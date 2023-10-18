«Если Ивича позовет «Спартак», он откажется!» Галицкий, агент из Европы, рэп: интервью молодой звезды «Краснодара»

«СЭ» поговорил с Никитой Кривцовым.

«Краснодар» ушел на паузу на матчи сборных в статусе лидера РПЛ и после самой эмоциональной победы осени. Один из теневых героев банды Ивича — Никита Кривцов, который стабильно заиграл в основе после отъезда легионеров, весной зажег с 7 голами, а теперь помогает удержать «быков» на первом месте.

Мы созвонились с Кривцовым на следующий день после 3:2 с «Ростовом» — из интервью хавбека вы узнаете, как он мотивировал Сперцяна в раздевалке, почему не верит в трансфер Ивича в «Спартак», откуда прилетел на сборы с 6 лишними килограммами и как реагирует на критику из-за рэпа.

После гола Кордобы эмоции были такие, будто мы стали чемпионами!

— Многие футболисты признавались, что после таких побед, как у вас с «Ростовом», все мучаются из-за бессонницы. Ты тоже?

— Бывает такое, но в этот раз вернулся домой — и сразу отключился. Хотя эмоции переполняли! Наверное, быстро уснул, потому что усталость была запредельной — сил оставили больше, чем обычно.

— Что творится в раздевалке команды, которая летит 0:2 к перерыву южного дерби?

— Разноса не было. Просто поговорили, тренер указал нам на ошибки. В первом тайме мы неправильно действовали — в первую очередь, по движению. Не могли выйти из обороны — из-за этого и Матвей [Сафонов] ошибся.

Считаю, это вообще не его ошибка, а всех нас: если бы предоставили больше вариантов, он бы не стал делать такую передачу. Но до перерыва мы просто не понимали, как выйти из-под прессинга «Ростова».

— Гол Кордобы на 96-й минуте — лучший момент сезона?

— Эмоции были такие, как будто мы чемпионами стали! Все побежали радоваться к Джону. Было очень важно уйти на двухнедельную паузу в своем графике и с нужным отрывом. Нельзя было отдавать «Ростову» ни одного очка.

— В какой момент ты понял, что оформить камбэк с 0:2 — реально?

— Понимал, что во втором тайме нужен быстрый гол. И перед выходом на поле подошел к Сперцяну: «Если не забьем до 60 или 65-й минуты, шансов будет мало. Давай, сделай это!» Так и получилось — Эдик начал камбэк! Если бы этого не случилось, у нас бы, наверное, ничего не вышло.

— Лидерство «Краснодара» — главная неожиданность сезона. Летом ты мог представить, что в середине октября команда будет лидировать и опережать «Зенит» на 7 очков?

— Да, потому что этого всегда хотелось. Просто не получалось — отдавали матчи, в которых должны были побеждать, теряли свои очки... То, что происходит сейчас, — результат работы на сборах и заслуга каждого футболиста. Именно благодаря этим вещам мы сейчас на первом месте.

— Главный конкурент — «Зенит»?

— Да все конкуренты опасны. Возьмите те же «Крылья»! Или «Оренбург», который берет и обыгрывает «Зенит». Нам с ними тоже было тяжело, особенно в первом тайме. Как и со «Спартаком» дома, с «Ростовом»... В РПЛ нельзя никого недооценивать.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Не понимаю, как рэп может повлиять на мою карьеру. Футбол и музыка как-то связаны?

— Для Сергея Галицкого качество игры всегда было важнее результата, но этот сезон показывает, что философия поменялась: при Ивиче «Краснодар» не стесняется действовать по счету. Как проходила эта трансформация?

— Для меня результат всегда был важен. Хочется поднять трофей над головой, завоевать золото РПЛ.

Что касается трансформации, то не буду спорить: бывали матчи, когда мы играли по счету. С тем же «Ростовом», например, подстроились под их игру и после двух-трех ошибок на своей половине поля боялись привезти еще. Поэтому перешли на длинные передачи.

Но в остальном я бы не сказал, что мы конкретно садились и действовали от обороны. Всегда стараемся контролировать игру, держать мяч у себя. Естественно, если мы ведем, например, 1:0, идет 90-я минута и нам нужны очки, то мы сыграем аккуратнее. Но это нормальное явление! Тот же «Зенит» разве поведет себя иначе?

— Что лучше: победить при незрелищной игре или выдать шоу, но потерять очки?

— Ну, вообще-то хочется сыграть ярко и выиграть. Другой вопрос, что это не всегда получается. Условно, мы можем выглядеть хорошо, контролировать мяч, но практически не создавать моменты. А в концовке забить.

Поэтому не хочется заранее отказываться от победы или игры. Но если абстрагироваться, то для меня, конечно, важнее результат. Главное, чтобы команда побеждала.

— «Краснодар» первый, но в последнее время все больше слухов о том, что «Спартак» может увести Владимира Ивича по ходу сезона. Это напрягает?

— Думаю, даже если «Спартак» сделает предложение нашему тренеру, то он откажется. Это мое мнение — не знаю, как будет на самом деле. И возможно ли это в принципе. По-моему, невозможно. Воспринимаю все это как слухи — больше для прессы.

— Один из аргументов, почему Ивича потенциально может заинтересовать вариант со «Спартаком» — отсутствие четкой цели стать чемпионом в «Краснодаре». Вам ее не озвучивали?

— Уверен, каждый в команде и так понимает, какая задача у «Краснодара». За все время, что я нахожусь здесь, цель на сезон не озвучивали. Даже когда уехали легионеры и наступил тяжелый момент. Тогда вообще не было никакой турнирной задачи — и то мы забрались на четвертое место.

— Матвей Сафонов недавно признался, что не особо следит за футболом — только за РПЛ. А ты в курсе новостной повестки? Смотришь матчи?

— Смотрю, конечно: Лигу чемпионов, АПЛ. Даже когда у нас заезд на базу, можем с ребятами сесть и включить какую-нибудь хорошую игру. Новости тоже могу полистать — ну, или почитать интервью какого-то футболиста.

— Читал пост в Telegram-канале Максима Алланазарова о влиянии музыкальных вкусов на развитие твоей карьеры?

— Я видел, что этот вопрос задали в интервью главному тренеру: якобы Кривцов не станет большим футболистом, потому что увлекается рэпом. Странный посыл. Не понимаю, как это может повлиять на мою карьеру — и как вообще связаны музыка и футбол? У меня есть работа: я играю в футбол. А музыка и все остальное — на втором плане.

— Кто отвечает за музыку в раздевалке «Краснодара»?

— Всегда по-разному. Иногда я, иногда — Эдик Сперцян. Бывает, Джон Кордоба что-то ставит. Но я свою музыку в раздевалке не включаю — выбираю песни, которые все знают. Перед играми чаще всего играют Дрейк или L`ONE.

— Три исполнителя, которые чаще всего играют у тебя в наушниках по дороге на игру?

— Kizaru, Pharaoh, T-Fest и OG Buda. Четыре!

— После матчей ты обычно проходишь через микст-зону с огромной колонкой, из которой орет музыка. Это твоя?

— А у нас их много: одна всегда стоит на стадионе, две другие — на базе и в тренажерном зале. А четвертая всегда ездит с нами на выездные матчи.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Лишний вес после отпуска — ошибки молодости. Зимой привез на сборы 6 килограммов...

— Весной ты стал одним из главных открытий РПЛ, забив в 7 матчах 7 голов. А что с результативностью в этом сезоне?

— Честно, вообще без понятия. Такое ощущение, что меня кто-то заколдовал: моментов стало меньше, а те, что были, я не реализовал. Хотя должен был. Например, в Казани...

— А с «Ростовом» мог сделать ассист, но Кордоба не реализовал выход один на один.

— Да! Но видишь, не хотят с моих передач забивать, ха-ха! Джон, наверное, подумал, что забивать при 1:2 — слишком рано, надо было сохранить интригу до 95-й минуты.

— Отсутствие результативных действий на тебя давит?

— Когда я в игре, об этом не думаю. Главное — результат команды, одеяло на себя я не тяну. Но за пределами поля, бывает, задаюсь вопросами: почему не могу забить? Что делаю не так? Почему не получается? Ответы пока не нашел — нахожусь в процессе.

— Сперцян рассказывал: когда перестал забивать со штрафных, ему позвонил Галицкий и сказал — голы ушли, потому что ты перестал отрабатывать удары после тренировок. С тобой такое не случалось?

— Нет, мне Сергей Николаевич не звонил. Но я понимаю, почему он набрал Эдику — Сперцян же еще в академии «Краснодара» миллиард штрафных реализовал! Поэтому, как только перестал забивать в РПЛ, Галицкий отреагировал таким образом.

После тренировок, кстати, многие остаются: тот же Эдик, Ахметов, Баньяц, Кади — все отрабатывают удары. Другой вопрос, что это не всегда разрешают. Бывают дни с большой нагрузкой, когда у тебя вроде силы остаются, но тренеры говорят: «Сегодня без дополнительной работы. В следующий раз».

— Кто в «Краснодаре» больше всех работал дополнительно?

— Крыховяк — он постоянно был в тренажерном зале. Причем не только во время сезона, но и на сборах. Мы жили в гостинице, до стадиона добираться — 15 минут. Приезжаем, а он уже в зале! На базе «Краснодара» — такая же картина. Человек поиграл в топ-клубах — разбирается в таких вещах.

— Каким был ваш самый необычный разговор с Галицким?

— Мы не то чтобы часто контактировали на самом деле. В основном общались на стадионе, после домашних матчей. И после неудачных игр он мог подойти и сказать: «В этом эпизоде ты неправильно сыграл. В другом тоже нужно было действовать по-другому».

— Как ты реагировал?

— Я даже не спорил, потому что понимал — все так. Плюс он же смотрел игру с трибуны, а оттуда лучше видны нюансы.

— Возвращаясь к твоей форме весной: с одной стороны, ты забил 7 голов, с другой — за пару месяцев до этого приехал на сборы с лишним весом.

— Ох, было такое: вернулся из отпуска с 5-6 лишними килограммами. Отдыхал в Таиланде — и слишком много ел. Но это ошибки молодости — больше такого не повторится.

— Что сказали в клубе?

— В тот момент только назначили Ивича... Но он, видимо, только осваивался и принимал дела, так что на тему веса реакции не было. Зато с руководством разговоры состоялись. И, конечно, не самые приятные. Плюс штрафы я заплатил. Но это стало для меня уроком: я все осознал, на сборах пришел в оптимальную форму и сейчас контролирую.

— А у тебя есть предрасположенность к лишнему весу? Знаю многих футболистов, которые едят все подряд — и вообще не набирают.

— Я тоже знаю. И если бы можно было получить одну сверхспособность, я бы выбрал: есть и не толстеть. Предрасположенность [к лишнему весу] есть, но, опять же, сейчас я начал относиться к этому гораздо профессиональнее, чем раньше. Работаю с нутрициологом, у меня есть индивидуальный план питания на каждый день — после того случая проблем не было.

— От многого приходится отказываться?

— Конечно. Но здесь важны мера и количество. Можно и сладкое себе позволить — только раз в неделю, а не каждый день. Хотя я полностью это исключил: и сладкое, и мучное, и газировки с лимонадами. Все, что влияет на лишние килограммы.

Никита Кривцов и Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В «Спартаке» мне сказали: «Пока не готов». А с просмотра в «Сочи» я уехал из-за зубной боли

— Современный стадион, академия, парк — в «Краснодаре» уникальные условия, которые уже воспринимаются буднично. А помнишь свои эмоции, когда оказался в этой атмосфере после Томска?

— Изначально я прилетел на просмотровые сборы. И только спустя месяц-полтора приехал в Краснодар на подписание контракта. Первые впечатления — сумасшедшие! Посмотрел на стадион, прогулялся по парку — ничего подобного не мог себе даже представить. Парк — одно из любимых мест в городе, часто там гуляю и, кажется, за столько времени даже не все там посмотрел.

— Ты начинал со второй лиги — самые жуткие условия, в которых приходилось играть или тренироваться?

— Ничего прям жуткого не было. Во-первых, я же во владимирском «Торпедо» начинал, а там поляны — топ! Одно искусственное, на нем зимой тренировались, потому что оно с подогревом. А другое — натуральное: там играли летом. Во-вторых, я же не из премьер-лиги приехал во вторую — чего мне возмущаться? Я только-только совершал первые шаги в футболе — что мне, прийти и сказать: что за фигня?

— Про вторую лигу многие рассказывали: попадаешь туда в 17 лет и играешь против взрослых мужиков, которые рубятся за премиальные. Такие условия закаляют?

— Мне тоже было интересно рубиться за премиальные! Да, я был помладше, но осознавал ответственность и понимал: у мужиков в команде семьи, дети — им нужно зарабатывать деньги. Поэтому в некоторых эпизодах лишний раз не рисковал и не шел в дриблинг. Думал: «Нет, не буду обыгрывать — лучше отдам передачу, пусть другие ошибаются». Но со временем привык, перестроился и начал действовать увереннее. Помню, мы выдали серию из десяти матчей без поражений — вся команда заработала.

— Из Владимира ты уехал в Томск, где играл у Александра Кержакова. Какой он тренер?

— «Томь» была первым клубом в его [тренерской] карьере, и на тот момент он, как мне кажется, еще не убил в себе футболиста. Когда не хватало людей, Кержаков заходил в квадраты, играл с нами. Даже серии вратарям пробивал!

При этом план на игру, тактику объяснял очень доступно — все всё понимали. Задачу на сезон мы выполнили.

— Еще бы не выполнили — у вас же Месси играл!

— Давыдов-то? Ну, это легенда футбола! Рассказывал нам истории про то, как он за «Спартак» двигался. Знаю, что сейчас он в Медиалиге. Подписан на его Telegram-канал, недавно интервью смотрел, которое брал Гасилин.

Денис после «Томи» перебрался в «Химки» — мы с ним виделись в Краснодаре, когда они к нам приезжали. Даже майками поменялись. Теперь хочу его футболку «Народной команды» — с тремя пятерками на спине! Надо написать ему.

— Следишь за медиафутболом?

— Периодически включаю матчи. Болею за 2DROTS!

— Кстати, о «Спартаке» — ты же сам мог там оказаться?

— Да, в детстве пытался попасть в академию. Но мне ответили: «Пока не готов». Я сказал: «Понял, спасибо, до свидания». И поехал дальше.

— Обидно было?

— А чего обижаться? Я понимал, что шансы наверняка еще будут. Плюс у меня не было уверенности, что я сразу попаду в топ-клуб премьер-лиги. Но пытался этого добиться. Наверное, сейчас в «Спартаке» хотели бы, чтобы я тогда все же попал в их академию. С другой стороны, неизвестно, как все сложилось бы. В общем, что ни делается — все к лучшему.

— Еще один клуб, в котором ты мог оказаться, — «Сочи». Почему не сложилось?

— Из-за проблем с зубами! Начали болеть — и я уехал. Потом они меня еще раз звали — на новый просмотр... Но я же в первый раз тренировался с ними две недели, а мне ничего не говорили: нравлюсь я или не нравлюсь. В итоге ко второму просмотру уже был не готов: посчитал, что ехать снова в полную неопределенность нет смысла.

— Кержаков рассказывал, что после «Томи» звал тебя в «Нижний».

— Да, я даже тренировался с ними две недели на сборах. Но не договорились по условиям контракта.

— В итоге ты оказался в «Краснодаре», но переходил на фоне истории с агентом Маньяковым...

— Честно, не хотел бы ее касаться. Она для меня закрыта.

— Окей, но сейчас у тебя агент из Хорватии. Выбирал с прицелом на трансфер в Европу?

— В первую очередь, это хороший агент. Мне его порекомендовали, мы познакомились и начали сотрудничать. Ну и плюс Европа, да — цели уехать сейчас у меня не было. Но в будущем — почему нет?

— Уже есть предпочтения по странам, где хочется поиграть?

— Для меня номер один — Англия. Я и матчи АПЛ чаще всего смотрю. Но вообще хочется когда-то поиграть в любом европейском клубе.

— Серия А для тебя закрыта — там же запретили 88-й номер. А у тебя он в «Краснодаре» — плюс тату «88» на шее.

— Ничего страшного — что-нибудь придумаем!

— Откуда такая привязанность к 88 номеру?

— В Томске я играл под 86-м, а в «Краснодаре» он был занят. Спросил, какие свободные. Мне ответили: «Есть 88-й». Я сказал: «Отлично, буду играть под 88-м». В итоге полюбил этот номер и решил еще и набить тату.

— Призыв Карпина уезжать из РПЛ, где ты не так давно дебютировал, — дополнительная мотивация оказаться в Европе?

— Мне кажется, у любого русского футболиста есть мысли и желание поиграть за рубежом в топовых клубах. Другой вопрос, что не у всех есть предложения.

— Плюс — санкции.

— Если Захарян уехал, значит, и остальные смогут.

— Кстати, о Карпине — ты же получал вызовы в сборную России, но до сих пор так и не доехал. Не тянет туда, учитывая ее нынешний статус?

— Я не доехал только из-за болезней, травм. Дебютировать за сборную хочется — мне без разницы, есть сейчас официальные матчи или нет. Я вообще считаю, что к любой игре за национальную команду нужно относиться как к официальной. И с клубом — то же самое.

Фото ФК «Краснодар»

Ночные клубы я не понимаю. Лучше дома поиграю в Counter - Strike

— Ты вырос в Володарске. Как часто туда возвращаешься?

— Каждый отпуск. И у меня, и у моей девушки там родители. Постоянно их навещаем.

— Твои родители до сих пор работают на местной птицефабрике?

— Уже нет. Сначала мама ушла, а потом и отец — у него еще и со здоровьем начались проблемы, поэтому я сказал: «Хватит».

— Население Володарска — 9705 человек. Не предлагал родителям перебраться в мегаполис?

— Предлагал, но у них там друзья, родственники. Сказали: «Останемся здесь». Поэтому без шансов.

— Зелимхан Бакаев рассказывал, что 80% зарплаты отдает отцу.

— Я тоже большую часть денег отдавал. Да и отдаю до сих пор. Мои хотелки — на втором плане. На первом, конечно, родители.

— Ты как-то рассказывал, как во второй лиге получал 11 тысяч рублей в месяц — и этого хватало. Смог бы сейчас прожить на эту сумму?

— В «Краснодаре»? Легко! Тут созданы все условия, чтобы играть в футбол — дело вообще не в деньгах. Питался бы на базе, убрал бы некоторые траты, включая машину и бензин — 11 тысяч вполне хватило бы.

— Помнишь, на что потратил первые большие деньги, заработанные в футболе?

— Начал строить дом родителям. Он уже почти готов, чуть-чуть осталось.

— Каждый футболист по-разному проходит через соблазны большого футбола: новая зарплата и уровень жизни, внимание, машины, ночные клубы. У тебя этот период уже прошел или еще не наступил?

— К походам в клубы у меня склонности никогда не было. Я вообще этого не понимаю: ты профессиональный футболист и идешь в ночной клуб? Как это вообще? Машины — все-таки немного другой момент. Считаю, если ты можешь себе это позволить, почему бы не купить?

— Лучший способ провести выходной?

— Поиграть в компьютер, в Counter-Strike. В «Краснодаре» многие играют. Бывает, списываемся и подключаемся. Но без фанатизма: пару игр — и спать, если это вечер.

— Кто в «Краснодаре» лучший в Counter-Strike?

— Раньше был Матвей Сафонов. Но потом он забросил и сейчас чуть сдал в уровне. Теперь самый крутой у нас Кади.

— Тебе недавно исполнилось 21. Кем и где себя видишь в 30?

— Ох, так далеко не заглядываю... Наверное, хочется в этом возрасте стать крутым футболистом. Чтобы болельщики могли обо мне сказать: «Вот он — хорош».

— В России или в Европе?

— Как получится. Сейчас задача — стать лучшим в России.

— Если бы сейчас была возможность провести всю карьеру в «Краснодаре», ты бы согласился?

— Мы исключаем Европу и говорим про Россию? Если так, то с уверенностью сказал бы: да, останусь в «Краснодаре» навсегда!