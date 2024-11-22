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На Украине лишили Тимощука всех госнаград. Тренер «Зенита» — в компании с Басковым и патриархом Кириллом

Тренера «Зенита» Тимощука лишили всех государственных наград на Украине
Егор Сергеев
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук
Тренера «Зенита» Анатолия Тимощука лишили всех государственных наград на Украине.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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А ведь недавно Анатолий победил в суде.

Президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных наград экс-футболиста национальной сборной, «Шахтера», «Зенита» и «Баварии» Анатолия Тимощука. Он с 2017 года входит в тренерский штаб санкт-петербургского клуба и, несмотря на СВО, не планирует покидать Северную столицу.

Интересная компания

Тимощук попал в «список предателей Украины» — вместе с ним там находятся еще 33 человека. Лист включает в себя политиков, бизнесменов и культурных деятелей, имеющих гражданство страны или ее государственные награды.

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В частности, из украинцев вместе с Анатолием в «список предателей» попали бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук (лишился орденов «За заслуги» I-III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени и звания «Заслуженный юрист Украины») и экс-премьер-министр Николай Азаров (остался без орденов «За заслуги» I-III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени и звания «Заслуженный экономист Украины»).

Из российских граждан украинские госнаграды отобрали у певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова, композитора Игоря Крутого (у всех было звание «Народный артист Украины»). Патриарх Кирилл, глава РПЦ, лишен ордена князя Ярослава Мудрого I степени.

Сам Тимощук потерял целый список званий: футболист ранее был награжден орденом «За мужество» и именным огнестрельным оружием. Кроме того, он считался заслуженным мастером спорта Украины и заслуженным работником физической культуры и спорта страны.

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Не первый раз

Впрочем, вряд ли решение Зеленского сильно смутило Тимощука — ему не впервой бороться с чиновниками. Еще в марте 2022 года местная ассоциация футбола попыталась вычеркнуть Анатолия из спортивной истории страны. Экс-капитана сборной лишили титулов победителя и серебряного призера УПЛ, Кубка и Суперкубка Украины, тренерской лицензии Pro, возможности проводить тренировочную деятельность на родине и исключили из официального реестра игроков национальной команды.

При этом Тимощук не сдался и в 2023 году обратился в CAS. В ноябре 2024-го пришло решение — все санкции снять. В УАФ вердиктом остались очень недовольны. «К сожалению, к этому делу европейцы подошли максимально формально и подтвердили частичное непонимание реалий, в которых мы живем. Позиция украинского футбольного сообщества однозначна и не менялась никогда. Таким, как Тимощук, не место в украинском футболе», — цитируют ассоциацию заграничные издания.

CAS объяснил свою позицию тем, что нет никаких доказательств противоправных действий Тимощука за последние годы. Но такая аргументация не особо заботит украинских чиновников — по данным местной прессы, они не планируют возвращать Анатолия в футбольную историю страны.

Анатолий Тимощук
Футбол
Сборная Украины по футболу
ФК Зенит
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