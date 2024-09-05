Сергеев вернулся в «Крылья». В «Зените» он не стал звездой, но вошел в историю клуба золотым голом

Ушел сразу после прихода Александра Соболева.

«Зенит» объявил об уходе нападающего Ивана Сергеева после двух с половиной лет в клубе. 29-летний россиянин вернулся в «Крылья Советов», за которые выступал полтора сезона до трансфера в Санкт-Петербург. Незадолго до продажи Сергеева сине-бело-голубые объявили о покупке двух форвардов: Александра Соболева из «Спартака» и Лусиано Гонду из «Архентинос Хуниорс».

На каких условиях перешел в «Крылья»

Клубы договорились о полноценном трансфере, который обошелся самарцам в 200 миллионов рублей – такую сумму назвал инсайдер Иван Карпов. За несколько часов до официального объявления трансфер подтвердил тренер «Крыльев» Игорь Осинькин, работавший с форвардом во время его первого заезда в Самару.

Контракт Сергеева с «Крыльями» рассчитан на три года, он будет выступать под 13-м номером – в «Зените» у него был 33-й.

Как выступал за «Зенит»

Сергеев результативно выступал в Санкт-Петербурге. За 93 матча во всех турнирах забил 30 мячей и отдал 15 голевых передач. Сергеев – автор золотого гола в ворота «Спартака» в 26-м туре сезона-2022/23: тогда Иван вышел на замену в конце встречи и в компенсированное время вонзил победный мяч (3:2), принесший петербуржцам десятое чемпионство.

Что говорили о трансфере

Петербуржцы проводили нападающего теплым постом в Telegram-канале. «Футбольный клуб «Зенит» благодарит Ивана Сергеева за трудолюбие, самоотдачу, командный характер и те голы, что навсегда вошли в победную историю петербургского клуба. Спасибо за все и удачи, Ваня!» – говорится в посте.

Тренер «Крыльев» Осинькин сказал, что форвард может сыграть уже 13 сентября против «Рубина». Менеджмент также рад возвращению нападающего. «Рады, что Иван Сергеев вернулся в команду! – поделился спортивный директор Сергей Корниленко. – Мы все хорошо знакомы с его качествами и высоко оцениваем профессионализм. Надеемся, что он поможет нам добиться поставленных целей».

Фото ФК «Крылья Советов»

«Сергеев – игрок высокого класса, – оценил генеральный директор Вадим Андреев. – Переход в «Крылья» был бы невозможен без содействия врио главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева. По просьбе нашего клуба он включился в переговорный процесс с руководством «Зенита», благодаря чему команду усилил такой квалифицированный игрок».

Добавим, что предыдущий заход в «Крылья» оказался успешным для Сергеева: в 66 матчах он забил 51 мяч. В сезоне-2020/21 форвард самарцев установил рекорд первой лиги – 40 голов за сезон.