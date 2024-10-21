Мостового не пустили на стажировку в «Спартак». Красно-белым якобы не понравилось интервью Царя

Лучше бы промолчал?

«Спартак» отказал Александру Мостовому в ранее согласованной стажировке. Об этом в комментарии для ТАСС сообщил начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников.

По его словам, практику в штабе Станковича отменили после одного из интервью Царя: «Мы попросили «Спартак», чтобы Александру организовали стажировку, но потом клуб отказал в стажировке. Не знаю, как это, по-моему, Александр дал какое-то интервью, после этого «Спартак» отказал. Академия РФС договорилась со «Спартаком», но стажировки не будет. Давайте сейчас пожелаем Александру Владимировичу здоровья, а когда все нормально будет, то будем что-то придумывать насчет его стажировки».

Что сказал Мостовой?

Какое конкретно интервью смутило красно-белых, неизвестно. За последний месяц Александр Владимирович «Спартак» особо не трогал. Только в конце сентября в шоу «На два слова» он заявил следующее: «Чем Станкович лучше Мостового? Я думаю, ничем не лучше. Но Станкович хотя бы футбольный человек». Тогда до стажировки оставалось около недели.

Более того, Мостовой даже высказывался о «Спартаке» положительно. «Моя стажировка — запрос РФС, инициатива от меня и красно-белого клуба. Мы подали запрос, клуб и Станкович согласились, да и я был заинтересован. Наконец-то поработаю с футбольным человеком! Раньше был Абаскаль, поэтому и я туда не видел смысла идти. А стажировка у Станковича — результат взаимной инициативы всех сторон», — говорил Александр в комментарии для Sport24 1 октября.

При этом 2 октября, накануне игры с «Динамо», Станкович высказался куда менее дружелюбно. «Он не будет принимать участия в наших тренировках. У него есть свое место, а я буду думать о нашей команде», — цитировал Деяна «Матч ТВ».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Точно ли дело в интервью?

Это версия РФС, но стажировка была под угрозой еще и по другой причине — в начале октября Мостовой попал в больницу из-за проблем с почками, где провел около двух недель. Проблемы начались уже тогда — об этом говорил сам Александр. «Стажировка в «Спартаке»? Скорее всего, сорвалась. Ничего, может быть, в следующий раз удастся договориться. Пока я ни с кем об этом не говорил в клубе. Обидно ли? Да ладно, ничего страшного. Здоровье важнее», — сказал Мостовой изданию «ВсеПроСпорт» еще 10 октября.

А 15 октября, уже после выписки из больницы, Александр фактически подтвердил отмену. «Пока в планах провести неделю в спокойном режиме. Самое тяжелое, что буду делать — смотреть футбол. Наверное, попробуем провести стажировку в «Спартаке» позже. Лучше далеко не отрываться и перестраховаться», — говорил он «Матч ТВ».

Теперь в «Спартаке» подтвердили, что сами отменили практику. «Стажировка Мостового отменилась по инициативе клуба. Мы уведомили об этом РФС еще в начале месяца. Желаем ветерану скорейшего выздоровления!» — сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов. Впрочем, причину такого решения он не раскрыл.

Сам Мостовой не унывает: в свежем комментарии для «СЭ» экс-полузащитник сборной России на вопрос о том, отменилась ли стажировка по инициативе «Спартака», ответил так: «Ну и что? Есть много других команд».

При этом Александр Самедов, чья стажировка также планировалась в «Спартаке», провел ее по плану и остался доволен. «Все проходит отлично! Мне это нужно для получения лицензии. Благодарен тренерскому штабу «Спартака», сделал какие-то выводы, заметки. Не участвовал в тренировочном процессе, смотрел со стороны и общался — делал все, что необходимо для учебы.

Работа Станковича? Увидел, что у него отличная команда с правильной атмосферой. Не удалось увидеть полностью тренировочный процесс, но то, что я видел — было интересно. При этом тренере команда будет расти», — сказал Самедов в комментарии для «СЭ».

Мостовой уже больше года получает тренерскую лицензию — документы в РФС он подал еще в мае 2023-го. Для получения категории Александр в обязательном порядке должен был пройти стажировку, так что получение «корочки» откладывается на неопределенный срок.