтали. А потом — весной, на дне рождения у министра иностранных дел России Сергея Лаврова, болельщика «Спартака». Он отмечал его футбольным матчем в спортивном центре МЧС, куда пригласил ряд спартаковцев, включая Массимо. Поиграли друг против друга и тоже очень доброжелательно пообщались.

Но давно уже не виделись и не разговаривали. Он уехал сначала в Грецию, потом в «Бари»... Связь пока потерялась. Но не вижу никаких противопоказаний тому, чтобы она восстановилась. Ничего плохого ни о неделях нашей совместной работы, ни о последующем времени сказать не могу. Кто-то кого-то с чем-то не поздравил или сделал это не вовремя... Все это подогревали СМИ. Никаких конфликтов между нами не было.

В конце чемпионского сезона в интервью «СЭ» я сказал, что не возьму золотую медаль, даже если предложат. Потому что есть Каррера, его помощники и футболисты, которые провели выдающийся сезон, я же ни при каких обстоятельствах эту награду не заслужил. Но так вышло, что через какое-то время мне ее все-таки отдали. Привез ее посредник, называть которого не хочу.

Неудобно было отказываться и возвращать. Спасибо руководству «Спартака» за эту медаль, но считаю, что сказал все правильно. Я же всего одну игру провел, против тульского «Арсенала». Можно, конечно, говорить, что ушел, когда команда шла на первом месте, поэтому медаль и дали, ха-ха!

«Спартак» становится чемпионом России в 2017 году. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В «Енисее» не раз сажал Соболева на скамейку. Но он трудолюбием заслужил то, что сейчас имеет

Вот только было неприятно, что вскоре после такого прекрасного сезона опять началось то, что было раньше. Надо было, наоборот, ухватиться за эти победные эмоции и продолжать в том же духе. Нет, опять скандалы пошли. Думаю, что ответственность за это несет главный тренер.

Наслышан о том, что он связался с двумя агентами, попал под их влияние. Лично у меня агентов никогда не было, нет и не будет. Да, в Италии был Джованни Бранкини, но за границей без агента тяжело, особенно легионеру. А в России их у меня не было никогда. А Массимо решил, что здесь тоже нужные тесные связи такого рода. И, видимо, прогадал.

Тем не менее к нему еще долго сохранялось иное отношение руководства, чем было ко мне. Учитывая эффект чемпионства, понять это можно. Если бы я проиграл 0:7 «Ливерпулю», меня уволили бы еще до пресс-конференции. Однозначно! Массимо же простили, и в следующем туре «Спартак» разгромил ЦСКА.

Но со следующей весны все уже шло по наклонной. По тем или иным причинам тренеры в «Спартаке» надолго не задерживаются. В последнее время их меняют уже раз в полгода. Безобразие! Ну, раз поменяли, ну, два. Но на дворе 2022-й, и за четыре последних года в команде работает уже седьмой главный тренер. Это как вообще? Как можно создать команду за полгода?

Дайте тренеру время, карт-бланш, игроков под его видение. Почему мне нравилась связка Гинер — Бабаев в ЦСКА? Они всегда доверяли тренерам! Что, Слуцкий и Гончаренко не проигрывали? Но надо понимать: не бывает тренеров без поражений. Гинер мог вызвать их (а раньше — Газзаева) на разговор, спокойно объяснить, чего он хочет. В «Спартаке» же начинается совсем иное: чуть что — и баннеры против того или против другого на трибунах появляются...

Из тех тренеров «Спартака», которые за последнее время промелькнули перед глазами, нравился Руй Витория. Мне вообще симпатичны португальские тренеры, потому что я там играл и знаю их философию. Футболисты у них мало бегают, зато хорошо бегает мяч. Весь тренировочный процесс построен на работе с мячом.

И Романцеву этот специалист нравился, не случайно Олег Иванович перед ответным матчем с «Наполи» вышел на кромку поля его поприветствовать и пожелать удачи. Не к каждому, поверьте, он бы так подошел! И Неаполь два раза в итоге обыграли, и из сложнейшей группы Лиги Европы вышли. Да, в чемпионате дело шло плохо. Но нанять тренера, получить от него сразу же результат в еврокубках — и тут же уволить... Где логика?

Сейчас у меня в тренерской деятельности пауза. Мне просто неинтересно работать там, где нет задач. Не скрываю, что после «Енисея» мог бы уже работать чуть ли не на следующий день. Но бороться за выживание или болтаться в середине таблицы мне неинтересно. Будет хороший проект со стабильным финансированием — пойду. А работать в клубе, где по четыре месяца зарплату задерживают, а ответственным за результат буду я... Проходил уже. Не в «Спартаке», конечно.

В Красноярске довелось поработать с Александром Соболевым, одним из лидеров нынешнего «Спартака». Саша — достаточно непростой человек, и ему от меня иной раз доставалось. У него иногда проявлялась звездная болезнь. Забивает гол — и вот уже расслабленность, вальяжность. Тогда я его сразу предупреждал:

— Саша, будешь сидеть на скамейке. Рядом со мной.

Александр Соболев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Так и бывало, даже не раз. Потом он понимал, что на футбольном поле все-таки лучше, чем рядом с главным тренером. А то, что в «Спартак» попал и заиграл в нем, — я предполагал, что он будет выступать в премьер-лиге, но в командах ближе к середине таблицы, а никак не в «Спартаке». А он — молодец! Заслужил трудолюбием то, что сейчас имеет. У него отличный шанс, нужно только доказывать! Хотя и конкурент в лице ямайца Николсона — сильный.

Из того времени во главе «Спартака» я кое-что извлек. Конечно, главным образом это была огромная радость, несмотря на то, что пребывание получилось таким скоротечным. Ведь работа главным тренером красно-белых — это было то, о чем я много лет мечтал. Тем более на новом клубном стадионе.

А еще — вот что: жизнь продолжается, даже при той или иной неудаче. И, если бы Федун, когда еще оставался владельцем красно-белых, предложил, я бы вернулся в «Спартак». У меня с ним никаких разногласий нет. А то, что порой критикую его, — ну а что, нельзя человека покритиковать? Мы же все люди, все порой ошибаемся! То, что он раз в полгода тренеров меняет... Каждый тренер должен быть к этому готов. И просто пытаться работать на полную, чтобы не дать шанса так с ним поступить. Как говорил классик, делай что должно, и будь что будет.

Конечно, мне хотелось бы получить вторую попытку в «Спартаке». И если такое случится, то обязательно выиграть золотые медали. Хотя, учитывая то, что бразильцы из «Зенита» не уезжают, а, наоборот, прибавляются и подписывают новые контракты, «Спартаку» и другим командам РПЛ в ближайшем будущем будет очень трудно с ними конкурировать...