Нобоа встречается с моделью: она снимается в рекламе купальников и у нее в пять раз больше подписчиков

У полузащитника «Сочи» новый роман с эффектной девушкой.

В начале 2023 года в личной жизни Кристиана Нобоа произошла неприятная история — его теперь уже бывшая девушка Кевиам Касо в своем Instagram (компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации) обвинила футболиста в избиении. По ее словам, она застала Нобоа в постели с двумя незнакомками, после чего разозленный футболист нанес своей пассии несколько ударов по лицу.

Нобоа отверг все обвинения, но конфликт, судя по всему, не прошел даром. Потому что этой осенью у эквадорца появилась новая любовь по имени Мария Камила.

Кристиан и Мария никак не выдавали себя, но совместная сторис, появившаяся в соцсетях девушки, жирно намекнула, что у пары все серьезно.

Мария Камила — популярная колумбийская модель и блогер. Она снимается для обложек журналов, в рекламных роликах и фотосессиях в купальниках. Именно благодаря им на ее соцсети подписано более полумиллиона человек. Это гораздо меньше, чем у футболиста, но, например, в пять раз больше, чем у «Сочи».

У Марии уже есть сын, впрочем, Кристиан наверняка легко найдет с ним общий язык, ведь у него тоже есть дети — два сына от первого брака с россиянкой Ольгой Романовой.