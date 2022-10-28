В дисквалификации Каккоева виноваты «Спартак», Казарцев и Еременко

ЭСК признала, что судья матча «Нижний Новгород» — «Краснодар» (0:2) неправильно оценил фол нижегородца Никиты Каккоева. Но КДК не отменил его красную карточку и отстранил на одну игру. Объясняем, почему.

Нижний Новгород. 22 октября 2022 года

На 90+2-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Краснодар» (0:2) арбитр Василий Казарцев после вмешательства видеоассистентов Алексея Сухого и Константина Шаламберидзе и просмотра видеозаписи показал красную карточку капитану нижегородцев Никите Каккоеву и удалил его с поля. Судья, видимо, решил, что защитник агрессивно отреагировал на толчок Джона Кордобы и ударил соперника ногой. Решение рефери выглядело, мягко говоря, удивительным — на фоне недавних вердиктов его коллег.

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) впоследствии определила, что судья ошибочно удалил с поля Каккоева с показом прямой красной карточки, однако должен был удалить данного игрока, вынеся ему второе предупреждение в матче.

На основании этой экспертизы контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК) НЕ ОТМЕНИЛ красную карточку, но НЕ ПРИМЕНИЛ к Каккоеву никакой дополнительной дисквалификации кроме автоматической. Он пропустит встречу 15-го тура.

ЭСК против удаления, но КДК его оставил в силе. Разве так можно?

Да, с 18 декабря 2020 года. Благодарить нужно... того же судью Казарцева, Романа Еременко и «Спартак».

«Дело Еременко». 25 и 31 октября 2020 года

В матче 12-го тура чемпионата России-2020/21 «Ростов» — «Химки» (0:2) арбитр Казарцев (да в обоих случаях с разницей в два года одним из героев стал рефери из Санкт-Петербурга) показал прямую красную карточку (а не вторую желтую) ростовчанину Роману Еременко и удалил его.

Ростовский полузащитник действительно сыграл грубо против Ильи Кухарчука, врезав ему шипами в бедро. Но ЭСК не согласилась с тем, как рефери оценил фол.

«Футболист «Ростова» совершил безрассудный прыжок ногой в бедро сопернику, первому сыгравшему в мяч, не имея возможности избежать данного контакта и не применив чрезмерной силы по отношению к оппоненту, — говорилось в решении ЭСК. — Эксперты также учли отсутствие продавливающего движения, что уменьшило последствия состоявшегося контакта с ногой, не являвшейся для футболиста «Химок» №44 Ильи Кухарчука опорной, реально имевшуюся у игрока «Ростова» возможность сыграть в мяч, отсутствие прямого умысла в его игровых действиях. Футболист, не учитывающий опасность своих действий или возможных последствий для соперника, должен быть наказан предупреждением, а не прямой красной карточкой».

КДК РФС, в свою очередь, был вынужден отменить «ошибочно примененное удаление». Еременко не был дисквалифицирован и получил право сыграть со «Спартаком» (1:0) в 13-м туре 31 октября. Он вышел в стартовом составе и сделал голевую передачу Павлу Мамаеву, забившему победный мяч.

Но ведь ЭСК определила, что Роман должен был получить предупреждение. Оно стало бы для него вторым. Он ведь все равно удалился бы.

Да, это так. Если бы Казарцев показал желтую карточку, а не красную, Еременко покинул бы поле и потом автоматически получил бы одноматчевую дисквалификацию за два предупреждения и пропустил бы встречу с красно-белыми.

А сам КДК не вправе заменить красную карточку на желтую. Он не может заменить один вид дисциплинарной санкции другим — такие полномочия ему не предоставлены ни дисциплинарным регламентом, ни каким-либо другим документом РФС. В данном случае два года назад он был вправе только отменить удаление.

Изменение регламента. 18 декабря 2020 года

Курьезный случай, когда Еременко был удален в матче с «Химками», но сыграл в следующем туре со «Спартаком», вызвал большой скандал. Понятно, что красно-белые были, мягко говоря, недовольны.

Решили внести особое изменение в дисциплинарный регламент. Оно вступило в силу 18 декабря 2020 года и действовало во второй части сезона-2020/21.

К статье 52 «Особая юрисдикция контрольно-дисциплинарного комитета РФС» сделали такое примечание:

«В случае, если экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признает ошибочность прямого удаления игрока за нарушение, которое, по мнению комиссии, должно было повлечь предупреждение данного игрока в соответствии с правилами игры, и при этом игрок в соответствующем матче до момента своего удаления получил предупреждение, то КДК РФС с учетом фактических обстоятельств вправе не исправлять указанную ошибку и не применять дополнительные санкции к игроку. В указанном случае все спортивные санкции, примененные к игроку судьей в матче, сохраняются, но первая желтая карточка игрока в матче не учитывается при подсчете их общего количества в целях, указанных в части 4 статьи 15 настоящего регламента».

То есть если такое положение существовало бы в октябре 2020-го, КДК не стал бы исправлять решение Казарцева, не отменил бы ошибочно примененное удаление и не применил бы дополнительные дисциплинарные санкции к Еременко. Футболист «Ростова» считался бы удаленным за два предупреждения, автоматически получил бы одноматчевую дисквалификацию и пропустил бы игру со «Спартаком». А желтая карточка, реально показанная судьей игроку, «сгорела» бы и не учитывалась в дальнейшем.

Теперь то же самое произошло с Казарцевым, Каккоевым, ЭСК и КДК.

Удаление нижегородца не отменено. Он пропустит игру 15-го тура с «Крыльями Советов». А вот желтая карточка, показанная ему на 82-й минуте игры с «Краснодаром» должна «сгореть» и не учитываться в дальнейшем при подсчете предупреждений.