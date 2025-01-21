Неочевидные герои сезона РПЛ. Некоторые могли бы пригодиться российским грандам

Ради кого стоит включать матч из подвала таблицы.

Кто отличился в РПЛ за первую половину сезона? Большинство назовет Угальде, Глушенкова, Барко, Батракова, Даку и других игроков, набравших море очков по системе «гол плюс пас». Но отличные выступления демонстрировали и футболисты из клубов попроще, которые редко появляются в заголовках статей.

Мы выбрали восемь не самых очевидных героев текущей кампании. Все эти футболисты проявили себя самым лучшим образом, а большинство из них в скором времени мы может увидеть в сильнейших клубах страны.

Фото ФК «Рубин»

Илья Рожков

19 лет, левый защитник, «Рубин»

19-летний защитник казанцев уже не новичок в РПЛ — дебютировал еще в прошлом сезоне. Сейчас он стабильный игрок основы — провел 19 матчей (включая FONBET Кубок России) и набрал 1+1.

Перехваты, блоки и отборы — с цифрами по этим показателям у Рожкова полный порядок. Собственно, все, что необходимо классическому защитнику. Футболисту нужно прибавить в обострении, все-таки от крайнего защитника в топ-клубах будут ждать постоянных подключений, но уже сейчас эксперты дали ему оценку 6,69 — приличный результат. Ильей уже интересовались «Краснодар» и «Динамо», но недавно он продлил контракт с казанцами до 2028 года, так что потенциальному покупателю теперь придется раскошелиться. Если, конечно, молодой футболист будет поддерживать нынешний уровень, а в идеале — прогрессировать дальше.

Фото Global Look Press

Дмитрий Кабутов

32 года, правый защитник, «Рубин»

На противоположном фланге казанцев тоже есть яркий исполнитель. Кабутов поздно раскрылся, но сейчас без него защиту «Рубина» представить невозможно — моторный и старательный краек, который уже успел набить 1+6 в первой части сезона. Конечно, возраст станет помехой в возможном переезде в гранд, но в любом случае самые положительные отзывы за свою игру Дмитрий заслужил.

Фото ФК «Акрон»

Стефан Лончар

28 лет, опорный полузащитник, «Акрон»

Пример идеальной работы скаутской службы — Лончара прошедшим летом выписали из венгерского «Дебрецена» за смешные 75 тысяч евро. Полузащитник уже отметился пятью забитыми мячам и шестью голевыми передачами.

Лончар здорово вписался в стиль тольяттинцев: он обладает отличным ударом и выбором позиции, но самое главное его качество — точные дальние передачи и умение подключиться к атаке. Стефан уже зрелый футболист, ему 28 лет, но интерес со стороны грандов к себе он подогрел — в декабре писали о возможном предложении от ЦСКА. Правда, вероятнее, что нынешний сезон Лончар все же завершит в «Акроне», а уже летом будет рассматривать варианты отправиться на повышение. А они наверняка будут.

Фото ФК «Ахмат»

Камило

25 лет, опорный полузащитник, «Ахмат»

Бразильский опорник с сумасшедшей оборонительной статистикой. 25-летний футболист стал местным Канте — Камило выполняет по 3,8 отбора и 2,3 перехвата за матч — больше никто в РПЛ не может похвастать такими цифрами.

Конечно, это можно объяснить неважными выступлениями «Ахмата» в этом сезоне — команда больше обороняется, чем атакует. Но даже в этом случае статистика собралась космическая — Камило бы точно не затерялся в одном из топ-клубов.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Саид Сахархизан

21 год, центральный нападающий, «Оренбург»

Форвард только этим летом перебрался в Россию за миллион евро, но уже перебил цифры своего последнего сезона в Иране. За «Гол Гохар» в прошлом году Сахархизан забил всего восемь голов за 28 матчей, а в «Оренбурге» уже отгрузил шесть за полсезона.

Не забываем, что «Оренбург» сейчас идет последним в таблице и отстает от зоны стыков на шесть очков. Если команде удастся спастись от вылета, то главным героем этого чуда будет именно Сахархизан. Ну а если нет, то нападающий сможет найти себе место в любом другом клубе РПЛ. Если продолжит в том же духе, с учетом возраста спрос на него точно будет.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Валентин Пальцев

23 года, центральный защитник, «Динамо» Махачкала

Еще один футболист, который двумя руками уцепился за шанс поиграть в РПЛ — он приехал в Махачкалу этим летом из «КАМАЗа» и уже успел зарекомендовать себя на высоком уровне. Удивительно, что Пальцев играет на позиции центрального защитника, ведь его рост составляет всего 176 сантиметров. Хотя этот факт никак не мешает Пальцеву показывать уверенную, надежную игру. «Динамо» Мх — седьмая команда РПЛ по допущенным ударам, выше лишь «Ростов» и топ-клубы. Большая похвала для обороны дебютанта лиги, которую возглавляет как раз Валентин. В 2024-м он даже заслужил вызов в сборную — играл, конечно, не против команд из топ-10 рейтинга ФИФА, но достижение все равно знаковое. По слухам, за прогрессом защитника пристально следит «Спартак».

Фото ФК «Ахмат»

Лечи Садулаев

25 лет, левый вингер, «Ахмат»

Еще один представитель грозненского клуба, который в этом сезоне становится настоящим лидером. Три гола, два ассиста — статистика не самая впечатляющая, но не отражающая вклад Садулаева в командную игру. Несмотря на неудачное для «Ахмата» начало кампании, сейчас Лечи можно назвать одним из самых взрывных и острых футболистов лиги.

Садулаев мог и не оказаться в этом списке — в 2023-м он залечивал разрыв «крестов». Это тот случай, когда футболист после такой серьезной травмы действительно стал сильнее. Ждем новых голевых подвигов.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Антон Заболотный

33 года, центральный нападающий, «Химки»

Король футбольного рунета и просто легендарный форвард летом 2024-го не пригодился ЦСКА и ушел свободным агентом в «Химки» — это несмотря на 12 голов в прошлом сезоне. Сейчас Антон показывает, что списали его преждевременно.

Заболотный открыл в себе новые качества — форвард сейчас не столько забивает, сколько ассистирует. К трем забитым мячам футболист добавил уже пять голевых передач. Здорово, что в РПЛ прекрасно себя чувствуют и возрастные игроки — грядущим летом Антону исполнится 34, но заканчивать явно рано!