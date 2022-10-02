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Сегодня, 21:30

«Спартак» справился без Соболева. Красно-белые одержали волевую победу в Нижнем Новгороде

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Георгий Джикия, Миха Мевля (оба — «Спартак») и Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»).
Фото ФК «Нижний Новгород»
На счету Квинси Промеса победный гол и результативная передача.
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
02 окт, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
1:2
Спартак

Разгромная победа над «Зенитом» в Кубке вызвала у болельщиков «Спартака» вполне понятную эйфорию, и в Нижнем многие из них без всяких сомнений ждали продолжения банкета. Хотя более осторожные из них помнили, что игру из-за дисквалификации пропускал набравший шикарную форму Александр Соболев. Не попал в состав еще и Руслан Литвинов, получивший в предыдущей встрече небольшое повреждение. Может быть, менее очевидная, но тоже очень значимая потеря для этого «Спартака». Впрочем, ослабленными вышли и хозяева: из-за травмы игру пропускал мастер стандартов Калинский.

&laquo;Нижний Новгород&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Спартак» победил «Нижний Новгород»: прямая трансляция матча РПЛ

В Нижнем «Спартак» проводил фактически домашний матч (красного цвета на трибунах было больше), и начали красно-белые по-хозяйски: сразу забрали мяч и принялись давить. На первых минутах удавалось доходить до ворот и создавать моменты, но затем преимущество выражалось лишь в проценте владения мячом. Очень активен был Зиньковский, который не выходил в старте аж с первого тура, — он атаковал и по центру, и с флангов.

«Спартак» постепенно увяз в организованной обороне «Нижнего», и в итоге хозяева пошли контратаковать. Майга легко прошел Умярова и Зиньковского, на подстраховке крайне неубедительно сыграл Мевля, и малийский полузащитник точно пробил в ближний угол. Гол удивительный — как исходя из развития этой игры, так и учитывая тот факт, что подавляющее большинство своих голов в этом сезоне «Нижний» забивает во вторых таймах.

Реакцией Абаскаля в перерыве стала замена: вместо Умярова в опорную зону вышел Литвинов. Задача перед «Спартаком» стояла сколь очевидная, столь же сложная — вскрыть крайне низкую оборону соперника. По сути, то же самое, что было в матче с «Динамо» полтора месяца назад. Тогда команда Абаскаля не справилась, и встреча так и закончилась со счетом 0:1.

Полтайма у «Спартака» мало что получалось. Более того, «Нижний» в своих контратаках смотрелся острее. В одной из них Милсон выкрутил все позвонки многострадальному Мевле и пробил в перекладину.

Красно-белым нужно было придумать что-то нестандартное, и это им удалось. Зиньковский мягко забросил в штрафную, Промес ухитрился в прыжке пяткой скинуть мяч на Николсона, и ямаец точно пробил в касание. По первому часу игры напрашивался вывод, что Шамар сейчас не замена Соболеву, да и Абаскаль уже готовился выпустить вместо него юного Мелешина. Однако Николсон одним ударом оставил себя в игре.

Как оказалось, этот гол перевернул весь матч. «Нижний» дрогнул и вскоре получил дурацкий пенальти в свои ворота: вышедший на замену Янсане неудачно поднял руку в штрафной, и она нашла мяч. К точке подошел Промес, и все сразу же вспомнили весенний курьез, когда голландец допустил двойное касание при ударе и запорол 11-метровый. В этот раз Квинси рискнул и пробил паненкой: мяч парашютиком влетел под самую перекладину. Это было красиво! Промес забил 93-й гол за «Спартак» и с девятью голами вышел на первое место в списке бомбардиров текущего чемпионата. Такими темпами до сотни голландец может добраться до Нового года.

В этом сезоне «Спартак» неоднократно показывал, что умеет играть по счету и сохранять минимальное преимущество в счете. Абаскаль перешел на схему с тремя центральными защитниками, и концовка хоть и получилась напряженной, но точно не валидольной. И тут стоит напомнить, что в играх с ЦСКА и «Динамо» нижегородцы отыгрывались с 0:2.

После «Зенита» Абаскаль много говорил о том, что та победа добавит игрокам уверенности в себе. В этом смысле не менее важна и победа в Нижнем: теперь команда чувствует, что может выигрывать матчи едва ли не с самым сложным сценарием — когда играющий от обороны соперник забивает первым. Вторая в сезоне волевая победа укрепляет позиции «Спартака» в борьбе за место в тройке.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
6
40
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