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Сегодня, 13:15

ЕС хотел наложить санкции на два клуба РПЛ. На какие именно и при чем тут Венгрия?

ЕС планировал наложить санкции на два клуба РПЛ
Егор Сергеев
Футболисты Турпал-Али Ибишев и Аббосбек Файзуллаев в матче Кубка России ЦСКА — «Ахмат» (1:0). 22 октября. Москва
Турпал-Али Ибишев и Аббосбек Файзуллаев в матче Кубка России ЦСКА — «Ахмат» (1:0). 22 октября. Москва.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Не все в Европе против России.

На днях Евросоюз собрался, чтобы снова принять антироссийский пакет санкций, уже 15-й по счету. На этот раз в том числе стоял вопрос дополнительных ограничений для нашего спорта. Однако пока все обошлось — помогла Венгрия. Об этом в понедельник сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

«Они хотели включить в санкционный список патриарха Кирилла , хотели внести туда постпреда России при ООН. Мы ветировали. Также мы заявили, что не поддержим санкции против Олимпийского комитета России и двух российских футбольных команд из первого звена», — заявил он журналистам.

Сийярто призвал не смешивать геополитику со спортом, поскольку это находится «за гранью здравого смысла».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Петер Сийярто.
Фото Global Look Press

Какие два клуба РПЛ были под угрозой?

О каких именно клубах шла речь, министр не уточнил. Как сообщил Telegram-канал «Мутко против», это могли быть «Зенит» и московское «Динамо». Причина: прямая связь с компаниями, которые уже находятся под санкциями.

Однако по информации «СЭ», в пакет ЕС хотели включить ЦСКА и «Ахмат», на которые наложены американские санкции: на московский клуб — с 22 февраля 2022 года, на грозненский — с 10 декабря 2020-го. и теперь рассматривался вопрос о внесении их в список Евросоюза.

Венгрия не первый раз вступается за Россию

В октябре министр иностранных дел Венгрии встречался с Олегом Матыциным, занимавшим пост главы Минспорта РФ. Тогда Сийярто заявил, что спорт и геополитка не должны никак быть связаны между собой, участие в Олимпиаде может зависеть только от результатов спортсменов. А после назвал унизительным допуск российских спортсменов к Играм в нейтральном статусе.

«Я считаю, что наказывать спортсменов по геополитическим мотивам и принуждать их к политическим заявлениям недопустимо. А еще я считаю унизительным то, что мы разрешаем спортсменам соревноваться так, что они могут носить только белое, только синее, только черное, и неизвестно, какую музыку надо слушать, когда они побеждают», — сказал политик на пресс-конференции в Будапеште.

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В 15-й пакет санкций Евросоюза попали журналистка и заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки, российские чиновники и бизнесмены. Всего в списке фигурируют 54 физических и 30 юридических лиц из России, Китая и Северной Кореи.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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