Футболиста ЦСКА подозревают в связях с букмекерской мафией. Мойзес может быть замешан в махинациях со ставками

Масштабный скандал в бразильском футболе.

Защитника ЦСКА Мойзеса подозревают в махинациях со ставками в матчах чемпионата Бразилии, сообщает O Globo. В государственном министерстве штата Гояс раскрыли схему целой мафии, которая занималась махинациями с букмекерами, давая указания футболистам.

Мойзеса подозревают в умышленном получении карточки, опубликована якобы его переписка с заказчиками

По данным издания O Globo, банда пыталась зарабатывать на ставках, привлекая к схеме действующих игроков. Те должны были совершать фолы, а также получать желтые или красные карточки по указанию группировки. За это исполнители и получали вознаграждения. По информации издания, в махинациях подозреваются аж 40 футболистов.

Одним из фигурантов дела стал Мойзес, который до перехода в ЦСКА мог участвовать в этой схеме, будучи игроком «Интернасьонала». Как пишет O Globo , в матче 18-го тура чемпионата Бразилии-2021/22 против «Сан-Паулу» защитник договорился с группировкой, что получит желтую карточку. В той игре Мойзес и правда заработал предупреждение уже на 21-й минуте — за споры с судьей. В протоколе сообщается, что Мойзес был наказан за «неодобрение решения судьи словами или жестами».

Издание опубликовало оказавшуюся в руках следователей переписку игрока с заказчиком. В мессенджере Мойзесу прислали фотографию с пачками денег и заверением, что эти средства будут переданы ему. После игры футболисту отправили сообщение о том, что сделка выполнена.

Та игра была последней для Мойзеса в Бразилии — через две недели он перешел в ЦСКА на правах аренды. В начале мая сообщалось о том, что армейцы намерены выкупить футболиста у «Интернасьонала».

Сам бразильский клуб на запрос издания давать комментариев не стал, сославшись на то, что игрок находится в России. Агент футболиста Луис Фернандо Гарсия также не дал конкретных разъяснений.

«Мойзес мог покинуть «Интернасьонал» из-за скандалов со ставками? Я по этому поводу не владею никакой информацией. Ничего про это не знаю», — сказал Гарсия «СЭ».

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза. Фото Global Look Press

В деле фигурируют десятки футболистов: они также получали деньги за желтые и красные карточки

Ситуация с Мойзесом — лишь один из эпизодов серьезного букмекерского скандала в Бразилии. Следствие уже направило дело в суд, фигурантами которого могут быть десятки футболистов. Пока в деле упоминаются 16 человек за мошенничество в матчах серии А и серии Б. Следствие изучает около 20 матчей, где мошенники делали ставки после сговора с футболистами.

Пока в деле упоминаются малоизвестные бразильские игроки и лишь несколько — из высшей лиги Бразилии: помимо Мойзеса это опорный полузащитник Ричард из «Крузейро», центральный защитник «Сантоса» Эдуардо Бауэрманн, а также защитник Виктор Рамос из «Шапекоэнсе». Остальные фигуранты — представители клубов низших лиг.

O Globo опубликовал суммы, которые игроки получали за выполнение указаний. К примеру, Жуниор Мораес в составе «Жувентуде» в прошлом году наиграл на желтую карточку в игре с «Палмейрасом», за что получил 5 тысяч евро. Он же через неделю в игре с «Форталезой» заработал еще 11 тысяч за очередной «горчичник».

Одна из самых больших выплат упоминается в контексте игрока «Операриро» из серии Б — Фернандо Нето. В матче против «Спорта» за удаление он должен был получить 90 тысяч евро, однако в той игре заработал лишь желтую карточку. А вот хавбек «Ново-Амбургу» Николас Сантос из чемпионата Гаушу в матче с «Бенто Гонсалвеш» заработал красную карточку и получил от мафии 15 тысяч евро.

Сделки с бандой включали в себя в основном умышленное получение футболистами карточек. Футболистам переводили аванс до стартового свистка как гарантию, а после матчей передавали оставшуюся сумму.

Большинство игроков, которых обвинили в связях с букмекерской мафией, уже отстранены своими клубами. А кто-то даже пытается помочь следствию. Например, Жуниор Мораес подписал уголовное соглашение и привлечен к делу как свидетель, помогая в раскрытии всей схемы.

По данным O Globo, некоторые клубы, игроки которых участвовали в махинациях на ставках, могут подать в суд на этих игроков и потребовать возмещения убытков.