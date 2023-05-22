Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:00

«Карасев — молодец. Но мне можно было давать красную». Чернов — об итогах дерби «Спартака» с ЦСКА

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Никита Чернов и Сергей Карасев
Никита Чернов и Сергей Карасев.
Фото «СЭ»
Александр Соболев и Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Telegram Дзен
Интервью защитника красно-белых.

Перед московским дерби Никита Чернов встретился с футболистами ЦСКА, что вызвало неоднозначную реакцию среди болельщиков «Спартака». В интервью «СЭ» защитник красно-белых объяснил, зачем это сделал, рассказал, считает ли прошедший матч самым ярким в сезоне, и оценил уровень судейства в нем.

Александр Соболев (&laquo;Спартак&raquo;) и&nbsp;Виллиан Роша (ЦСКА). Жест Соболева и удаление Роши — катастрофа. Но «Спартаку» нет равных, когда на поле — хаос и безумие

«Химки» обыграть не можем, с «Торпедо» мучаемся, а ЦСКА побеждаем

— Какие эмоции испытали после окончания дерби?

— После финального свистка почувствовал радость, что спустя столько времени наконец-то нам удалось выиграть нормально. Как-то странно даже: «Химки» обыграть не можем, с «Торпедо» мучаемся, а ЦСКА побеждаем. Все радостные, все довольные, на этом фоне, думаю, сыграем оставшиеся игры.

— Главный эпизод дерби — удаление Соболева и Роши.

— Я не видел, что там случилось.

— А Соболев в раздевалке извинился?

— Нет, позже это сделает. Примем его извинения спокойненько.

— Писали, что Соболеву предстоит операция. Вы что-то об этом знаете?

— Да, после матча ему должны операцию сделать на пальце. Он с «Химками» его сломал, поэтому сейчас с лангеткой играл. Думаю, операцию сделают, а там уже подготовка к сборной будет.

Александр Соболев и Виллиан Роша.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Было несколько спорных ситуаций. Как вы оцените работу бригады Сергея Карасева?

— Хорошее судейство, арбитр разобрался. В целом молодец. Но мне можно было красную давать.

— За что?

— Там с Обляковым был момент, жестко вкатился в него, грубовато. Сразу извинился, поэтому, думаю, нормально. Судья разобрался. И первый пенальти, который не назначили, там был. Зобнин сказал, что ему наступили на ногу. И второй пенальти был чистый.

21&nbsp;мая. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 2:1. Сергей Карасев. «Спартак» победил ЦСКА и по судейским ошибкам. Карасев ошибочно удалил Рошу и намудрил с пенальти

— Это дерби можно назвать самым ярким матчем «Спартака» в сезоне?

— Думаю, что нет. У нас было много хороших матчей, это просто один из них. Характер проявили в который раз, победили, уступая изначально в счете.

— Все еще остается интрига, займет ли «Спартак» второе место. Если все-таки возьмете серебро, можно ли назвать сезон успешным?

— Думаю, что да. У нас в целом молодая команда, только собрались, некоторые ребята только подъехали. В любом случае все изначально хотели занять первое место, но «Зенит», к сожалению, много очков не потерял. Второе место будет лучшим исходом.

Квинси Промес показывает спартаковский ромб после победы над ЦСКА.

Любого в «Спартаке» спросите — матчи с ЦСКА самые принципиальные

— Промес стал лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионате России, побив рекорд Титова.

— Молодец, надо поздравить. Может, как-то проставится в коллективе.

— Перед матчем вы встречались с футболистами ЦСКА. Можете объяснить зачем?

— Мы дружим более десяти лет, иногда встречаемся. Никакого подтекста тут искать не надо. Ребята предложили увидеться. Я не ходил прямо перед игрой — это было за пять-шесть дней до матча. Ничего такого, просто посидели.

На первой фотке, которую обсуждают, они вообще всей командой собрались за два дня до этого, меня там не было. Здесь же мы с женой, няней и маленькой дочкой поехали, отдохнули, ничего такого нет. Думаю, на поле все всё увидели. Это никак не повлияло на мою игру.

Квинси Промес исполняет пенальти в&nbsp;ворота ЦСКА. Величие Промеса и Акинфеева, сложнейшая игра для Карасева, волевой рефлекс «Спартака». Рабинер — о дерби

— Промес в недавнем интервью сказал, что для него матчи с «Зенитом» непринципиальные. А для вас кто самый принципиальный соперник?

— С кем бы вы ни говорили из «Спартака», все скажут, что игры с ЦСКА самые напряженные и эмоциональные. Понятно, что хочется уже прервать гегемонию «Зенита», но, если бы мы в глупых ситуациях не теряли очки, были бы уже где-то рядышком. Шишки набьем, а в следующем сезоне хотелось бы уже составить им конкуренцию.

Александр Соболев
Никита Чернов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
28
33
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я не тот русский, чтобы преклонять знамя перед президентом США». Дерзкая выходка Тихонова на Олимпиаде
Польский форвард «Барселоны» Левандовски осудил одноклубников за видео для болельщиков из России
Блогер Роман Протасевич сообщил о помиловании
Гладков заявил об обстреле Белгородской области ВСУ на протяжении нескольких часов
Пашинян назвал условие признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Маслов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
«Пари НН» — «Сочи»: где и во сколько смотреть матч РПЛ
Масалитин заявил, что в матче «Спартак» — ЦСКА футбол ушел на второй план
Чернов — о судействе в дерби: «Мне можно было давать красную»
Семин заявил, что в матче «Спартак» — ЦСКА было много провокаций
Чернов считает ЦСКА самым принципиальным соперником для «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Неуравновешенная психика убивает в Соболеве все лучшие качества». Галямин — о дерби

ФИФА продолжает поддерживать беглецов, приостановивших контракты. Но сделала шаг в сторону России