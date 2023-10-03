Николай Рассказов: «Когда заменили Промеса, был немного в шоке»

Интервью экс-защитника красно-белых, который в воскресенье вместе с партнерами по «Крыльям Советов» разгромил «Спартак» в Самаре (4:0).

— Во время матча сложилось ощущение, что «Крылья Советов» лучше понимали, чего они хотят и как этого добиться. Верно?

— Самое главное, мы показали, что у нас команда, которая не только выполняет указания и требования тренера, но и действует агрессивно. Играли компактно, бегали, закрывали зоны — все старались. Было огромное желание. Не скажу, что это какой-то сверхнастрой конкретно на «Спартак». Но мы знали, что придет много зрителей, что нас ждет классный матч с отличной атмосферой. Хотя и не все получалось, потому что красно-белые — соперник высокого уровня. А наших болельщиков хочу поблагодарить — их поддержка очень помогла!

— Чего от вас требовал Игорь Осинькин?

— Объяснил, как нужно встречать спартаковцев, как перемещаться. Мы очень внимательно подошли к встрече тактически. Гости играли с постоянными смещениями Квинси Промеса. Также один из футболистов их атаки опускался во фланги или в опорную зону. На моем краю часто пытались создать численное преимущество в одного-двух человек. Пришлось непросто, но мы понимали, что делать. Когда открыли счет в начале, это здорово помогло. Насколько хорошо мы выполнили установку, лучше спросить у тренера, но, судя по счету, все хорошо. Если вспомнить, то «Спартак» создал совсем немного моментов у наших ворот.

Фото ФК «Крылья Советов»

— Москвичи доводили мяч до штрафной, а дальше не знали, что с ними делать. В этом заключалась ваша задача?

— Мы действовали компактно, в этот момент у нас работала расстановка 4-4-2. Но моя позиция такова, что я могу выходить на поле и в пятерке защитников, если понадобится. Широкие фланги «Спартака» создавали опасность для нас, поэтому перестроились на 5-4-1. При обороне это уже проще и понятнее. И конечно, для соперника оказалось сложно взламывать такую защиту. Москвичам нужно было рисковать, лезть в штрафную. И каждый такой случай — наш шанс на контратаку. Так и получилось. Как забили первый гол? Они атаковали, мы отобрали мяч, убежали «три в два». Причем не в середине поля после обреза — отбор произошел на фланге у своей штрафной в тесноте!

— И развернули быструю атаку, в касание выйдя из-под прессинга!

— Да. «Спартак» играл широко, мы — компактно. Во втором тайме «Крылья» стали еще агрессивнее, так как это позволял счет. Старались встречать соперника как можно дальше от своих ворот. От этого «Спартаку» пришлось еще тяжелее. Наверное, последние 25 минут мы довольно высоко поджимали. В матче с «Сочи» вели в счете, но садились низко и неправильно оборонялись. А тут действовали грамотнее.

— Как игралось против Промеса? Всех очень удивила его замена за полчаса до финального свистка.

— Да и я был немного в шоке. Все-таки лидер команды. Но тренеру виднее. Непосредственно против Квинси оказывался не так часто — с ним больше работал Гленн Бейл. Мне чаще приходилось противостоять Хлусевичу.

Фото ФК «Крылья Советов»

— Испытывали особое желание забить «Спартаку»?

— Именно «Спартаку» — нет. У меня есть просто стремление забивать. Я же не форвард, который по 50 мячей за сезон кладет. Для меня каждый гол — это, скажем так, событие. Главная задача на поле — сделать все, чтобы помочь команде. Будет ли это против «Зенита», «Спартака», «Оренбурга» или любой другой команды — без разницы. Мне многие писали после матча: «Вот, вы победили «Спартак»! Для тебя это, наверное, особенно важно». Но для меня важно просто выиграть. Конкретно против «Спартака» ничего не имею.

— Красно-белые стали сильнее или слабее по сравнению с матчем последнего тура прошлого сезона?

— На самом деле, «Спартак» и в том матче, и в воскресенье был агрессивным, пытался доминировать. Но «Крылья» тогда находились в других обстоятельствах: бились за сохранение прописки в РПЛ, к сожалению. Шел тяжелый период, Кубок у нас отнимал очень много сил. Плюс у нас нет такой скамейки, как у того же «Спартака», например. И в том матче нужно было обязательно побеждать.

Сейчас тоже присутствовало желание выиграть, но мы действовали более спокойно. Не испытывали давления из-за опасности вылета. Вообще я анализировал, много думал и пришел к выводу, что самое главное в футболе — не терпеть поражений. Иначе начинает колбасить: выиграл, проиграл, ничья — и по новой. Определенная беспроигрышная серия давит на соперника. Он видит, что нас и те и другие пройти не могут. Этот матч «Спартак» начал очень неплохо — соперник бежал, тот же Промес, ощущалось, вышел заряженным. В общем, «Спартак» вышел брать три очка. Но и у нас хорошая команда. Наверное, это одна из лучших наших встреч по тактике и перемещениям.

— «Крылья» как команда сейчас сильнее «Спартака»?

— Сложно сказать, как сейчас себя чувствует «Спартак» внутри коллектива. Если брать счет 4:0, то логично сказать, что мы оказались сильнее. Гости ничего не создали, а мы и создавали, и забивали.

— Можно ли сказать, что «Спартак» теперь клиент «Крыльев Советов»? Уже которое поражение в Самаре подряд...

— Скажу так: красно-белым стало неудобно против нас. Если раньше, когда еще выступал в «Спартаке», в Сочи не могли победить, так теперь стали очень тяжелыми поездки в Самару.

Полностью интервью Рассказова — скоро на сайте «СЭ»