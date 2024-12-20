ЕС хотел наложить санкции на два клуба РПЛ. На какие именно и при чем тут Венгрия?

Не все в Европе против России.

На днях Евросоюз собрался, чтобы снова принять антироссийский пакет санкций, уже 15-й по счету. На этот раз в том числе стоял вопрос дополнительных ограничений для нашего спорта. Однако пока все обошлось — помогла Венгрия. Об этом в понедельник сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

«Они хотели включить в санкционный список патриарха Кирилла , хотели внести туда постпреда России при ООН. Мы ветировали. Также мы заявили, что не поддержим санкции против Олимпийского комитета России и двух российских футбольных команд из первого звена», — заявил он журналистам.

Сийярто призвал не смешивать геополитику со спортом, поскольку это находится «за гранью здравого смысла».

Петер Сийярто. Фото Global Look Press

Какие два клуба РПЛ были под угрозой?

О каких именно клубах шла речь, министр не уточнил. Как сообщил Telegram-канал «Мутко против», это могли быть «Зенит» и московское «Динамо». Причина: прямая связь с компаниями, которые уже находятся под санкциями.

Однако по информации «СЭ», в пакет ЕС хотели включить ЦСКА и «Ахмат», на которые наложены американские санкции: на московский клуб — с 22 февраля 2022 года, на грозненский — с 10 декабря 2020-го. и теперь рассматривался вопрос о внесении их в список Евросоюза.

Венгрия не первый раз вступается за Россию

В октябре министр иностранных дел Венгрии встречался с Олегом Матыциным, занимавшим пост главы Минспорта РФ. Тогда Сийярто заявил, что спорт и геополитка не должны никак быть связаны между собой, участие в Олимпиаде может зависеть только от результатов спортсменов. А после назвал унизительным допуск российских спортсменов к Играм в нейтральном статусе.

«Я считаю, что наказывать спортсменов по геополитическим мотивам и принуждать их к политическим заявлениям недопустимо. А еще я считаю унизительным то, что мы разрешаем спортсменам соревноваться так, что они могут носить только белое, только синее, только черное, и неизвестно, какую музыку надо слушать, когда они побеждают», — сказал политик на пресс-конференции в Будапеште.

В 15-й пакет санкций Евросоюза попали журналистка и заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки, российские чиновники и бизнесмены. Всего в списке фигурируют 54 физических и 30 юридических лиц из России, Китая и Северной Кореи.