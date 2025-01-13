С «Крыльев Советов» требуют почти 900 миллионов рублей долга. Есть риск банкротства клуба

В клубе надеются на урегулирование ситуации.

Компания «РТ-Капитал», входящая в состав государственной корпорации «Ростех», направила в Арбитражный суд Москвы иск к «Крыльям Советов» с требованием вернуть долг, размер которого составляет 897 миллионов рублей — это почти 40 процентов от уже и так сокращенного бюджета самарского клуба на 2025 год. Ранее о его наличии сообщал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

О чем говорится в заявлении «Ростеха»

На официальном сайте корпорации указано, что финансовые трудности у «Крыльев Советов» начались несколько лет назад. Тогда клуб обратился к «Ростеху» за поддержкой.

«С учетом значения клуба для Самарской области ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях. С учетом того, что клуб с 2016 года не выполняет взятые на себя обязательства, принято решение о взыскании задолженности в размере 897 миллионов рублей в судебном порядке», — говорится в заявлении компании.

Основной срок погашения долга истек в 2016-м. Несмотря на это, «РТ-Капитал» предпринимал усилия для поддержки клуба, чтобы «Крылья Советов» могли участвовать в российских турнирах.

«Компания ежегодно подтверждала статус долга перед Российской премьер-лигой, что позволяло «Крыльям Советов» продолжать выступления в чемпионате России. И неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения», — заключили в «Ростехе».

Реакция клуба

Впрочем, член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев в разговоре с «СЭ» выразил надежду на урегулирование конфликта.

«Пока не видел искового заявления, видел только пресс-релиз. Уверен, в рамках правового поля можно урегулировать и этот вопрос. Надеюсь, что мы это сделаем. Ждем исковое заявление», — сказал Яковлев «СЭ».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Фото Telegram-канал Вячеслава Федорищева

«Существенный риск банкротства»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев еще в декабре 2024 года упоминал о долге, но называл сумму в размере 1 миллиарда рублей. Чиновник отмечал, что задолженность не погашается в течение десяти лет.

«Правительство дает 2 миллиарда рублей в год на уставные цели через странный фонд с неправильным целеполаганием бюджетным, а клуб этот долг не гасит. Стратегическое партнерство с «Ростехом» было разным, наверняка была и финансовая помощь, но это не было спонсорством», — говорил губернатор в эфире программы «Очная ставка».

По данным РБК, на конец 2024 года общий долг «Крыльев Советов» составлял 1,3 миллиарда рублей. В материале подчеркивалось, что клуб имеет «существенный риск» банкротства.

«Крылья» уже вышли из отпуска

Несмотря на финансовые трудности, команда Игоря Осинькина начала подготовку ко второй части сезона. «Крылья» уже отправились в Турцию на учебно-тренировочные сборы, где проведут семь товарищеских матчей: с болгарским «Ботевом» (22 января), сербским «Единством» (24 января), представителями РПЛ — «Пари НН» (9 февраля) и ЦСКА (22 февраля), выступающими в первой лиге «Черноморцем» (31 января) и «Торпедо» (3 февраля), а также с «Челябинском» (23 февраля) из второй лиги.