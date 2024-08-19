Черный день «Зенита»: скандал с Бакаевым, травма Глушенкова, потеря очков в Химках. Воспользуется ли этим «Спартак»?

Обозреватель «СЭ» — об итогах пятого тура РПЛ.

РФС и РПЛ, найдите ответ на вопрос, кто «не разрешил» Бакаеву играть с «Зенитом», а Артиге — выпускать его на поле

«Зенит» в концовке игры усилиями отпасовавшего пяткой Нино и точно пробившего Андрея Мостового ушел от поражения, но впервые в чемпионате пропустил и не смог победить. «Химки», еще в прошлом сезоне команду ФНЛ! Уж не с этим соперником, казалось, чемпиону терять очки. Тут любопытно, что «Зенит» и в прошлом сезоне их недосчитался, играя против испанских тренеров нетоповых команд (помните его проигрыш «Оренбургу» Давида Деограсии?), и теперь Франк Артига пошел по тому же пути. Только чуть-чуть не дошел до конца. При этом, когда счет стал 1:1, я думал, что «Зенит» успеет забить и второй. И Александр Ерохин был близок: после его удара головой мяч пролетел совсем рядом со штангой.

Подмосковный клуб, игравший и достаточно смело (но не с шашками наголо), и с нужной степенью концентрации и дисциплины, заслуживает только добрых слов. А применительно к петербуржцам следует поговорить о двух вещах.

Крайне неприятное впечатление произвел на меня скандал вокруг Зелимхана Бакаева, отданного «Зенитом» в аренду «Химкам», но не получившего возможности сыграть против клуба-арендодателя. То, что его не будет в заявке, стало известно еще накануне, а перед игрой экс-«десятка» «Спартака» как ни в чем не бывало раздавала автографы, никаких намеков на травму или болезнь не подавая.

При этом люди из подмосковного клуба, очевидно, не договорились между собой о какой-то согласованной версии, и перед игрой сам Бакаев сказал: «Не разрешили», и Артига дал понять то же самое: «Мне сказали, что я не могу выпустить Бакаева на матч». Уже после игры — видимо, после каких-то внутренних бесед — пошли лихорадочные «отмазки» на тему здоровья игрока, в том числе и от того же Артиги. Но мы же все понимаем. Кто захочет во все это поверить — тот, конечно, поверит. Официальных доказательств неофициальной договоренности (поскольку такого пункта в контракте сейчас быть не может), понятно, не найти. Но вся ситуация вкупе со словами Бакаева и Артиги, произнесенными до матча, подталкивает к вполне определенным выводам.

Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Даже президент РПЛ Александр Алаев назвал случившееся с Бакаевым «некрасивой историей». Но при этом заявил, что не хочет быть «российской футбольной прокуратурой». Интересно почему? Лиге не интересно, когда происходят пусть и скрытые, но нарушения регламента? И не из таких ли вещей формируется глас народа, в разных городах со стадионов характеризующий «Зенит» как «позор российского футбола», за что потом эти стадионы штрафуются РФС? Может, футбольному союзу и лиге стоит лучше определяться с причинами и следствиями?

Сказали «а», Александр Александрович (насчет некрасивой истории), говорите и «б» — проводите расследование, как такое стало возможным. Зелимхану же «не разрешилИ» — кто был тем человеком, который не разрешил? Артиге сказалИ, что он не может выпустить Бакаева на поле, — кто сказал? Есть две абстракции во множественном числе. Их нужно конкретизировать и перевести в единственное.

По мне, футбольный бог увидел всю эту манипуляцию и наказал «Зенит» первой потерей очков в сезоне. Один мой читатель резонно написал, что можно было поступить техничнее — при имеющейся договоренности включить Зелимхана в заявку и просто не выпустить его на поле. И это уже выглядело бы сугубо тренерским решением — не подкопаться.

Нехорошие новости ждали «Зенит» и в самой игре, причем речь даже не о результате — он, в принципе, не так уж и трагичен. Не может же чемпион, в конце концов, выиграть все тридцать матчей. Правда, задача пойти по пути «Байера» из Леверкузена и не проиграть ни одного в сезон столетия «Зенита» его высшим руководителем негласно ставится наверняка. И в этом смысле отыгрыш на последних минутах — как раз хорошая новость для питерцев.

В отличие от перелома кисти Максима Глушенкова, которому с близкого расстояния попали по руке мячом. Такой феноменальный старт сезона — и вдруг... Травмирован, и довольно серьезно, к тому же и Вендел. То есть с большой долей вероятности на матч следующего тура на «Газпром Арене» со «Спартаком» чемпион сыграет без двух своих самых креативных игроков, которые занимают первое и третье места в РПЛ по системе «гол плюс пас».

В Химках без Глушенкова и Вендела «Зенит» откатился к своим весенним настройкам, совсем непохожим на тот блеск, с которым команда Сергея Семака начала нынешний чемпионат. И для «Спартака» это может стать шансом. При этом мне очень жаль, что они травмированы и, вероятнее всего, не сыграют с красно-белыми. Я всегда был, есть и буду за то, чтобы команды выставляли сильнейшие составы. Для меня цель не должна оправдывать средства.

Но если случится, что «Зенит» вынужден будет обойтись без них, — во-первых, для самого чемпиона их отсутствие с учетом большого преимущества над всей лигой в бюджете, победном опыте и всем остальном не должно становиться оправданием, во-вторых, «Спартак» вообще не должен на эту тему рефлексировать. А должен выходить, играть и побеждать в конкретных обстоятельствах.

А они таковы, что теперь между «Зенитом», занимающим первое место, и «Динамо» с «Локомотивом», которые делят второе-третье, — одно очко, а красно-белые отстают еще на два. Какими бы ни были прогнозы на сезон, отдававшие явное преимущество действующему чемпиону, пять стартовых туров в отрыв его не отправили.

«Спартак» хорош, но его календарь пока легок

«Спартак», из-за запрета на проведение массовых мероприятий в Воронежской области поменявшийся с «Факелом» кругами и встречавшийся с командой Дмитрия Пятибратова дома, увереннейшим образом ее обыграл. Почти все стало ясно уже в первые десять минут, когда красно-белые, выскочив на матч, как гориллы из клетки (помните образ хоккейного вратаря Ильи Брызгалова о сборной Канады против россиян в четвертьфинале Олимпиады-2010 в Ванкувере?), сразу забили два.

Почин отличным ударом в нижний угол сделал один из новых кумиров спартаковской публики Манфред Угальде, а затем на угловом в жесткой борьбе с защитником (там оба держали друг друга, что и не позволило судье зафиксировать фол) изловчился пробить голенью Срджан Бабич. Учитывая нынешнее состояние замыкающего таблицу «Факела» и то, что он играл не при своей прекрасной публике, на 90 процентов все стало ясно.

Запросто могло быть и не 3:0, а 5:1 или 6:1 — достаточно вспомнить несколько упущенных моментов Тео Бонгонды и футбольный буллит Антона Зиньковского, когда он убежал со своей половины поля, но переиграть вратаря не смог. У воронежцев был лишь один хороший момент, но Владимир Ильин не замкнул дальнюю штангу. Опасения же, что «Спартак» до перерыва, имея огромный перевес, не «убил» интригу, а после перерыва все может измениться, к этому матчу, как выяснилось, отношения не имели. Команда Деяна Станковича не упускала контроль ни на секунду.

Самым удивительным фактом матча стал голевой пас Олега Рябчука пяткой — в ту секунду в левого защитника словно вселился Эсекьель Барко. Рябчука, также сделавшего перехват перед началом атаки, приведшей к пенальти и третьему голу, признали лучшим игроком встречи, и сделали это абсолютно по делу. Вообще, бросается в глаза, насколько молдавский футболист прибавил у Станковича по сравнению с временами Гильермо Абаскаля, до какой степени стал увереннее и агрессивнее. Не только вчера был его день — Рябчук вообще в этом сезоне стабилен, от него исходит какая-то правильная, здоровая футбольная энергетика. Мне кажется, это должно очень нравиться Станковичу.

Официальный Telegram-канал «Спартака» порадовался повторению клубного рекорда красно-белых — четырем крупным победам нового главного тренера в первых семи матчах. Но я этот факт точно не стал бы переоценивать, учитывая легкий календарь на старте — «Оренбург», «Химки», «Крылья Советов», «Ахмат», «Факел».

Давайте сравним. Кого в начале чемпионата СССР 1989 года (кубковых матчей в тот момент не было) разгромил тренер-новичок Олег Романцев? 1) 4:0 вильнюсский «Жальгирис» (5-е место в 1988 году, 4-е — в 1989-м); 2) 3:0 в гостях волгоградский «Ротор» (новичок, 10-е место в 1989-м), 3:0 харьковский «Металлист» (обладатель Кубка СССР-1987/88, 11-е место в 1988-м, 7-е — в 1989-м), 4:1 в гостях киевское «Динамо» (2-е место в 1988-м, 3-е — в 1989-м, главный тренер и костяк сборной СССР).

Кого на старте нынешнего сезона разгромил Деян Станкович? 1) 3:0 в групповом турнире Кубка России ротированный состав «Динамо» (3-е место в прошлом сезоне, 2-е — сейчас), 3:0 «Крылья Советов» (9-е место в прошлом сезоне, 13-е — в этом), 3:0 ту же Самару в Кубке, 3:0 «Факел» (11-е место в прошлом сезоне, 16-е — в этом).

По-моему, уровень соперников несравним. Аналогов ни «Жальгириса», ни тем более киевского «Динамо», ни даже «Металлиста» того периода у нынешнего «Спартака» пока в чемпионате не было, а кубковый матч группового турнира с «Динамо» — несколько другая история.

Да, мне в целом нравится, как сейчас играет «Спартак», но матч следующего тура в Санкт-Петербурге покажет куда больше.

Взросление «Локомотива» и характер «Краснодара»

В дерби ЦСКА с «Локомотивом» большую часть матча армейцы играли с преимуществом. Но уже ближе к концовке Михаил Галактионов тройной заменой резко изменил вектор, Наир Тикнизян первым локомотивским ударом в створ забил победный гол своей бывшей команде и не стал его праздновать. Армейцы проиграли второй матч подряд после «Краснодара» на последних минутах. Опять Владимир Федотов виноват и его, так сказать, багаж?

«Локо» сыграл менее зрелищно, чем в предыдущих встречах сезона, но как-то по-взрослому. Вытерпел преимущество соперника, гнулся, но не сломался, не позволил воплотить инициативу армейцев в явные моменты и голы. Потерял из-за травмы лица (фингал впечатляющий!) капитана Дмитрия Баринова, который вел партнеров за собой и взбодрил их по ходу тяжело складывавшегося первого тайма. А потом все перевернул и одержал важную победу.

Красно-зеленые, кажется, взрослеют, матереют. И не случайно Галактионов в своих выступлениях делает акцент на «чистой раздевалке». Сразу отчего-то возникает аналогия с прошлым годом, с временами Артема Дзюбы. Состав тогда выглядел по именам сильнее (Максим Глушенков, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, тот же Дзюба), но не было цельности и единства, хотя отыгрываться в невероятных обстоятельствах железнодорожникам регулярно удавалось и тогда — вспомнить хотя бы вчистую проигранные, но сведенные к ничьим матчи дома с «Крыльями» и в Краснодаре.

Сейчас им определенно не хватает еще одного сильного центрального защитника (и в этом смысле им должно быть обидно, что «Зенит» увел из-под носа Ваню Дркушича и отдал в аренду в «Црвену Звезду», то есть на этот сезон — «ни себе, ни людям»); правильно было бы укрепить пару позиций и в группе атаки. Но костяк, стержень у этой команды по сравнению с прошлым сезоном просматривается. Что и позволило после серии из семи дерби без побед кряду выиграть тот матч, в котором об этом не говорило почти ничего.

В отличие от ЦСКА, где, кроме аномальной результативности Игоря Дивеева, по старту сезона не видно пока особо ничего. Вчера команда Марко Николича, в отличие от тотально безобразного выезда в Краснодар, большую часть дерби играла неплохо, но не смогла конвертировать инициативу ни во что.

Что касается самого «Краснодара», то в домашнем матче с «Пари НН» все сложилось для него сложнее, чем можно было ожидать. Хотя именно так, как говорили об этом предыдущие противостояния чемпионата с командами из низов таблицы — «Ахматом», «Динамо» из Махачкалы, «Факелом» (единственное пока очко в первенстве воронежцы взяли именно у «быков»). Они усложнили себе задачу «обрезом» капитана Эдуарда Сперцяна, отдавшего на своей половине поля пас через центр, что повлекло за собой быструю атаку и гол Босселли. Краснодарцы не только по счету, но и по ударам в створ первый тайм проиграли — 1:2.

Хозяевам долго не помогало даже возвращение Джона Кордобы. Но, как и «Локомотиву», им помогли замены. Дубль одного из джокеров, Мозеса Кобнана, сделанный за четыре минуты, перевернул игру и превратил 0:1 в 2:1. Нижний ближе к концу игры слишком вжался в свою штрафную — и был за это наказан. Итоговая статистика — 18:2 по ударам всего и 5:2 в створ. Такая пассивность гостей после перерыва никуда не годилась и отличалась от того, как играли во втором тайме те же «Химки».

У «быков» по-прежнему есть немало игровых проблем, но в этом сезоне просматривается характер, который позволил в концовках вырвать победы у ЦСКА и «Пари НН». Пока команда Мурада Мусаева, подвергавшегося на старте жесткой критике, идет без поражений (они такие только двое с «Зенитом») — две победы, три ничьих, пятое место. Середняком «Краснодар», похоже, снова быть не планирует.

Футболисты «Краснодара» празднуют победу над «Пари НН». Фото ФК «Краснодар»

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Еще одним заметным событием тура стало обилие нецензурной лексики. Суровым языком российского футбола отметился, во-первых, спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, чьи высказывания о судействе после превращения 2:0 в Ростове в 2:3 уже стали мемом; а во-вторых, уходивший с поля в матче с «Химками» Клаудиньо. Произнесено это было в разных обстоятельствах — первый сознательно говорил под диктофоны, второй (что характерно, на русском языке) легко мог не отдавать себе отчет, что его мат попадает в общий доступ. Да и ни к кому конкретному он не был обращен — просто демонстрация разочарования и злости.

Вся эта разница, безусловно, должна учитываться при принятии решений КДК и комитетом по этике. Но и совсем игнорировать ни тот ни другой случай нельзя. Иначе это всем покажет: публично сквернословьте сколько хотите, учите детей, которые смотрят футбол, ругательствам (Клаудиньо же — кумир петербуржской публики, пацанам с него надо брать пример!), и вам за это ничего не будет. Вовсе не собираюсь утверждать, что за никого непосредственно не оскорбляющий поток сознания бразильцу нужно дать реальную дисквалификацию, но условную с приличным штрафом — очень даже. Значительно больший штраф, вероятно, — наиболее действенное наказание и для Андреева, поскольку на что влияет дисквалификация на несколько матчей спортивного директора? Главное, что оставлять все это без реакции дисциплинарные органы российского футбола, по-моему убеждению, не должны.