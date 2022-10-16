«Зенит» не заметил «Нижний». И проводил Галактионова в «Локо»?

Волжская команда не смогла справиться с лидером РПЛ на фоне слухов о вероятном уходе своего главного тренера в «Локомотив».

Надежды на возрождение золотой гонки

Есть ли в РПЛ чемпионская гонка? Этот вопрос болельщики, журналисты и эксперты задают друг другу с самого начала сезона, и с каждым туром процент негативных ответов только увеличивается. Но оптимисты среди фанатов клубов-конкурентов «Зенита» все еще есть, и они точно ждали осечки лидера в Нижнем Новгороде.

Аргументов у них было сразу несколько. Во-первых, последнее поражение в чемпионате сине-бело-голубые потерпели именно на берегах Волги и Оки — в 30-м туре прошлого сезона. Во-вторых, в Нижний из-за небольшого повреждения не прилетел мотор «Зенита» Вендел, а Сергеев едва выздоровел и сразу попал в стартовый состав от безысходности (Кассьерра травмирован). В-третьих, «Зенит» заметно хуже играет в гостях и все потерянные очки в этом сезоне упустил на выезде. В-четвертых, перед игрой у команды Сергея Семака была не лучшая форма: в пяти предыдущих матчах во всех турнирах она выиграла лишь дважды. В-пятых, в составе «Нижнего Новгорода» достаточно игроков с петербургским прошлым и, как следствие, повышенной мотивацией.

Понятно, что все эти аргументы — натянутые. И по отдельности все они выглядели нелепо, но в совокупности создавали хоть какую-то видимость надежды на потерю очков.

Отвлекающие слухи о Галактионове

Однако в пользу «Зенита» аргументов было все же больше, причем один из них даже не зависел от сине-бело-голубых. Дело в Михаиле Галактионове, чья фамилия постоянно мелькала в СМИ в последнюю неделю. Главный тренер «Нижнего» оказался одним из главных кандидатов на освободившийся пост в «Локомотиве», так что голова Галактионова была забита не только «Зенитом». Футболистов, конечно, такие новости тоже не мотивировали. Они часто говорят, что не обращают внимания на слухи, но тут деться было просто некуда — подробности всплывали ежедневно.

Впрочем, и без новостей о будущем Галактионова дела «Нижнего» были плохи. После яркого отрезка в конце августа и начале сентября волжане резко сдали — разучились и забивать, и побеждать. Причем их спад совпал с травмой лидера команды Николая Калинского, без которого заметно снизилось качество стандартных положений. А для «Нижнего» штрафные и угловые — едва ли не главное оружие. Поэтому и неудивительно, что рухнула результативность.

Классные подачи Дугласа

К матчу с «Зенитом» Калинский вернулся в строй и сразу же начал бомбардировать штрафную Кержакова зрячими подачами. Правда, «Зенит» явно был готов к ним и редко позволял высоким футболистам нижегородского клуба добраться до мяча. В позиционной игре «Нижний» играл примерно так же, как две недели назад со «Спартаком», — низкий блок, плотная и узкая оборона, а также почти полный отказ от высокого прессинга, которым команда славилась в начале сезона.

«Зениту» нужно было просто терпеть. Семак не любит вскрывать «автобусы», а травма Вендела лишила команду важного оружия — продвижения мяча между линиями. Но гости нашли другой действенный способ доставки мяча к воротам, и имя ему — Дуглас Сантос. На 22-й минуте Караваев поймал подачу бразильца, а Кузяев по-хоккейному подставил ногу под удар Вячеслава — 0:1. А прямо перед перерывом Дуглас повторил трюк: Клаудиньо поймал мяч примерно в той же точке, что и Караваев, изящно обвел пару защитников хозяев и удвоил счет.

Очередная победа Семака

Результат был сделан уже за 45 минут. А в перерыве Галактионов еще и заменил Калинского, от которого исходила основная угроза воротам Кержакова. Но Николай, судя по всему, получил повреждение, так что это не тренерское решение.

Галактионов на самом деле был очень активен на бровке и действительно пытался перевернуть ход встречи. Да, без Калинского стандарты «Нижнего» во втором тайме совсем потеряли остроту, зато атакующие игроки хозяев после перерыва включились в активный прессинг на чужой половине. Защитников «Зенита» порой давили вчетвером, а то и впятером, но они спокойно выходили из обороны. Правда, здесь тоже нет никаких сюрпризов — «Нижний» при Галактионове регулярно проводит вторые таймы сильнее первых.

Но на этот раз волжане даже не смогли забить, зато пропустили третий мяч — Сергеев ассистировал Малкому. Бразилец поразил ворота в третьем матче подряд и вернулся в группу основных преследователей Квинси Промеса.

Финиш встречи превратился в формальность, хотя «Нижний» на этом отрезке был особенно активен в прессинге. Только и он ни к чему не привел. Волжане вновь не победили и, возможно, проводили своего главного тренера очередным поражением. Хотя, судя по последним сообщениям, в Москву Галактионов переберется только зимой.

А «Зенит» укрепляет лидерство и пока не дает повода всерьез рассуждать о золотой гонке в лиге.