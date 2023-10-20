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Сегодня, 15:00

Зимой в «Зенит» перейдет бразильский талант. Как дела у Педро?

Гоша Чернов
Корреспондент
Футболист Педро Энрике
Педро Энрике.
Фото Global Look Press
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Рассказываем о будущем форварде сине-бело-голубых.

Часть многоходовки

В январе 2023 года «Зенит» объявил о многоходовой сделке с «Коринтиансом». Ее основной целью была продажа Юри Алберто — бразильский клуб не мог позволить себе заплатить полную стоимость экс-форварда сине-бело-голубых, поэтому в обмен на него отдал права на нескольких игроков. Последним (по списку, не по важности) пунктом того соглашения значился некий 16-летний нападающий. По результатам переговоров невский клуб получал приоритетное право выкупа Педро Энрике, или Педриньо.

Выяснилось, что эта, как казалось, проходная деталь сделки была едва ли не главной целью «Зенита»: юноша давно входит в топ различных рейтингов самых многообещающих футболистов не только Бразилии, но и планеты. На родине его считают самым одаренным игроком 2006 года рождения после Эндрика, которого той же зимой «Реал» приобрел у «Палмейраса» за 72 миллиона евро с учетом потенциальных бонусов.

Естественно, за Педро тоже следили и следят европейские скауты, поэтому «Зенит» сыграл на опережение. Уже летом поползли слухи о том, что юношу захотел видеть у себя лондонский «Арсенал». В июне сине-бело-голубые договорились с «Коринтиансом» о выкупе Густаво Мантуана, а заодно решили и закрыть сделку по Педро. На счет клуба из Сан-Паулу поступили 9 миллионов евро — до самого последнего дня летнего окна ни один российский клуб не мог осуществить трансфер крупнее, но «Динамо» все-таки перебило «Зенит»: Бителло обошелся ему в 10 миллионов.

Удачная сделка

Однако у перехода Педриньо было важное условие: он мог покинуть «Коринтианс» лишь 5 февраля 2024 года, когда ему исполнится 18 лет. Конечно, «Зенит» это изначально понимал, так что был готов ждать. Тем более что прецедент уже имелся: трансфер Ду Кейроса из «Коринтианса» тоже официально был оформлен за полгода до фактического перехода.

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Если быть точным, то невский клуб за 9 миллионов евро приобрел только 50% прав на Педро — это означает, что при перепродаже «Зенит» будет вынужден отдать половину вырученной суммы агентам, родственникам и родному клубу футболиста. Но все равно болельщики «Коринтианса» были возмущены и считали, что руководство продешевило. Президент клуба даже оправдывался тем, что на момент продажи цена Педро составляла 2 миллиона евро. А сейчас на Transfermarkt он стоит уже 7 миллионов.

Педро Энрике и Тикиньо
Педро Энрике и Тикиньо.
Фото Reuters

Два месяца вне игры

Весной главный тренер «Коринтианса» Вандерлей Лушембургу активно подтягивал Педриньо к основе, но после объявления о трансфере охладел к нему. В середине июля Лушембургу вернул бразильца в заявку — он вышел на матч Южноамериканского кубка (аналог Лиги Европы) против «Университарио», где получил травму. Впрочем, она оказалась несерьезной: уже через две с половиной недели форвард был вновь включен в заявку команды.

Вот только тренерский штаб «Коринтианса» не спешил возвращать Педро в основу. Частично повторилась ситуация с Ду Кейросом, который с конца апреля резко перестал попадать в заявку клуба. Лушембургу тогда прямо сказал, что не видит причин работать с футболистом.

Лишь 15 сентября, незадолго до своего увольнения, главный тренер «Коринтианса» решил выпустить Педро в основе. Юноша на радостях даже забил первый гол во взрослой карьере.

Практика при новом тренере

В конце сентября «Коринтианс» возглавил экс-тренер сборной Бразилии Мано Менезес, который не стал мариновать Педриньо в запасе. При Менезесе будущий форвард «Зенита» сыграл в трех матчах чемпионата Бразилии, однако в каждом из них — не более тайма. Игровое время Педро должно беспокоить Сергея Семака, но он хотя бы появляется на поле.

Интересно еще кое-что: с 10 ноября по 2 декабря в Индонезии состоится чемпионат мира среди игроков до 17 лет, в котором примет участие сборная Бразилии. Педро, разумеется, вызван, однако это еще ничего не значит. По информации Itatiaia, «Коринтианс» направил в Бразильскую конфедерацию футбола письмо с просьбой исключить вингера из заявки — у клуба в ноябре будет плотный график, и Менезес хочет видеть максимальное число игроков в команде.

С одной стороны, для «Зенита» это плюс, ведь игровая практика Педро на взрослом уровне — это хорошо. С другой стороны, столь крупные турниры привлекают пристальное внимание скаутов топ-клубов, и у будущего форварда сине-бело-голубых был бы шанс серьезно вырасти в цене.

Педро Энрике (слева) получает желтую карточку в матче против «Флуминенсе»
Педро Энрике (слева) получает желтую карточку в матче против «Флуминенсе».
Фото Reuters

Дебют против «Спартака»?

В текущем чемпионате Бразилии у Педро не самая выдающаяся статистика — 11 матчей, 1 гол. Но нужно учитывать, что ему всего лишь 17 лет, а ожидания от его игры — завышенные. Нет никаких гарантий, что Педриньо сразу же заиграет в стартовом составе «Зенита». Причин тут несколько: и возраст, и адаптация, и конкуренция, и неясность с амплуа.

Номинально будущий игрок петербургской команды — левый вингер, правша. Однако в «Коринтиансе» даже в этом сезоне его использовали и в качестве оттянутого второго форварда, и на правом краю атаки. Если бы Педро перешел в «Зенит» сейчас, то Семак мог бы его использовать только в паре с Кассьеррой — в схеме 3-5-2 сложно найти лучшее место для юного новичка. Впрочем, в арсенале сине-бело-голубых остается и расстановка 4-3-3, где Педро может занять место на любом из флангов. Хотя лучше все-таки слева, откуда ему будет удобно смещаться под удар.

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Другими словами, тренерскому штабу еще придется поломать голову над тем, как внедрить Педриньо в состав, но это приятные хлопоты. Времени на знакомство с командой у форварда будет достаточно — он наверняка проведет все зимние сборы с «Зенитом», после чего будет благополучно заявлен для участия в РПЛ. Дебют в чемпионате у Педро может состояться уже в начале марта, когда сине-бело-голубые примут «Спартак».

Футбол
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