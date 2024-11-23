Виновника уже отстранили от эфира.

Субботняя программа 16-го тура РПЛ началась с матча между «Оренбургом» и «Зенитом» (0:1). И перед стартовым свистком на телеканале «Матч Премьер» произошла странная ситуация: во время трансляции эмблемы большинства команд лиги были перепутаны.

Что произошло

При демонстрации стартовых составов команд «Зениту» поставили логотип московского «Спартака», как и «Оренбургу». А затем показали расписание тура, в котором сразу у четырех клубов появилась эмблема красно-белых, а еще у пяти — московского «Динамо».

«Динамо» и «Факел», которые встретятся между собой 24 ноября, с юмором отреагировали на произошедшую ситуацию.

«Как везде успеть, спросите вы? На этот вопрос скоро ответим в нашем традиционном превью», — написала пресс-служба бело-голубых.

Ну а воронежцы слепили мем, изобразив двух одинаковых персонажей одной игры.

Извинения

Виновника нашли быстро. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что оператор графики отстранен подрядчиком от эфирной работы из?за программного сбоя, а также принес извинения за инцидент.

«Уважаемые зрители! Сегодня перед матчем 16-го тура МИР РПЛ произошел программный сбой на графической станции подрядной организации — партнера по оформлению трансляций. Из-за этого некоторые эмблемы клубов отображались в эфире некорректно. Причиной сбоя послужило одновременное открытие нескольких архивных файлов из базы данных. По итогам данного эпизода оператор графики отстранен подрядчиком от эфирной работы, а наши специалисты предпринимают необходимые усилия для стабильной работы системы на следующих трансляциях. Приношу вам извинения за произошедшую ситуацию», — написал Тащин в своем Telegram-канале.

Как завершился матч

Встреча «Оренбурга» и «Зенита» в итоге закончилась со счетом 1:0 в пользу петербуржцев. Единственный гол в компенсированное время забил вышедший на замену Александр Ерохин. Команда Владимира Слишковича больше половины матча играла вдесятером — на 38-й минуте Александр Коваленко получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

После этой игры «Зенит» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата, опережая «Краснодар», у которого матч в запасе, на 2 балла. «Оренбург» с 8 очками находится на последней строчке.