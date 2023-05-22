«Карасев — молодец. Но мне можно было давать красную». Чернов — об итогах дерби «Спартака» с ЦСКА

Интервью защитника красно-белых.

Перед московским дерби Никита Чернов встретился с футболистами ЦСКА, что вызвало неоднозначную реакцию среди болельщиков «Спартака». В интервью «СЭ» защитник красно-белых объяснил, зачем это сделал, рассказал, считает ли прошедший матч самым ярким в сезоне, и оценил уровень судейства в нем.

«Химки» обыграть не можем, с «Торпедо» мучаемся, а ЦСКА побеждаем

— Какие эмоции испытали после окончания дерби?

— После финального свистка почувствовал радость, что спустя столько времени наконец-то нам удалось выиграть нормально. Как-то странно даже: «Химки» обыграть не можем, с «Торпедо» мучаемся, а ЦСКА побеждаем. Все радостные, все довольные, на этом фоне, думаю, сыграем оставшиеся игры.

— Главный эпизод дерби — удаление Соболева и Роши.

— Я не видел, что там случилось.

— А Соболев в раздевалке извинился?

— Нет, позже это сделает. Примем его извинения спокойненько.

— Писали, что Соболеву предстоит операция. Вы что-то об этом знаете?

— Да, после матча ему должны операцию сделать на пальце. Он с «Химками» его сломал, поэтому сейчас с лангеткой играл. Думаю, операцию сделают, а там уже подготовка к сборной будет.

Александр Соболев и Виллиан Роша. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Было несколько спорных ситуаций. Как вы оцените работу бригады Сергея Карасева?

— Хорошее судейство, арбитр разобрался. В целом молодец. Но мне можно было красную давать.

— За что?

— Там с Обляковым был момент, жестко вкатился в него, грубовато. Сразу извинился, поэтому, думаю, нормально. Судья разобрался. И первый пенальти, который не назначили, там был. Зобнин сказал, что ему наступили на ногу. И второй пенальти был чистый.

— Это дерби можно назвать самым ярким матчем «Спартака» в сезоне?

— Думаю, что нет. У нас было много хороших матчей, это просто один из них. Характер проявили в который раз, победили, уступая изначально в счете.

— Все еще остается интрига, займет ли «Спартак» второе место. Если все-таки возьмете серебро, можно ли назвать сезон успешным?

— Думаю, что да. У нас в целом молодая команда, только собрались, некоторые ребята только подъехали. В любом случае все изначально хотели занять первое место, но «Зенит», к сожалению, много очков не потерял. Второе место будет лучшим исходом.

Любого в «Спартаке» спросите — матчи с ЦСКА самые принципиальные

— Промес стал лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионате России, побив рекорд Титова.

— Молодец, надо поздравить. Может, как-то проставится в коллективе.

— Перед матчем вы встречались с футболистами ЦСКА. Можете объяснить зачем?

— Мы дружим более десяти лет, иногда встречаемся. Никакого подтекста тут искать не надо. Ребята предложили увидеться. Я не ходил прямо перед игрой — это было за пять-шесть дней до матча. Ничего такого, просто посидели.

На первой фотке, которую обсуждают, они вообще всей командой собрались за два дня до этого, меня там не было. Здесь же мы с женой, няней и маленькой дочкой поехали, отдохнули, ничего такого нет. Думаю, на поле все всё увидели. Это никак не повлияло на мою игру.

— Промес в недавнем интервью сказал, что для него матчи с «Зенитом» непринципиальные. А для вас кто самый принципиальный соперник?

— С кем бы вы ни говорили из «Спартака», все скажут, что игры с ЦСКА самые напряженные и эмоциональные. Понятно, что хочется уже прервать гегемонию «Зенита», но, если бы мы в глупых ситуациях не теряли очки, были бы уже где-то рядышком. Шишки набьем, а в следующем сезоне хотелось бы уже составить им конкуренцию.