Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

Неочевидные герои сезона РПЛ. Некоторые могли бы пригодиться российским грандам

Даниил Матвеев
Корреспондент
Футболисты Антон Заболотный, Лечи Садулаев и Стефан Лончар.
Антон Заболотный, Лечи Садулаев и Стефан Лончар.
Фото ФК «Акрон», ФК «Ахмат», «СЭ»
Telegram Дзен
Ради кого стоит включать матч из подвала таблицы.

Кто отличился в РПЛ за первую половину сезона? Большинство назовет Угальде, Глушенкова, Барко, Батракова, Даку и других игроков, набравших море очков по системе «гол плюс пас». Но отличные выступления демонстрировали и футболисты из клубов попроще, которые редко появляются в заголовках статей.

Мы выбрали восемь не самых очевидных героев текущей кампании. Все эти футболисты проявили себя самым лучшим образом, а большинство из них в скором времени мы может увидеть в сильнейших клубах страны.

Защитник «Рубина» Илья Рожков
Фото ФК «Рубин»

Илья Рожков

19 лет, левый защитник, «Рубин»

19-летний защитник казанцев уже не новичок в РПЛ — дебютировал еще в прошлом сезоне. Сейчас он стабильный игрок основы — провел 19 матчей (включая FONBET Кубок России) и набрал 1+1.

Перехваты, блоки и отборы — с цифрами по этим показателям у Рожкова полный порядок. Собственно, все, что необходимо классическому защитнику. Футболисту нужно прибавить в обострении, все-таки от крайнего защитника в топ-клубах будут ждать постоянных подключений, но уже сейчас эксперты дали ему оценку 6,69 — приличный результат. Ильей уже интересовались «Краснодар» и «Динамо», но недавно он продлил контракт с казанцами до 2028 года, так что потенциальному покупателю теперь придется раскошелиться. Если, конечно, молодой футболист будет поддерживать нынешний уровень, а в идеале — прогрессировать дальше.

Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов
Фото Global Look Press

Дмитрий Кабутов

32 года, правый защитник, «Рубин»

На противоположном фланге казанцев тоже есть яркий исполнитель. Кабутов поздно раскрылся, но сейчас без него защиту «Рубина» представить невозможно — моторный и старательный краек, который уже успел набить 1+6 в первой части сезона. Конечно, возраст станет помехой в возможном переезде в гранд, но в любом случае самые положительные отзывы за свою игру Дмитрий заслужил.

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар
Фото ФК «Акрон»

Стефан Лончар

28 лет, опорный полузащитник, «Акрон»

Пример идеальной работы скаутской службы — Лончара прошедшим летом выписали из венгерского «Дебрецена» за смешные 75 тысяч евро. Полузащитник уже отметился пятью забитыми мячам и шестью голевыми передачами.

Манфред Угальде, Виллиан Жозе и&nbsp;Ваня Дркушич. Зачистка в «Спартаке», «Зенит» покупает форварда, Битело не возвращается. Онлайн-таблица трансферов РПЛ

Лончар здорово вписался в стиль тольяттинцев: он обладает отличным ударом и выбором позиции, но самое главное его качество — точные дальние передачи и умение подключиться к атаке. Стефан уже зрелый футболист, ему 28 лет, но интерес со стороны грандов к себе он подогрел — в декабре писали о возможном предложении от ЦСКА. Правда, вероятнее, что нынешний сезон Лончар все же завершит в «Акроне», а уже летом будет рассматривать варианты отправиться на повышение. А они наверняка будут.

Полузащитник «Ахмата» Камило
Фото ФК «Ахмат»

Камило

25 лет, опорный полузащитник, «Ахмат»

Бразильский опорник с сумасшедшей оборонительной статистикой. 25-летний футболист стал местным Канте — Камило выполняет по 3,8 отбора и 2,3 перехвата за матч — больше никто в РПЛ не может похвастать такими цифрами.

Конечно, это можно объяснить неважными выступлениями «Ахмата» в этом сезоне — команда больше обороняется, чем атакует. Но даже в этом случае статистика собралась космическая — Камило бы точно не затерялся в одном из топ-клубов.

Нападающий «Оренбурга» Саид Сахархизан
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Саид Сахархизан

21 год, центральный нападающий, «Оренбург»

Форвард только этим летом перебрался в Россию за миллион евро, но уже перебил цифры своего последнего сезона в Иране. За «Гол Гохар» в прошлом году Сахархизан забил всего восемь голов за 28 матчей, а в «Оренбурге» уже отгрузил шесть за полсезона.

Уэсли, Данил Глебов, Пабло Солари. Новый вингер для «Спартака» и другие возможные трансферы топ-клубов РПЛ этой зимой

Не забываем, что «Оренбург» сейчас идет последним в таблице и отстает от зоны стыков на шесть очков. Если команде удастся спастись от вылета, то главным героем этого чуда будет именно Сахархизан. Ну а если нет, то нападающий сможет найти себе место в любом другом клубе РПЛ. Если продолжит в том же духе, с учетом возраста спрос на него точно будет.

Защитник «Динамо» (Махачкала) Валентин Пальцев
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Валентин Пальцев

23 года, центральный защитник, «Динамо» Махачкала

Еще один футболист, который двумя руками уцепился за шанс поиграть в РПЛ — он приехал в Махачкалу этим летом из «КАМАЗа» и уже успел зарекомендовать себя на высоком уровне. Удивительно, что Пальцев играет на позиции центрального защитника, ведь его рост составляет всего 176 сантиметров. Хотя этот факт никак не мешает Пальцеву показывать уверенную, надежную игру. «Динамо» Мх — седьмая команда РПЛ по допущенным ударам, выше лишь «Ростов» и топ-клубы. Большая похвала для обороны дебютанта лиги, которую возглавляет как раз Валентин. В 2024-м он даже заслужил вызов в сборную — играл, конечно, не против команд из топ-10 рейтинга ФИФА, но достижение все равно знаковое. По слухам, за прогрессом защитника пристально следит «Спартак».

Вингер «Ахмата» Лечи Садулаев
Фото ФК «Ахмат»

Лечи Садулаев

25 лет, левый вингер, «Ахмат»

Еще один представитель грозненского клуба, который в этом сезоне становится настоящим лидером. Три гола, два ассиста — статистика не самая впечатляющая, но не отражающая вклад Садулаева в командную игру. Несмотря на неудачное для «Ахмата» начало кампании, сейчас Лечи можно назвать одним из самых взрывных и острых футболистов лиги.

Садулаев мог и не оказаться в этом списке — в 2023-м он залечивал разрыв «крестов». Это тот случай, когда футболист после такой серьезной травмы действительно стал сильнее. Ждем новых голевых подвигов.

Нападающий «Химок» Антон Заболотный
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Антон Заболотный

33 года, центральный нападающий, «Химки»

Король футбольного рунета и просто легендарный форвард летом 2024-го не пригодился ЦСКА и ушел свободным агентом в «Химки» — это несмотря на 12 голов в прошлом сезоне. Сейчас Антон показывает, что списали его преждевременно.

Антон Заболотный. «Привык, что меня критикуют. Но теперь мне это даже нравится!» Заболотный — о хейте, Манчини и ЦСКА

Заболотный открыл в себе новые качества — форвард сейчас не столько забивает, сколько ассистирует. К трем забитым мячам футболист добавил уже пять голевых передач. Здорово, что в РПЛ прекрасно себя чувствуют и возрастные игроки — грядущим летом Антону исполнится 34, но заканчивать явно рано!

Статистика Whoscored

6
Антон Заболотный
РПЛ
ФК Акрон
ФК Ахмат
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
Лечи Садулаев
Читайте также
«Зенит» скоро объявит о сделке на 40 млн, «Динамо» нашло топовых россиян вместо Бителло. Трансферные слухи РПЛ
Песков прокомментировал слова Трампа о величии Овечкина
Трамп отвел себе еще полдня на завершение конфликта на Украине
Трамп заявил о цели заставить страны НАТО нарастить расходы на оборону до 5% ВВП
Началась инаугурация Трампа с принесением присяги в Капитолии
Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 10 человек
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Зазулин считает, что «Зенит» все равно останется фаворитом РПЛ
Олег Иванов рассказал, что чувствует себя лучше без алкоголя
Луис Энрике присоединился к «Зениту» на сборах
Погребняк не сожалеет об уходе Артура из «Зенита»: «Не велика потеря»
Погребняк — о переходе Энрике в «Зенит»: «Очень хорошая сделка, команду надо обновлять»
«Локомотив» уступил китайскому «Шанхай Порт» в первом товарищеском матче на сборах
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя