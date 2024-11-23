Сегодня, 15:30
Субботняя программа 16-го тура РПЛ началась с матча между «Оренбургом» и «Зенитом» (0:1). И перед стартовым свистком на телеканале «Матч Премьер» произошла странная ситуация: во время трансляции эмблемы большинства команд лиги были перепутаны.
При демонстрации стартовых составов команд «Зениту» поставили логотип московского «Спартака», как и «Оренбургу». А затем показали расписание тура, в котором сразу у четырех клубов появилась эмблема красно-белых, а еще у пяти — московского «Динамо».
«Динамо» и «Факел», которые встретятся между собой 24 ноября, с юмором отреагировали на произошедшую ситуацию.
«Как везде успеть, спросите вы? На этот вопрос скоро ответим в нашем традиционном превью», — написала пресс-служба бело-голубых.
Ну а воронежцы слепили мем, изобразив двух одинаковых персонажей одной игры.
Виновника нашли быстро. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что оператор графики отстранен подрядчиком от эфирной работы из?за программного сбоя, а также принес извинения за инцидент.
«Уважаемые зрители! Сегодня перед матчем 16-го тура МИР РПЛ произошел программный сбой на графической станции подрядной организации — партнера по оформлению трансляций. Из-за этого некоторые эмблемы клубов отображались в эфире некорректно. Причиной сбоя послужило одновременное открытие нескольких архивных файлов из базы данных. По итогам данного эпизода оператор графики отстранен подрядчиком от эфирной работы, а наши специалисты предпринимают необходимые усилия для стабильной работы системы на следующих трансляциях. Приношу вам извинения за произошедшую ситуацию», — написал Тащин в своем Telegram-канале.
Встреча «Оренбурга» и «Зенита» в итоге закончилась со счетом 1:0 в пользу петербуржцев. Единственный гол в компенсированное время забил вышедший на замену Александр Ерохин. Команда Владимира Слишковича больше половины матча играла вдесятером — на 38-й минуте Александр Коваленко получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
После этой игры «Зенит» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата, опережая «Краснодар», у которого матч в запасе, на 2 балла. «Оренбург» с 8 очками находится на последней строчке.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|13
|8
|
|
Бителло
Динамо
|13
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|6
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|15
|11 (8+3)