Сегодня, 18:00
Президент Украины Владимир Зеленский лишил государственных наград экс-футболиста национальной сборной, «Шахтера», «Зенита» и «Баварии» Анатолия Тимощука. Он с 2017 года входит в тренерский штаб санкт-петербургского клуба и, несмотря на СВО, не планирует покидать Северную столицу.
Тимощук попал в «список предателей Украины» — вместе с ним там находятся еще 33 человека. Лист включает в себя политиков, бизнесменов и культурных деятелей, имеющих гражданство страны или ее государственные награды.
В частности, из украинцев вместе с Анатолием в «список предателей» попали бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук (лишился орденов «За заслуги» I-III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени и звания «Заслуженный юрист Украины») и экс-премьер-министр Николай Азаров (остался без орденов «За заслуги» I-III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени и звания «Заслуженный экономист Украины»).
Из российских граждан украинские госнаграды отобрали у певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова, композитора Игоря Крутого (у всех было звание «Народный артист Украины»). Патриарх Кирилл, глава РПЦ, лишен ордена князя Ярослава Мудрого I степени.
Сам Тимощук потерял целый список званий: футболист ранее был награжден орденом «За мужество» и именным огнестрельным оружием. Кроме того, он считался заслуженным мастером спорта Украины и заслуженным работником физической культуры и спорта страны.
Впрочем, вряд ли решение Зеленского сильно смутило Тимощука — ему не впервой бороться с чиновниками. Еще в марте 2022 года местная ассоциация футбола попыталась вычеркнуть Анатолия из спортивной истории страны. Экс-капитана сборной лишили титулов победителя и серебряного призера УПЛ, Кубка и Суперкубка Украины, тренерской лицензии Pro, возможности проводить тренировочную деятельность на родине и исключили из официального реестра игроков национальной команды.
При этом Тимощук не сдался и в 2023 году обратился в CAS. В ноябре 2024-го пришло решение — все санкции снять. В УАФ вердиктом остались очень недовольны. «К сожалению, к этому делу европейцы подошли максимально формально и подтвердили частичное непонимание реалий, в которых мы живем. Позиция украинского футбольного сообщества однозначна и не менялась никогда. Таким, как Тимощук, не место в украинском футболе», — цитируют ассоциацию заграничные издания.
CAS объяснил свою позицию тем, что нет никаких доказательств противоправных действий Тимощука за последние годы. Но такая аргументация не особо заботит украинских чиновников — по данным местной прессы, они не планируют возвращать Анатолия в футбольную историю страны.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)