Виллиан Жозе близок к уходу из «Спартака». Он мотивировал Угальде и забил один гол за полгода

Нападающий может вернуться на родину — в Бразилию.

Нападающий Виллиан Жозе близок к уходу из «Спартака». 33-летний бразилец присоединился к красно-белым только летом 2024 года, но быстро разочаровал — приехал с лишним весом и за полгода в московском клубе забил лишь один гол.

Что известно о трансфере

По данным бразильского медиа UOL, Виллиан Жозе может перейти в «Баию». По информации источника, клубы уже договорились об основных условиях сделки и сейчас обговаривают заключительные моменты. Контракт нападающего будет рассчитан на три года. Сумма трансфера неизвестна, при этом ранее Metaratings сообщал, что красно-белые готовы отпустить футболиста бесплатно — летом за него заплатили два миллиона евро «Бетису».

Также UOL информирует об интересе со стороны «Флуминенсе» — оттуда тоже пришло предложение, но «Баия» опередила конкурента. Сейчас «трехцветные» обсуждают личные условия Виллиана Жозе, а переговоры находятся на завершающей стадии.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Толстый Вилли»

Первое, чем впечатлил форвард по приезде в Москву, — серьезный лишний вес. Ужасная форма бразильца бросалась в глаза, болельщики быстро прозвали футболиста «толстым Вилли», а шок от состояния новичка испытал даже тогдашний спортивный директор Томаш Амарал. По словам португальца, футболист показал себя как непрофессионал, хотя он нравился главному тренеру Деяну Станковичу, а в сезоне-2023/24 наколотил 14 голов в составе «Бетиса».

В «Спартаке» с результативностью возникли проблемы — бразилец долго боролся с избыточными килограммами, не проходил в основной состав и за полгода отличился лишь однажды. Правда, мяч Виллиана получился красивым и важным: он принес победу в дерби с «Динамо» (3:2) на групповом этапе Кубка России изящным ударом со штрафного на 90-й минуте. В той игре нападающий появился на поле ближе к концу второго тайма.

Зато Амарал отметил роль Виллиана в налаживании атмосферы внутри коллектива. «Я знал о сильных сторонах Виллиана, но у меня также имелась информация о его человеческих качествах. И было важно заполучить кого-то, кто помогал бы росту Угальде. Люди не знают, но первым, кто аплодировал Угальде на тренировках, давал ему советы и мотивировал, был Виллиан Жозе. Хотя это его прямой конкурент. Создание условий для существования этих связей — тоже часть работы спортивного директора. Тот кусочек головоломки, который складывается воедино. Это не очень большие инвестиции, и я считаю, что подписать его было логично. К сожалению, на поле ему не удалось продемонстрировать эту ценность», — рассказал Амарал в недавнем интервью изданию MaisFutebol.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны других клубов. Обсуждалось возможное возвращение в Испанию — в «Лас-Пальмас». Но эту информацию в разговоре с «СЭ» опроверг спортивный директор клуба Луис Эльгера. Чуть раньше агент футболиста Николо Аркури назвал неправдой слухи о трансфере в «Палмейрас». До «Спартака» Виллиан Жозе долгое время выступал в Испании: провел более сотни матчей за «Реал Сосьедад» и «Бетис», в молодости даже однажды вышел на поле в составе «Реала».