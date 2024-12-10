Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:50

Виллиан Жозе уходит из «Спартака»? В Испании пока все опровергают, но вероятность есть

Игрок «Спартака» Виллиан Жозе может перейти в «Лас-Пальмас»
Егор Сергеев
Виллиан Жозе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Похоже, не пригодился Станковичу.

Форвард «Спартака» Виллиан Жозе в ближайшее время может пополнить состав «Лас-Пальмаса», сообщает TodoFichajes. По данным источника, испанский клуб договорился с красно-белыми о трансфере 33-летнего бразильца и заплатит за него 1,5 миллиона евро.

Появилось видео, но есть и опровержение

Спортивный директор «Лас-Пальмаса» Луис Эльгера в разговоре с «СЭ» пока все отрицает: «Эта новость не соответствует действительности».

Однако в Сети уже появилось видео, на котором нападающий прилетел в Испанию.

К тому же информация об уходе Виллиана совпадает с недавними слухами о чистке в «Спартаке». Инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале писал, что Зиньковский, Хлусевич, Селихов, Игнатов, Абена, Медина, Жозе и Николсон с большой долей вероятности покинут московский клуб этой зимой.

Кроме того, Жозе, по данным СМИ, в последнее время сам настаивал на уходе из «Спартака».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как бразилец выступал за красно-белых

Виллиан перешел в «Спартак» из испанского «Бетиса» в июле 2024 года за 2 миллиона евро, подписав двухлетний контракт. В этом сезоне форвард провел 13 матчей за столичную команду во всех турнирах и отметился 1 голом. И забитый мяч получился шедевральным.

В матче FONBET Кубка России с «Динамо» (3:2), который проходил 2 октября, Жозе вышел на замену на 76-й минуте, а в самой концовке выполнил удар со штрафного и точно попал в верхний угол ворот.

«Буду ли я теперь всегда исполнять штрафные? В прошлом году я тоже забивал, в этом нет ничего удивительного. Это у меня получается, и надеюсь, что в будущем тоже будет получаться», — говорил он matchtv.ru.

Больше ничем примечательным на поле бразилец не запомнился. Другое дело — вне поля. Только ленивый не критиковал Виллиана за лишний вес. Как сообщал Legalbet, 32-летний футболист тренировался по индивидуальной программе, занимаясь на велотренажере.

Виллиан Жозе. У Виллиана Жозе — дебютный гол за «Спартак»! Идеально положил со штрафного и прибил «Динамо»

Вполне возможно, что после зимы мы не увидим Жозе в России. И вряд ли кто-то сильно расстроится по этому поводу.

Виллиан Жозе
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
В Мексике уволили судью, которого накачала наркотиками проститутка
«Спартак» устраивает распродажу, «Локо» не собирается отдавать «Зениту» Батракова, лидер «Динамо» захотел на родину. Главные трансферные слухи РПЛ за 10 декабря
Убившему 31 пенсионерку мужчине из Казани оставили в силе наказание
«Уральские авиалинии» подтвердили гибель двух сотрудниц под поездом в Москве
Аймурзин и Пилипенко могут перейти из «Северстали» в «Авангард»
Лукашенко заявил о белорусском производстве пусковой установки «Орешника»
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
На «Анжи Арене» начались работы по замене футбольного поля
Тихонов рассказал, какие позиции нужно усилить «Спартаку»
Тихонов: «Если Угальде захочет ведущий европейский клуб, никакие деньги его не удержат»
Тихонов оценил шансы «Спартака» на чемпионство: «Зимняя пауза станет проверкой для команды»
Тихонов: «Спартак» — самая сильная команда РПЛ по качеству футбола»
«Сейчас «Спартак» — самая сильная команда РПЛ». Андрей Тихонов — о Станковиче, Угальде и золотой гонке
Сегодня
Вчера
Неделя