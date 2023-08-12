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Сегодня, 10:00

«Покажите хоть одну команду, которая прошла сезон, победив в каждом матче. Нужно принимать неудачи». Умяров — о поражении «Спартака» в Екатеринбурге

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Наиль Умяров, Антон Зиньковский и Даниил Хлусевич.
Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник красно-белых — о старте сезона.

В первом матче четвертого тура чемпионата России «Спартак» в Екатеринбурге уступил «Уралу» (2:3) и упустил возможность закрепиться на первом месте. После матча «СЭ» пообщался с полузащитником красно-белых Наилем Умяровым о причинах поражения и перспективах команды в новом сезоне.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
3:2
Спартак

— Твои первые эмоции после такого обидного поражения?

— Всегда побеждать это хорошо, но нужно уметь и принимать поражения. В данной ситуации нужно принять, что «Урал» заслужил эту победу. Проигрывать обидно, но мы имеем, что имеем.

— Почему «Спартак» начинает таймы неуверенно? Были примеры и с «Пари НН», и сегодня.

— Если бы знали, с чем это связано, мы бы это исправили. Хочется этого избежать. Не первый раз это происходит. И с «Рубином» мы начали прижиматься. Это неприятно. Будем разговаривать и решать эти проблемы.

— Поражение от «Урала» — неудача или недоработка на футбольном поле?

— Тяжело сказать. Могу заявить, что с нашей стороны игра смотрелась тяжело с самых первых минут. Отрезками мы пытались ее выправить. Но даже несмотря на то, что вели 2:1, все сложилось, мягко говоря, неприятно.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; и &laquo;Урала&raquo; с&nbsp;главным арбитром матча Кириллом Левниковым. Еще одна безбашенная игра в исполнении «Спартака». Забили два, но подарили победу «Уралу», пропустив на последних секундах

— Перед штрафным ударом, Зиньковский и Соболев начали показывать странные жесты футболистам «Урала». Как ты видел этот момент?

— Не обратил на это внимание. Прежде всего я спросил у судьи, почему он не дает фол в нашу пользу, когда симулирует футболист «Урала»? Арбитр сам просто просил его вставать. Не помню, кто упал, но после этого же Миша (Игнатов, — «СЭ») сфолил перед вторым голом в наши ворота.

— Что нужно сделать, чтобы избегать таких матчей в дальнейшем?

— Нужно исправлять неуверенную игру в начале таймов. И быть более сконцентрированными в концовке.

— Абаскаль не раз жаловался на плотный календарь. Сегодня это сказалось на состоянии команды?

— Трудно ответить. Сегодня произошла большая ротация по сравнению с матчем с «Пари НН». Но мы все равно чувствовали усталость. Это не отговорка. Прежде всего, это психологическое состояние.

— Как оценишь старт сезона «Спартака»? Насколько ты доволен командой?

— Для идеального старта нужно было сегодня побеждать. Но ничего, двигаемся дальше.

Гильермо Абаскаль. «Мы ожидали все, что произошло на поле». Абаскаль и Гончаренко — об огненном матче «Спартак» — «Урал»

— На сколько баллов из десяти можешь оценить начало сезона?

— Если бы выиграли, было бы десять. Сейчас — семь-восемь.

— Следующий матч с «Зенитом» станет самым важным в текущем сезоне на начальном этапе?

— Каждый матч дает три очка. Сейчас важны все матчи.

— На какое место «Спартак» будет претендовать в этом сезоне?

— Мы всегда должны бороться за первое место. Это «Спартак». Конечно, иногда нам преподносят уроки. Покажите хоть одну команду, которая прошла сезон, одержав победу в каждом матче. Понятно, что буду взлеты и падения. Главное — минимизировать эти падения.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Наиль Умяров
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